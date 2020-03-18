Наши школы: и коронавирус несет опасность, и дистанционное обучение тоже

Из-за китайской инфекции российским школьникам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Вот только в нашей стране это худшее из решений.

Что общего у школы и коронавируса? Примерно одинаковый уровень истерики. Но если вирус сводит с ума людей лишь последние недели, заставляя их бросаться в конспирологию и скупать гречку с туалетной бумагой, то школа, судя по новостям и общественной полемике, у нас давно работает в режиме ЧП. Там ведь все ужасно: дети массово мрут от ЕГЭ, учителя — монстры, программы — жуть. И вот две «катастрофы» слились в одну. А в качестве лечения нам предлагают... гомеопатию под названием «дистанционное образование».

Министерство просвещения России направило соответствующие рекомендации в регионы. Чиновники на местах уже посылают всех... в «Российскую электронную школу». Говорят, там есть все что надо, учись — не хочу. Никто и не хочет. Ни дети, ни родители, ни учителя. А если бы даже хотели — не смогли.

Массовая школа на удаленке в России попросту невозможна. Безболезненно перейти на дистанционное обучение могут лишь хорошо мотивированные, самоорганизованные, умные дети. Но таких меньшинство. У нас миллионы Маш, Петь, Вась, Лен вместе с мамами и бабушками каждый день проливают литры слез из-за домашних заданий, а совсем отчаявшиеся и вовсе требуют эту ненавистную «домашку» законодательно отменить.

Говорят, домашние задания слишком сложные. Жалуются, что злые педагоги невероятно много задают. Это не так. Я работаю в школе, у меня самой дети-школьники — и я вижу, что проблема совсем в другом. Да, случается, что какой-нибудь учитель озадачит чем-то нестандартным, требующим креатива и помощи родителей. Но гораздо чаще дети не справляются с самыми элементарными вещами.

И причины порой просто обескураживают. Не сделал, потому что не записал в дневник, а к электронному дневнику родители уже года три не могут подключиться (лень или некогда). Не смог решить задачу без мамы, а она поздно пришла с работы и очень устала. Не понял, о чем писать сочинение, и бабушка с дедушкой тоже не разобрались. Не выполнил упражнение, потому что потерял учебник, а электронную версию посмотреть не мог, так как дома отключен интернет. Не прочитал, потому что не успел, сел смотреть мультики, увлекся и не заметил, как время пролетело...

Если просишь детей подготовить небольшой доклад или презентацию, сталкиваешься с какой-то совсем уж грустной реальностью. Вдруг выясняется, что у многих даже компьютеров дома нет. Сначала я думала, дети просто хитрят. Но нет — родители подтверждают. Им самим смартфонов с играми и соцсетями более чем достаточно, а денег даже на простенький ноутбук либо нет, либо жалко тратить.

И в таких условиях детей хотят загнать в электронную школу. Это просто отсечет их от образования! В этом смысле коронавирус действительно опасен.

Ладно, дежурные классы все равно оставят. Но ведь это не значит, что в школу продолжат ходить только те, кто не может учиться самостоятельно, а дома останутся исключительно «продвинутые» ученики. Все перемешаются, начнется неразбериха. Учителя будут вынуждены работать в две смены: сначала в классах у доски, потом на телефоне, объясняя незадачливым карантинщикам, как ориентироваться в этой «Российской электронной школе». А уроки там, кстати, выстроены ужасно бестолково.

И главное — дистанционное обучение не отменяет ни конца третьей четверти с судорожной сдачей школьниками долгов, ни начала четвертой, в которой продолжатся репетиции ОГЭ и ЕГЭ и стартуют бессмысленные и беспощадные ВПР. Весна — это пик невротизации школьников, родителей и педагогов. Из-за перехода работы школы на два режима массовый психоз только усилится. Да еще и сильно растянется во времени.

А ведь совсем скоро каникулы. Почему бы просто не продлить их для всех хотя бы на одну неделю? Вот взять и остановить эту сумасшедшую гонку с препятствиями в виде контрольных, проверочных и экзаменов. Отменить школьные массовые мероприятия, скорректировать учебные программы, перестроить график, отказаться от проведения в апреле и мае части ВПР. Не из-за коронавируса даже, а потому что многие дети сейчас болеют сезонными ОРВИ.

Разумеется, есть риск, что семьи, в которых все здоровы, на радостях побегут развлекаться в торговые центры или разъедутся по заграницам, соблазнившись акциями авиакомпаний. Вряд ли стоит все тотально закрывать и запрещать, но нужно как-то спокойно объяснить людям, что в период эпидемии лучше всего провести время с родными и близкими, не выходя «в люди». Благо, дома всегда есть чем заняться. Да и побездельничать иногда полезно. Нам всем не мешало бы выдохнуть, замедлиться, поберечься.

***

Болезни, особенно массовые, диктуют свои условия, и в части обучения тоже. Дистанционное образование сейчас – один из выходов. Но тут действительно имеются свои подводные камни. Например, если ребенок находится один дома, особенно младшеклассник, ему нужно будет самостоятельно организоваться на процесс. Что не всегда реально, ведь даже взрослые иногда не могут как следует и до конца обучиться из-за отсутствия самодисциплины. А многие родители могут помочь своим ребятишкам только вечером, и то, если будут силы после работы. Есть, конечно, в некоторых семьях еще и бабушки с дедушками, на которых часть забот можно было бы переложить. Но пожилым же сказано дома сидеть и поменьше со всеми общаться. Как справятся в итоге наши любимые внуки? Может, правда бы пока лучше передохнули?

А вот еще публикации, касающиеся сферы образования:

И про коронавирус напомним:

По инф. rosbalt.ru

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