А домашки внукам можно поменьше давать?

Почти половина российских родителей (48%) выступили за сокращение домашних заданий в школе. 72% признались в том, что им регулярно приходится объяснять детям темы школьной программы. Четверть респондентов совершенно не удовлетворены качеством преподавания иностранного языка в классах. Такие данные получили эксперты ОНФ и фонда.

Что еще интересного показало исследование? 46% мам и пап считают, что без занятий с репетитором ребенок не сможет набрать нужные баллы ЕГЭ для поступления в вуз. 17% — уверены, что репетитор нужен для оценки выше «тройки». 16% родителей заявили, что ребенок может и не набрать минимальный балл — поэтому придется обращаться к репетиторам.

— Необходимо оказывать комплексную поддержку школам, показывающим невысокие результаты по качеству образования, — считает координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», зампредседателя Комитета по образованию и науке Госдумы РФ Любовь Духанина. — В систему помощи должны быть включены элементы профилактики учебной неуспешности, элементы психолого-педагогической поддержки.

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Снижается качество образования и в области точных и естественных наук. По крайней мере, именно так считают мамы и папы.

Доля родителей, удовлетворенных обучением по геометрии, сократилась с 27% в 2018 году до 24% — в 2019-м. По алгебре — с 27% до 26%, химии — с 24% до 22%. Более половины родителей говорят, что в школе недостаточно хорошо учат детей формулировать свои мысли (53%), извлекать главную информацию из прочитанного (54%). Годом ранее так считали 45% и 44% опрошенных.

— Необходимо создать систему привлечения в школу сильных предметников, проектировщиков индивидуальных образовательных маршрутов, педагогических дизайнеров, — считает Духанина. — Также нужно пересмотреть программы повышения квалификации. А для детей важно создавать профильные многоуровневые программы на стыке общего и дополнительного образования, которые должны быть бесплатными.

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