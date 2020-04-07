Ваши основные права при обращении к врачу

В канун пандемии наиболее актуальными становятся вопросы, связанные с медициной. Учитывая, что при посещении поликлиник и больниц, мы часто получаем отказы в приеме специалистов, в предоставлении полагающихся бесплатно и при наличии показаний услуг (исследований), в назначении эффективных, а не дорогостоящих лекарственных препаратов, то крайне важно чётко знать свои права.

Выбираем врача и поликлинику

Первое среди всех прав пациента, о котором необходимо упомянуть в начале статьи – это право выбирать как поликлинику (больницу, стоматологию, женскую консультацию, роддом), так и врача без объяснения. При этом каждый гражданин может сменить и врача, и поликлинику раз в год (но не чаще) на основании соответствующего заявления и при условии, что врач, которого вы выбрали, и другие специалисты поликлиники не перегружены пациентами. Помимо заявления потребуются полис, СНИЛС и паспорт. Если основанием для смены медучреждения и врача стал переезд, то потребуются доказательства этого факта.

Поскольку внутри поликлиник есть участки, за которыми закреплены соответствующие участковые врачи, которых также можно поменять раз в год, то стоит учитывать еще один момент: при выборе поликлиники не по месту жительства вы не сможете вызвать врача на дом, но всегда можете попробовать договориться с терапевтом.

Нормативным основанием, предоставляющим право выбора, считаются следующие документы: ФЗ № 323 (ст. 19, 21), ФЗ № 326 (ст. 16) и приказ Минздрава № 407н.

Проходим диспансеризацию бесплатно

Еще одним важным правом пациента является диспансеризация, которую можно и нужно проходить 1 раз в 3 года совершенно безвозмездно. Объем и наименование исследований и приемов специалиста напрямую зависит от пола и возраста.

Кроме того, обследования назначает участковый терапевт, список которых также зависит от состояния здоровья и результатов анализов пациента. Таким образом, в рамках диспансеризации можно пройти многих узких специалистов и сдать традиционные анализы, а также маммографию и колоноскопию. Примечательно, что финансируется диспансеризация целиком и полностью из бюджетных средств. А значит доплачивать ничего не нужно. Кроме того, с 2019 года для прохождения диспансеризации работающим гражданам, предоставляют оплачиваемый выходной или возможность пройти диспансеризацию в выходной день - субботу. Нормативное обоснование: Приказ Минздрава № 869н.

Получаем медпомощь безвозмездно

Если у вас есть полис ОМС, независимо от того, какая компания его выдала, вы можете рассчитывать на приезд скорой помощи, на помещение в больницу, на лечение зубов и посещение женских консультаций, родильных домов, а также районных поликлиник совершенно бесплатно (при предъявлении данного документа). Вам также обязаны на основании его бесплатно снять боль (обезболить) как при выполнении операции, так и при элементарном лечении зубов, а также использовать те препараты и средства, которые положены по больничным стандартам.

Кроме того, для облегчения тяжёлых состояний и острой боли врачам разрешено применять не только традиционные средства, но наркотические и психотропные препараты, когда обычные средства не оказывают необходимого эффекта. При предъявлении полиса вас обязаны принимать в медучреждениях других субъектов РФ на тех же основаниях. Нормативно основание: ФЗ № 326 (с. 45), ФЗ№ 323 (с.19, ст. 80).

Узнать правду о своем здоровье, включая поставленный диагноз, но сохранить врачебную тайну

Несмотря на то, что врачи редко открыто, говорят о поставленных диагнозах, и не дают знакомиться с амбулаторной картой, у каждого пациента есть право знать все, что касается его здоровья. Т.е. вы можете не только узнать поставленный диагноз, но и делать ксерокопии с медкарты, включая все назначения и заключения, а также получить информацию относительно объема и наименования оказанных услуг. При этом у пациентов есть право на сохранение врачебной тайны. А значит, без вашего письменного одобрения ни одни врач не сможет обсудить с коллегами и прочими поставленный диагноз, здоровье и результаты анализов пациента, за редким исключением (которое предоставляется в силу закона). Нормативное обоснование - ФЗ № 323 (ст.13, 19, 22, 23, 73, 79).

Отказаться от медицинских манипуляций

Еще одним важным моментом для каждого пациента считается его право на отказ от любых медицинских манипуляций, которые он делать не хочет по тем или иным причинам. Единственным исключением может стать угроза его жизни, общественной опасности, проведение судебной экспертизы, а также наличие психических расстройств и оказание паллиативной помощи. Нормативное основание все тот же 323 закон, ст. 20 и приказ Минздрава №1177н.

Отстаивать свои права в суде (и при помощи адвоката)

Если, по вашему мнению, врач или иной медработник нарушил ваши права, то можно пожаловаться не только в страховую компанию и руководству поликлиники, больницы или иного медучреждения, но и обратиться в суд, в прокуратуру, в Росздравнадзор как самостоятельно, так и заручившись поддержкой адвоката или представителя общественной организации по защите прав пациентов.

При этом, именно адвоката вы можете пригласить в больницу и, выписав доверенность, позволить получать все необходимую для защиты прав информацию о состоянии вашего здоровья.

Нормативное основание: ФЗ № 323 (ст.19, 28), ФЗ №326 (ст. 16, 40, 41) и ст. 45 Конституции РФ.

Отстаивайте свои интересы, боритесь за свои права в рамках закона и помните, получать качественную и своевременную медицинскую помощь можно и в нашей стране.

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