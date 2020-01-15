Режиссер Юрий Кара назвал имена своих героев: Королев и Сахаров!

Режиссеру Юрию Каре исполнилось 65 лет. Во многом он первопроходец. «Завтра была война» – первый фильм о репрессиях ученых и травле из-за чтения стихов Есенина, «Воры в законе» – первый о беспределе криминального мира в России, «Мастер и Маргарита» – первая экранизация романа Булгакова, больше 15 лет пролежавшая на полке. Он открыл звезду Анны Самохиной и снял абсолютно голую Анастасию Вертинскую. Кара – художник независимый. Говорит, что думает. Без купюр.

Из-за Харви Вайнштейна не получил звание Героя России

– Юрий Викторович, начнем с легкого вопроса: верите ли вы в гороскопы?

– По первому образованию я физик и в гороскопы, разумеется, не верю. Но мне приятно думать, что я родился в один день с Юрием Поляковым, Людмилой Гурченко и что между нами есть некая духовная связь.

– Что вы подразумеваете под «духовной связью»?

– Духовная связь у меня была с Алексеем Архиповичем Леоновым, который к 100-летию Сергея Королева предложил мне снять честный фильм о главном конструкторе, и я это сделал. Такая же связь была с космонавтом Георгием Михайловичем Гречко. Как известно, Гречко был абсолютным фанатом планеты Марс, и мы часами говорили с ним о жизни на Марсе, о марсианах. Он хотел, чтобы я снял фантастику, а я отвечал: «С меня довольно фантастики «Мастера и Маргариты».

– Как с точки зрения судьбы, рока вы сами объясняете тот факт, что фильм «Мастер и Маргарита» полтора десятка лет лежал на полке?

– «Мастер и Маргарита» – самый необычный роман XX века. Прочитал его в 14 лет за одну ночь. Роман, замечу, незаконченный, вышел через 26 лет после смерти автора. Думал, что и мне тоже придется ждать 26 лет...

История с невыходом фильма «Мастер и Маргарита» из-за конфликта с продюсерами подпортила мне международную карьеру. После его съемок я начал готовиться к работе над фильмом по роману Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры», где по сюжету космонавт остается на станции «Мир» и не возвращается на Землю. Подготовили к полету Владимира Стеклова, что было очень сложно. У нас были договоренности с западными инвесторами, но все сорвалось. В Каннах ко мне подошел тот самый Харви Вайнштейн (американский кинопродюсер, обвиненный в 2017-м сразу несколькими актрисами в сексуальных домогательствах. До скандала, в то время, о котором говорит Кара, Вайнштейн был частью мирового продюсерского истеблишмента. – Ред.) и спросил: «Вы – режиссер того фильма, о котором все говорят, но никто не видел?»

– Почему, когда речь зашла об актере в космосе, выбор пал на Владимира Стеклова?

– Космонавты с большим скепсисом отнеслись к идее, что артист будет сниматься на станции «Мир». Говорили, что космонавтов готовят из лучших, самых крепких военных летчиков... а ваши артисты с их пьянками, гулянками, курением никуда не годятся. Один артист во время подготовительного периода на центрифуге оказался в состоянии клинической смерти – еле-еле откачали. У Владимира Стеклова здоровье оказалось получше, чем у других.

При подготовке актеров к пребыванию на станции «Мир» врачи говорили, что в нашей стране нет абсолютно здоровых людей. Они лечили и космонавтов, и актеров для фильма. Год тренируют – потом долечивают. Володю Стеклова так долечили, что в 70 лет он стал отцом прекрасного малыша!

– А если бы вам предложили полететь в космос?

– Конечно, полетел бы. Космонавт Валерий Поляков – обладатель мирового рекорда самого длительного полета в космос (437 суток и 18 часов в 1994 и 1995 годах, на борту орбитальной станции «Мир»), попавший в Книгу рекордов Гиннесса – говорил мне: «Лети сам. Героя точно дадут». Из-за Харви Вайнштейна звание Героя не получил ни я, ни Стеклов.

Кто станет капитаном – Козловский или Хабенский?

– А кто для вас герой?

– Герой – Королев, о котором я снял два фильма.

Герой – академик Сахаров, о котором я хочу снять фильм на основе его «Дневников». Подавал заявку на господдержку в Фонд кино, но Константин Эрнст завалил мой проект про Сахарова (гендиректор «Первого канала» К. Эрнст входит в совет Фонда кино. – Ред.).

Герои – команда брига «Меркурий», о подвиге которых я написал сценарий, изучил материалы и готов снять картину.

– Напомните, пожалуйста, эту страницу истории.

– В 1829 году наш маленький бриг «Меркурий» был атакован двумя турецкими линейными кораблями, превосходившими его по числу пушек во много-много раз. Вместо того чтобы сдаться, наш «Меркурий» принял бой и победил. Это было невозможно, но это случилось. Капитану брига Александру Казарскому в 1839 году установлен памятник в Севастополе, с благодарственной надписью от императора Николая Первого. Памятник создан на средства жителей Севастополя и моряков. Удивительно, что сами турки назвали подвиг нашего корабля «славным».

– Наверняка в роли Казарского снимете или Данилу Козловского, или Константина Хабенского?

– Козловский – прекрасный артист. Он снимался в моем фильме «Гамлет. XXI век» в роли Гамлета... Всегда стараюсь сделать самый точный выбор артиста на роль. Здесь пробы я не проводил, потому что еще не нашел деньги.

Янковский требовал роль Воланда

– Недавно перечитывала дневники Андрея Тарковского и обратила внимание на запись о том, что Янковский наотрез отказался от Лаэрта в его спектакле «Гамлет». Олег Иванович хотел сыграть Гамлета, а Тарковский его в роли принца Датского не видел... Как у вас складывались отношения с этим артистом?

– Я хотел, чтобы Олег Янковский сыграл Мастера в моей экранизации «Мастера и Маргариты», и долго его упрашивал. Он говорил и даже требовал у меня роль Воланда. Но у меня уже был Воланд – Валентин Гафт.

Предлагал Олегу Янковскому сыграть Артура в фильме «Воры в законе», но он, прочитав сценарий, сказал: «Возьми на роль Артура кого-то поглупее. Например, Валю Гафта». Я так и сделал.

– Как появился Виктор Раков в роли Мастера?

– Анастасия Вертинская выбрала Ракова. Она очень хитрая женщина и, чтобы выглядеть моложе своих лет (актрисе было 48, когда она играла Маргариту), предпочла молодого Виктора Ракова: на его фоне и ее Маргарита будет моложе. В результате так и получилось. Анастасию Вертинскую я выбрал изначально, потому что она – ведьма.

– Верите в существование ведьм?

– А как же?! Вы разве не ведьма? Вы ведущая, знающая...

У меня однажды в жизни было покраснение на руках, и я, оказавшись в гоголевских местах, отправился к бабушке-знахарке. Подхожу к дому и вижу черного котика, который то появляется, то исчезает. Серьезно! Навстречу вышла бабушка – этакая Баба-яга... «Ну, что у тебя там?» – грубовато спросила она. Рассказала, что в деревне живут 10 ведьм, но все белые, а единственная черная умерла. Когда умирала, дом ее «ходуном ходил», и пока в крыше не прорубили дыру, чтобы ее душа улетела, дом не успокоился.

Ведьмы лечат молитвами и травами. От каждой болезни – своя молитва. Рука той ведьмы действовала со своей энергией сантиметров на 30 – была как раскаленный утюг... После ее лечения моя рука мгновенно прошла. На следующий год я хотел отправить к ведьме своего друга, но узнал, что она уже умерла. Рука с тех пор меня не беспокоит, а заболевание было серьезное. В Москве никто вылечить не мог.

По инф. sobesednik.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ