Дмитрий Медведев призвал власти принмать критику в интернете как норму

Критика власти в интернете — это норма, так что чиновники и политики должны быть готовы к такому сценарию общения в Сети. Так считает премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС. Заявление сделано явно чтобы смягчить шок от недавнего принятия Госдумой и подписания президентом закона, вводящего наказания за "оскорбление власти"...

При этом, уточнил премьер, власть должна быть терпима к критике, но все же «беспредела» со стороны пользователей быть также не должно, нужно соблюдать правила. Наказывать надо именно оскорбления, а не критику, даже жесткую, государственных структур, подчеркнул Медведев.

Напомним, вчера вступили в силу законы о наказании за фейковые новости и оскорбление властей и государственных символов в интернете. Ранее президентский Совет по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) рекомендовал Совету Федерации отклонить эти законы из-за ряда правовых коллизий и отправить на доработку, но к правозащитникам не прислушались. А оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд РФ (ВС) иск с требованием признать недействующим закон о наказаниях за оскорбление в интернете властей. В иске подчеркивается, что закон противоречит международному праву и законодательству РФ. Кроме того, считает Гудков, документ нарушает права, свободы и законные интересы истца и создает препятствия в их реализации. Решение о том, принимать иск или нет, ВС вынесет в конце следующей недели.

Оценивая слова Дмитрия Медведева, важно понимать статус этих слов: это не более чем политическая трактовка новых законов. И на них будет сложно ссылаться, если какую-нибудь "бабушку-онлайн" начнут привлекать к суду за едкую карикатуру на того же самого Медведева. Потому что закон составлен таким образом, что дает широкий простор субъективизму и выборочному применению: что считать "критикой", а что "беспределом"? Тут сколько людей - столько и мнений, вот в чем беда.

Ну а сами чиновники (включая самого премьер-министра, и даже президента, не говоря уж о губернаторах, министрах и депутатах) - наверняка будут подкидывать нам все новые и новые поводы для этой самой "критики". Иногда - очень даже злой...

По инф. rosbalt.ru

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