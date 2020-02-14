Помощь по ОМС: новации-2020

Лечиться бесплатно в России все сложнее, об этом не понаслышке знают все, особенно жители малых городов, сел и деревень. Между тем перечень медпомощи по ОМС расширяется. Если бы во всех поликлиниках страны появились заодно необходимые специалисты и технические возможности, было бы и вовсе неплохо. Так что же нового полис ОМС предлагает его обладателям?

ВМП в сфере ОМС оказывают: 1114 медорганизаций страны, в т.ч. 152 – федерального подчинения, 836 – регионального подчинения и 126 частных клиник.

Онкоскрининг

С прошлого года в рамках диспансеризации можно исследоваться на возможную онкологию.

– Речь идет о диагностических исследованиях, направленных на выявление злокачественных образований (скрининг на ЗНО), – объясняет эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин. – Что под этим понимается в рамках полиса ОМС? Визуальный осмотр; исследование кала на скрытую кровь (выявление ЗНО толстого кишечника и прямой кишки); эзофагогастродуоденоскопия (выявление ЗНО пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки); для мужчин – сдача крови на выявление ЗНО предстательной железы; для женщин – осмотр гинеколога, мазок с шейки матки и маммография.

Ждать меньше

Если у человека подозревают онкологию, врач-специалист должен его проконсультировать в течение 3 рабочих дней, при этом ждать исследований пациент должен не больше 7 рабочих дней.

– Имеются в виду и рентген, и функциональная диагностика, и УЗИ, и компьютерная томография, и МРТ, и т.д. Пациенту с подозрением на ЗНО любое из этих исследований должны сделать в течение недели (а если онкозаболевания нет, то за 14 дней), – уверяет Шкитин. – Такие же предельные сроки – с момента установления предварительного диагноза – для ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медпомощи.

В 2019-м серьезно расширился перечень видов высокотехнологичной медпомощи по ОМС, – продолжает эксперт. – Надо сказать, что исключений здесь федеральный закон не содержит. Но оказывается ВМП только по показаниям. При этом направлять пациента на лечение могут и за пределы его региона проживания. Правда, сроки предоставления ВМП (за исключением экстренных случаев) законодательством не регулируются.

Новации-2020

– С 2020-го в базовую программу ОМС вошла конформная лучевая терапия, – рассказывает Шкитин. – Также определен перечень медуслуг, которые финансируются в поликлиниках отдельно от подушевого норматива. Это УЗИ сердечно-сосудистой системы (в т.ч. эхокардиография, УЗИ брахиоцефальных артерий), КТ, МРТ, медико-генетические исследования для онкобольных. Раньше медучреждения старались без абсолютных показаний эти исследования не назначать, поскольку они получали подушевое финансирование (определенную сумму на каждого пациента). Теперь поликлиники дополнительно мотивированы как можно тщательнее исследовать пациентов, поскольку будут получать плату по факту проведения таких исследований.

Среди новаций 2020-го есть и хорошая новость для фельдшерско-акушерских пунктов. С этого года они будут финансироваться отдельно (по количеству прикрепленных пациентов), а не как раньше – в составе поликлиник. Эксперты надеются, что с недофинансированием ФАПов (это часто происходило, поскольку деньги перераспределяли в пользу основной поликлиники) будет покончено.

Полезно знать

Получить бесплатную высокотехнологичную помощь могут все граждане РФ, а также иностранцы и лица без гражданства... Важно, чтобы человек был застрахован в системе ОМС. Главное условие – наличие показаний и отсутствие противопоказаний.

В ОМС входит 508 методов ВМП. Полный перечень представлен в постановлении правительства РФ от 10.12.2018 г. №1506 «О Программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг.».

Конкретные виды ВМП могут быть недоступны в зависимости от региона.

В таком случае медорганизация, которая дает направление на госпитализацию, выдаст направление для оказания ВМП в другой регион РФ.

В отдельных случаях после рассмотрения документов может быть отказано в проведении ВМП и предложены альтернативные методы лечения. Если пациент хочет обжаловать решение, ему нужно обратиться за консультацией в страховую медорганизацию, которая выдала полис ОМС.

Так как люди в возрасте - частые посетители больниц и поликлиник, информацию о новом по полису ОМС знать им крайне полезно. Можно и детям-внукам подсказать, если вдруг понадобится.

А у нас есть еще публикации о все-таки возможных в России услугах здравоохранения (которое мы, конечно, в целом критикуем - в связи со всеобщим развалом отрасли):



Sobesednik.ru

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