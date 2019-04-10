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В Госдуме подвергнут свои чувства риску: посмотрят крамольное кино "про Афган"
По инф. rosbalt.ru   
10 Апреля 2019 г.
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В Госдуме пройдет показ фильма Павла Лунгина «Братство» с тем, чтобы депутаты-ветераны войны в Афганистане смогли сформировать свою позицию по нему до выхода в официальный прокат на День Победы — 9 мая.

В Госдуме подвергнут свои чувства риску: посмотрят крамольное кино "про Афган"

С просьбой устроить показ обратился к руководству Госдумы депутат от ЛДПР Александр Шерин. «В этом фильме наши солдаты изображены как мародеры, алкоголики, как сброд, который только вредил, а у нас нет возможности объективно оценить художественный замысел этого фильма», — сказал Шерин. По его словам, депутаты-ветераны оскорблены и считают, что демонстрация этого фильма на День Победы «нанесет серьезный ущерб нашей стране и имиджу советских воинов- интернационалистов».

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение организовать показ фильма в Госдуме. Примерное же представление о фильме может получить любой желающий - из трейлера:

По инф. rosbalt.ru

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