Глава СПЧ: Шуточки в интернете — это не экстремизм!

В президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сейчас разрабатывают поправки в закон о противодействии экстремизму. При имеющейся редакции закона «в экстремисты можно записать полстраны», заявил в среду журналистам в Новосибирске глава СПЧ Михаил Федотов.

Он подчеркнул: само понятие «экстремизм» должно быть уточнено и непосредственно связано либо с применением насилия, либо реальной угрозой этого. «Когда мама говорит сыну: „Перестань ковырять в носу, не то я тебя убью“, — это не угроза убийством. И все это прекрасно понимают», — проиллюстрировал Федотов свою мысль.

Также Федотов отметил, что изучит поступившее сегодня в Госдуму обращение Mail.ru Group об амнистии всех осужденных по «статье за лайки», передает РИА Новости. По словам Федотова, «шуточки в Интернете — это не экстремизм». Нужно сделать все для того, чтобы законодательство «попадало» действительно в экстремистов, которые «не выдумка, а реальность».

В СПЧ, добавил Федотов, считают, что начинать изменения нужно не 282-й статьи УК РФ, а с закона о противодействии экстремистской деятельности, в котором и заложена «главная ошибка». После этого можно будет взяться и за статьи УК РФ.

Также он рассказал, что в МВД готовы к совместной работе с СПЧ в вопросе изменения законодательства, но официально совместная группа не создана, поскольку «хотелось бы, чтобы она появилась указом президента».

Напомним, в последнее время в России было вынесено несколько приговоров и возбуждено уголовных дел на пользователей соцсетей за мемы. В ряде случаев людям грозит реальное лишение свободы за размещенную на странице картинку. В Кремле ранее призвали к разумному и взвешенному подходу к подобным делам, поскольку иногда ситуации «выходят за грань». В Совфеде также заявили, что «статья о лайках» нуждается в изменении.

По инф. rosbalt.ru

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