Какие лекарства положены по полису ОМС?

Еще одной болезненной проблемой для российских граждан, особенно для пенсионеров, являются бесплатные лекарства, которые вполне реально получить при наличии полиса ОМС. Однако с ними дело обстоит как-то совершенно неоднозначно: они вроде есть, но получить крайне сложно. Как сделать это правильно, расскажем в статье.

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Какие лекарства положены по полису

Бесплатно лекарства предоставляются пациентам государственных больниц при плановой и при экстренной госпитализации, пациентам дневных стационаров, а также детям и взрослым, имеющим заболевания, которые не требуют подобной госпитализации (помещения в стационар), но предполагают обеспечение жизненно необходимыми препаратами. Лекарства в этом случае выдают по льготе (федеральная или региональная), которая предусмотрена федеральными программами.

Важно: для каждого субъекта Федерации список лекарств составляется отдельно на основе потребностей и обеспечения. Поэтому достоверно узнать входит ли необходимое и назначенное терапевтом или узким специалистом лекарство в региональную или федеральную программу страхования можно, обратившись на «горячую линию» вашей страховой компании (реквизиты есть на полисе ОМС).

Обязательный список

Как правило, в перечень бесплатных лекарств, обязательно входят препараты из следующих групп:

Антигистаминные;

Антихолинэстеразные;

Антисептические и дезинфицирующие;

Витамины и минералы;

Гепатопротекторы;

Горомоны;

Диуретики;

Иммуномодулирующие и сопутствующие лекарства;

Инсулин и другие лекарства, применяемые при сахарном диабете;

Иммунодепрессивные лекарства;

Наркотические и ненаркотические нестероидные противовоспалительные средства;

Нейролептики;

Ноотропные;

Препараты против ревматических патологий и подагры;

Противосудорожные;

Противопаркинсонические;

Психоаналетики;

Противотуберкулезные;

Противомалярийные;

Противопротозойные;

Противоопухолевые;

Противоконгестивные и вазоконстрикторы;

Препараты для лечения органов дыхания;

Препараты, влияющие на кровообращение сердечно-сосудистой системы и головного мозга;

Средства для профилактики и лечения инфекций (антибиотики разных групп);

Спектр средств для лечения заболеваний ЖКТ;

Средства для лечения офтальмологических патологий;

Электролиты;

А также одноразовые изделия медицинского назначения: шприцы и катетеры, перевязочный и шовный материал, пленка для рентгеноскопии, тест-полоски для контроля уровня глюкозы и т.д.

Как видно список довольно обширен. Поэтому если вас просят «докупить» лекарства при нахождении в госпитале или предлагают самостоятельно оплатить некоторые препараты или одноразовые мед изделия, поинтересуйтесь в страховой компании, нельзя ли получить все это бесплатно.

Когда придется заплатить

Бывают ситуации, когда лекарство предоставляется бесплатно по полису ОМС, но вам предлагают купить его аналог. Подобные действия вполне законны, если у вас выявлена аллергия на один из компонентов бесплатного препарата, а его аналог не подпадает под действие программы ОМС.

Если настаивают на покупке

Если врач настоятельно рекомендует самостоятельно приобрести лекарства, то вы можете:

Поинтересоваться, не входят ли выписанные препараты в список бесплатных лекарств; Обратиться за разъяснениями в страховую компанию; Получить консультацию другого специалиста по вопросу обоснованности назначенного решения и вероятности замены препарата на тот, который предоставляется бесплатно.

И только потом решить — нужно ли покупать препарат.

Куда жаловаться?

Если лекарства, выписанные вам врачом, входят в бесплатный список, и в страховой компании подтвердили эту информацию, то вы можете пожаловаться на действия медика, как его руководству, так и обратиться непосредственно к страховщику, а также воспользоваться иными вариантами. Например, направить на действия врача жалобу в прокуратуру и в Департамент здравоохранения.

Если вам пришлось приобрести лекарства в неотложной ситуации, то компенсировать финансовые потери и моральные страдания можно через суд.

Не бойтесь и не стесняйтесь спрашивать, уточнять, звонить и узнавать. Боритесь за свои права и будьте здоровы!

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