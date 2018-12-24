Какие лекарства положены по полису ОМС?

|
Еще одной болезненной проблемой для российских граждан, особенно для пенсионеров, являются бесплатные лекарства, которые вполне реально получить при наличии полиса ОМС. Однако с ними дело обстоит как-то совершенно неоднозначно: они вроде есть, но получить крайне сложно. Как сделать это правильно, расскажем в статье.
Еще важное по теме:
Какие лекарства положены по полису
Бесплатно лекарства предоставляются пациентам государственных больниц при плановой и при экстренной госпитализации, пациентам дневных стационаров, а также детям и взрослым, имеющим заболевания, которые не требуют подобной госпитализации (помещения в стационар), но предполагают обеспечение жизненно необходимыми препаратами. Лекарства в этом случае выдают по льготе (федеральная или региональная), которая предусмотрена федеральными программами.
Важно: для каждого субъекта Федерации список лекарств составляется отдельно на основе потребностей и обеспечения. Поэтому достоверно узнать входит ли необходимое и назначенное терапевтом или узким специалистом лекарство в региональную или федеральную программу страхования можно, обратившись на «горячую линию» вашей страховой компании (реквизиты есть на полисе ОМС).
Обязательный список
Как правило, в перечень бесплатных лекарств, обязательно входят препараты из следующих групп:
- Антигистаминные;
- Антихолинэстеразные;
- Антисептические и дезинфицирующие;
- Витамины и минералы;
- Гепатопротекторы;
- Горомоны;
- Диуретики;
- Иммуномодулирующие и сопутствующие лекарства;
- Инсулин и другие лекарства, применяемые при сахарном диабете;
- Иммунодепрессивные лекарства;
- Наркотические и ненаркотические нестероидные противовоспалительные средства;
- Нейролептики;
- Ноотропные;
- Препараты против ревматических патологий и подагры;
- Противосудорожные;
- Противопаркинсонические;
- Психоаналетики;
- Противотуберкулезные;
- Противомалярийные;
- Противопротозойные;
- Противоопухолевые;
- Противоконгестивные и вазоконстрикторы;
- Препараты для лечения органов дыхания;
- Препараты, влияющие на кровообращение сердечно-сосудистой системы и головного мозга;
- Средства для профилактики и лечения инфекций (антибиотики разных групп);
- Спектр средств для лечения заболеваний ЖКТ;
- Средства для лечения офтальмологических патологий;
- Электролиты;
- А также одноразовые изделия медицинского назначения: шприцы и катетеры, перевязочный и шовный материал, пленка для рентгеноскопии, тест-полоски для контроля уровня глюкозы и т.д.
Как видно список довольно обширен. Поэтому если вас просят «докупить» лекарства при нахождении в госпитале или предлагают самостоятельно оплатить некоторые препараты или одноразовые мед изделия, поинтересуйтесь в страховой компании, нельзя ли получить все это бесплатно.
Когда придется заплатить
Бывают ситуации, когда лекарство предоставляется бесплатно по полису ОМС, но вам предлагают купить его аналог. Подобные действия вполне законны, если у вас выявлена аллергия на один из компонентов бесплатного препарата, а его аналог не подпадает под действие программы ОМС.
Если настаивают на покупке
Если врач настоятельно рекомендует самостоятельно приобрести лекарства, то вы можете:
- Поинтересоваться, не входят ли выписанные препараты в список бесплатных лекарств;
- Обратиться за разъяснениями в страховую компанию;
- Получить консультацию другого специалиста по вопросу обоснованности назначенного решения и вероятности замены препарата на тот, который предоставляется бесплатно.
И только потом решить — нужно ли покупать препарат.
Куда жаловаться?
Если лекарства, выписанные вам врачом, входят в бесплатный список, и в страховой компании подтвердили эту информацию, то вы можете пожаловаться на действия медика, как его руководству, так и обратиться непосредственно к страховщику, а также воспользоваться иными вариантами. Например, направить на действия врача жалобу в прокуратуру и в Департамент здравоохранения.
Если вам пришлось приобрести лекарства в неотложной ситуации, то компенсировать финансовые потери и моральные страдания можно через суд.
Не бойтесь и не стесняйтесь спрашивать, уточнять, звонить и узнавать. Боритесь за свои права и будьте здоровы!
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
Что происходит с акциями Норникель (GMKN)?
Стать акционером мирового гиганта металлургии компании Норникель возможно, воспользовавшись любой проверенной площадкой интернет-торговли. Акции GMKN высоко котируются на рынке ценных бумаг и являются предпоч...
Как и где пенсионеру получить онлайн-заем?
Преклонный возраст – не повод отказываться от привычного образа жизни. Крупные покупки, путешествия, качественное медицинское обслуживание – найти деньги на эти цели можно в срочном порядке. Многочисленные фи...
Смартфонный грабёж
Старшее поколение, жившее в СССР, безоговорочно доверяло средствам массовой информации, и на это были причины. Все СМИ были государственными, поэтому информация тщательно проверялась, отсеивалась. За достовер...
Дом без налога
"Российская газета" публикует очень важный закон. Он касается граждан предпенсионного возраста. С 1 января 2019 года женщины 55 лет и мужчины 60 лет получат льготы по имущественным налогам. Раньше на них имел...