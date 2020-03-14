ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо
2020-02-15-08-40-54
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет  молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Медики назвали пять простых продуктов, помогающих кишечнику
2020-02-13-08-56-47
Зарубежные медики считают, что определенные продукты способны помочь восстановить слизистую оболочку кишечника и, тем самым, улучшить общее состояние здоровья.
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...

В больницах Москвы — коронавирусный карантин
По инф. rosbalt.ru   
14 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

В больницах Москвы ввели ограничения на посещение пациентов и объявили карантин. Это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта.

В столичные больницы перестали пускать посетителей из-за коронавируса

Как уточняет издание, сообщения о карантине на основании постановления Андреевой появились в Instagram ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана, ГКБ им. Е.О. Мухина и ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, а также Центра планирования семьи и репродукции.

Руководителям медорганизаций нужно прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить проветривание, дезинфекцию воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.

Главный врач ГКБ им. Ф.И. Иноземцева Александр Митичкин подтвердил факт введения карантина.

Отметим, на 13 марта в РФ выявлено 45 случаев коронавируса.

Почитайте еще:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 