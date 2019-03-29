В Ярославле вовсе не в восторге от идеи "театрального присоединения к Петербургу"

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов не одобрил идею министра культуры России Владимира Мединского об объединении Волковского театра в Ярославле с Александринским театром в Петербурге.

«Считаю, что объединение Волковского театра нецелесообразно. В Москве провел по этому вопросу серию встреч. Разделяю возмущение ярославцев. Прежде чем принимать такое решение, надо было посоветоваться с жителями Ярославской области, общественностью и коллективом театра. Вместе мы будем отстаивать статус нашего театра как Первого русского. Волковский театр — гордость и бренд Ярославии, и я считаю, что объединения быть не должно», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По информации Regnum, против объединения выступает также директор и часть труппы Волковского театра в Ярославле.

По инф. rosbalt.ru

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