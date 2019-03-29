Закон о "фейковых новостях" и "непочтении к властям" вступил в силу: поосторожней в соцсетях!

В России 29 марта вступили в силу законы о наказании за фейковые новости и оскорбление властей и государственных символов в интернете.

Решение о признании информации недостоверной будет принимать генпрокурор или его заместители, блокировать ресурс будет Роскомнадзор. Интернет-ресурсы будут блокировать без предупреждения за исключением случаев, если фейк распространит зарегистрированное СМИ — тут будет действовать особый вариант блокировки. Также за фейки предусмотрены штрафы от 30 тысяч рублей для физлиц до 1,5 млн рублей на тот случай, если распространение недостоверной информации повлияло на соблюдение общественного порядка и привело к гибели людей.

Закон о неуважении к власти предусматривает штрафы и блокировку сайтов и аккаунтов пользователей соцсетей за информацию, которая «в неприличной форме» выражает «явное неуважение» к обществу, госсимволам и государству. Здесь также нарушителям грозят штрафы вплоть до ареста на 15 суток.

ВАЖНО: напомним, что эти законы - могут коснуться любого гражданина, который репостил (опубликовал у себя на страничке в соцсети) какую-то едкую карикатуру на власть или "сенсационную новость". Под санкции может попасть любая бабушка-онлайн , поэтому нужно хорошенько думать, прежде чем нажимать кнопку Enter. В такое вот время живем!

, поэтому нужно хорошенько думать, прежде чем нажимать кнопку Enter. В такое вот время живем! ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ! А КАК НАДО БЫЛО? Да, это - неправильные, вредные законы. Нужно будет всеми путями (законными, конституционными - через политиков, депутатов, партии..) добиваться их отмены или корректировки. А в качестве примера конструктивного отношения к сетевой культуры приведем Ирландию (см. новость по ссылке)

НО СЕЙЧАС эти законы приняты - и каждый из нас должен сознавать меру риска, когда мы публикуем что-то в интернете. Правоохранители и суды не будут спрашивать - как вы относитесь к закону? Знали ли о нем вообще? Они будут штрафовать и блокировать аккаунты. Работа у них такая...

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Добавим, что Совет при президенте РФ по правам человека рекомендовал Совфеду и президенту Владимиру Путину не подписывать данные законы, поскольку они нуждаются в серьезной доработке, однако 18 марта они были завизированы главой государства.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ