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Есть сомнения в качестве услуг по полису ОМС? Требуйте помощи у страховщика!
По инф. polit.ru   
28 Мая 2019 г.
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В России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения РФ.

Есть сомнения в качестве услуг по полису ОМС? Требуйте помощи у страховщика!

В ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех россиян, для каждого будет определена группа здоровья.

В случае выявления хронических заболеваний пациента поместят под диспансерное наблюдение, что предполагает медобследование несколько раз в год.

Страховые компании отныне обязаны работать с обращениями и жалобами граждан, а также помогать им в случае возникновения спорных ситуаций.

Если у пациента возникнут сомнения в качестве проведенного обследования и лечения, страховые представители должны будут назначить экспертизу полученного лечения.

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