Министра культуры одернули насчет "театрально-объединительного эксперимента"

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культуры России об объединении Александринского театра в Санкт-Петербурге и Ярославского театра имени Федора Волкова. Как передает ТАСС, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов. Таким образом, вскипевшее недоумение общественности вроде бы услышано..

«В связи с многочисленными обращениями общественности в адрес председателя правительства РФ по вопросу объединения Александринского театра и Театра имени Волкова и создания на их базе Первого национального театра, Дмитрий Медведев принял решение приостановить действие соответствующего приказа министра культуры РФ», — рассказал Осипов.

По его словам, Дмитрий Медведев также поручил Владимиру Мединскому провести широкое обсуждение проекта объединения театров с привлечением профессиональных экспертов и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля.

В этой связи неплохо было бы вспомнить о том, что глава российского правительства в феврале этого года после встречи с членами Совета Федерации заявил, что в России слишком много государственных театров, и предложил их укрупнить путем объединения некоторых коллективов.

Как сообщалось ранее, 27 марта 2019 года министр культуры РФ сообщил, что Александринский и Волковский театры объединятся. Он пояснил, что это будет «исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России».

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Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин прокомментировал решение премьера РФ Дмитрия Медведева о приостановке объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле. В беседе с РИА Новости он заявил, что рад отмене приказа министра культуры об объединении двух театров.

При этом, признался Калягин, он опасается, что некоторые чиновники все же размышляют о реформировании театров, их оптимизации.

По его мнению, процессы, происходящие в сфере культуры, оказывают влияние и на настроение в обществе.

По инф. rosbalt.ru

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