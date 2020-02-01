Обсуждается: предписать хулиганистым подросткам сидеть по домам. Выйдет ли?

За правонарушения подростков смогут подвергать мерам воспитательного воздействия — ограничению досуга, следует из проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте поясняется, что ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего могут предусматривать в том числе запрет посещения определённых мест, ограничение пребывания вне дома после определённого времени суток и так далее.

Подростка смогут передать под надзор родителей или специализированного органа, который будет контролировать его поведение. Кроме того, несовершеннолетнего могут обязать возместить вред с учётом его имущественного положения и наличия необходимых трудовых навыков. Такие меры воспитательного воздействия могут быть назначены судом или должностным лицом.

Одна из статей нового КоАП предполагает пять видов административных наказаний для граждан, не достигших 18 лет. Это предупреждение, штраф, лишение специального права, предоставленного физлицу, запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований, обязательные работы.

При этом отмечается, что, например, штраф будут назначать, только если несовершеннолетний совершил грубое административное правонарушение и у него имеется самостоятельный заработок. Сумма денежных санкций не может превышать пяти тысяч рублей.

А вы что думаете про эти идеи? Ведь на самом деле, это не "про подростков" - а про российские семьи. Ведь и за "ограничениями досуга" хулиганистых пацанов предстоит следить родителям, и штрафы платить им, и на "обязательные работы" чадо гонять... Справятся ли родители - на фоне того, что сами не смогли, без команды государства, обеспечить должное воспитание чадам?

Кстати, о семейном воспитании и вообще семейной жизни в современном мире - по ссылке.

По инф. pnp.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ