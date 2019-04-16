Режиссер фильма «Братство» — критикам: «Хватит хотеть, чтобы вас хвалили!»

Режиссер киноленты "про Афган", которую мало кто видел - но которая вызвала массу негативных оценок, высказал российским чиновникам и генералам все, что о них думает.

Режиссер Павел Лунгин раскритиковал генералов и некоторых чиновников, обвинив тех в неумении разговаривать с молодежью. Конфликт произошел после показа фильма «Братство» о войне в Афганистане, мероприятие состоялось в Министерстве культуры, где присутствовали депутаты Госдумы, ветераны Афганской войны, а также глава Минкульта Владимир Мединский. Видео речи режиссера опубликовал в своем Twitter главред «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

Обращаясь к Мединскому, Лунгин сказал, что ему жаль, что Мединский считает сценарий фильма ошибкой. Сам глава Минкульта поправил режиссера, отметив, что он так не говорил.

«Я сказал, что фонд кино должен отправить», — добавил Мединский, но Лунгин продолжил. Из дальнейшей речи не совсем ясно, к кому обращается известный режиссер. Изначально было мнение, что его критика направлена в адрес Мединского, однако в пресс-службе Минкульта и сам Лунгин позднее это опровергли. По их словам, речь посвящалась генералам-афганцам, членам СФ и ГД, а также представителям Минобороны. В ходе встречи ветераны жестко критиковали фильм «Братство», и режиссер картины выступил с ответной речью.

«Я просто хочу сказать, что это нарыв. И Чеченская война — это нарыв. Мы про это не говорим, но это гниет внутри. И то, что мы замалчиваем и хотим красить розовыми красками — это углубляется», — добавил режиссер.