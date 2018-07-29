Пенсия: наваждение или наслаждение?

Затеянная властями реформа покушается на самое важное для человека — его оценку смысла собственной жизни.

Согласно Жванецкому, мудрость не всегда приходит со старостью, Бывает, что старость приходит одна. В наши дни можно скорректировать замечание сатирика: пенсия не всегда приходит со старостью. Бывает, что старость есть, а пенсии нет и не будет.

На минувшей неделе, кто бы сомневался, Госдума приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Во фракции «Единая Россия» только Наталья Поклонская проголосовала против. При всем своеобразии мировоззрения в искренности ей не откажешь. Хотя, быть может, дело отчасти в том, что коронованные особы на пенсию не уходят...

Забавным показалось предложение видного деятеля фракции коммунистов отложить голосование до тех пор, пока не выскажется президент. Вот тебе и оппозиция. Как говорится, у меня есть личное мнение, и оно совпадает с мнением начальства.

О пенсионной реформе можно говорить бесконечно. Почему из всех новаций мы особо болезненно воспринимаем именно это преобразование? Причин, на мой взгляд, три. Во-первых, реформа покушается на самое важное для человека — его оценку смысла собственной жизни. Никто еще не умирал с сожалением, что в течение жизни мало работал. Каждый человек считает, что горбатился, как конь, но по достоинству не вознагражден. Во-вторых, у нашей власти в глазах граждан отвратительная репутация. Стоит правительству заявить, что готовится новая реформа, как сразу ясно, что готовится новая западня. И, в-третьих, грамотность и информированность граждан выросла до такого уровня, что вешать лапшу на уши даже при помощи пропагандистской машины практически невозможно.

Аргументов «за» и «против» у пенсионной реформы предостаточно. На разных полюсах имеются серьезные резоны. Ситуация противоречивая, сродни формуле «казнить нельзя помиловать». Но есть, на мой взгляд, несомненные обстоятельства. Затея с повышением пенсионного возраста кажется чудовищно несправедливой прежде всего из-за ее адресной выборочности. Как бы мы ни относились к реформам 1990-х годов, они ударили по всему населению — от шахтеров и профессоров до генералов и министров. Когда стране трудно, трудности должны разделить все граждане. Равенство, оно же эгалите, — лозунг всех революций. Иначе дойдем до королевы Марии-Антуанетты с ее советом голодным беднякам питаться пирожными.

Почему пенсионная реформа не касается силовиков? Разве таможенник или гаишник, уходя на пенсию в 45 лет, устал больше, чем хирург, который часами стоит у операционного стола, но будет трудиться до 65 лет, то есть на 20 лет дольше? Общая численность силовых структур в России превышает 4,6 миллионов человек, это 7 процентов трудоспособного населения. Резерв для Пенсионного фонда значительный.

Очевидно, эти профессии выведены из-под удара, потому что являются опорой власти. Гвардия, преторианцы. Они сегодня важнее профессоров и врачей. Мало того, что силовые структуры являются источником и рассадником непомерной коррупции и мздоимства, власть еще поддерживает их безбедную жизнь социальными поблажками. Непонятно, как можно петь гимны духовным скрепам, стоять со свечкой по церквям и сознательно плодить бедных и множить социальное неравенство?

Разбухшие силовые структуры, численность которых в пересчете на душу населения, далеко превышает показатели всех развитых стран, являются косвенной, но определяющей причиной повышения пенсионного возраста. Даже в благополучные нулевые годы президент Путин говорил, что в России каждому бизнесмену, который отважился завести новое дело, надо давать медаль за личное мужество. И он же приводил угнетающие воображение цифры о том, сколько компаний каждый год «отжимают» силовики у предпринимателей. Медалей все не дают, а бизнес по-прежнему отбирают.

Почему обещанная модернизация, технологический рост, прорыв в цифровую экономику начинаются с повышения пенсионного возраста? Может быть, сначала заняться экономикой, создать новые рабочие места? А пока частный бизнес угнетен, экономика топчется на месте, а пенсионные отчисления дышат на ладан. Показатель роста ВВП России оскорбительно мал. Смешно сравнивать с братьями по БРИКС. Индия — 7,5%, Китай — 6,9%. Но даже экономика СНГ, если брать без учета России, дает рост в 3,6%, а для России 1,5% оказались потолком. Невозможно найти в мире страну с таким мощным экономическим потенциалом и таким стабильно слабым экономическим ростом.

И вот принципиальный вопрос. Справедливо ли, что те самые министры, которые годами не могут наладить эффективный экономический процесс, сочиняют реформу пенсионной системы? Вместо того чтобы снять с экономики путы и оковы, власть хочет выехать на горбу безответного населения. С большой степенью уверенности можно предположить, что очередной экзерсис наших министров окажется неудачным. Как говорят молодые люди, которые сегодня работают на пенсию стариков, опять лажанутся. Расхлебывать и отдуваться придется молодежи, которая индифферентно смотрит на политику.

Во всех развитых странах пенсионный возраст давно повышен. Выбран щадящий сценарий, пенсионное обеспечение улучшилось. Даже наши партнеры по СНГ Казахстан и Азербайджан провели эти реформы. Нигде не было социальных волнений. Неужели повсюду экономисты толковее, а общество больше доверяет власти? А в России власть так долго отгораживалась от общества, что первые же проявления массового недовольства повергли ее в замешательство.

В чеховской «Чайке» есть замечательный разговор, в котором солирует доктор Дорн. «Лечиться в шестьдесят лет?! — И в шестьдесят лет жить хочется. — Лечиться в шестьдесят лет — это легкомыслие, надо просто наслаждаться». Недавно нечто подобное мы недавно слышали из уст другого доктора — министра здравоохранения Вероники Скворцовой: «Чем человек дольше работает, тем он здоровее».

Что ж, граждане, учитесь работать и наслаждаться. Выбора нет.

Rosbalt.ru

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