Глава ВЦИОМ: «Советский коллективизм умер давно»

Современный россиянин — это «тоскующий индивидуалист». Так охарактеризовал российское общество руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Как сообщает ТАСС, в пятницу на пресс-конференции Федоров отметил, что российское общество — это индивидуалисты. «Советский коллективизм умер давно», — подчеркнул он и добавил, что нынешние индивидуалисты — «Такого, прежде всего, потребительского плана». И «бедные потребители преимущественно». «И тоскующие индивидуалисты», — добавил Федоров.

Он считает, что социум в целом пока не смирился с такой «индивидуализацией». Отсюда обращения к неким «объединяющим рамкам», которых, по мнению Федорва, сейчас две — семья и государство.

По инф. rosbalt.ru

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