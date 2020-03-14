В больницах Москвы — коронавирусный карантин

В больницах Москвы ввели ограничения на посещение пациентов и объявили карантин. Это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта.

Как уточняет издание, сообщения о карантине на основании постановления Андреевой появились в Instagram ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана, ГКБ им. Е.О. Мухина и ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, а также Центра планирования семьи и репродукции.

Руководителям медорганизаций нужно прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить проветривание, дезинфекцию воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.

Главный врач ГКБ им. Ф.И. Иноземцева Александр Митичкин подтвердил факт введения карантина.

Отметим, на 13 марта в РФ выявлено 45 случаев коронавируса.

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По инф. rosbalt.ru

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