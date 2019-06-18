Достаточно бедный или недостаточно? Губернаторы просят четкие критерии нуждаемости

Региональные власти ряда субъектов РФ предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости. Т.е., по-русски говоря, губернаторам хочется знать — за чей рост благосостояния, конкретно, предстоит бороться? "Бедность — это сколько?" При всей кажущейся абсурдности постановки вопроса, в нем есть смысл: ведь речь идет о бюджетных деньгах, которых, как обычно "на всех не хватит". Так пусть уж достанутся действительно тем, кто не может помочь себе сам...

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Чиновники из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, а также Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей предложили прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись, а образовавшиеся средства направить для помощи действительно бедным гражданам.

Власти Ивановской области сообщили о «ленивых» бедных, которые, имея дополнительное имущество, «не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния» — например, сдать жилье в аренду или завести огород на земельном участке.

Чиновники из Томской области предложили скорректировать критерии, которые учитываются при определении доходов семьи. К ним предлагается добавить кредиты, стоимость аренды жилья и доходы от садоводчества.

При этом в Татарстане уже изменили критерии нуждаемости — в частности, с апреля при назначении ежемесячного пособия на ребенка и выплат на проезд пенсионерам учитывается уровень имущественной обеспеченности граждан.

Предложение чиновников, пожалуй, весьма резонно, ведь часто бывает, что бедняки вполне могут зарабатывать, но просто не хотят этого делать. Причём эта проблема существует не только в России, но и, например, в Европе, где люди годами живут на пособия по безработице...Поможет ли корректировка критериев нуждаемости решить проблему в России? Сказать сложно, но надеемся, что стариков такие ограничения на пособия не коснутся. Вот только опасения вызывает возможный рост преступности на этом фоне...

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