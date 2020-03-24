Прогресс, чудесны твои технологии: по музеям можно бродить… онлайн

В мире появляется все больше музеев, которые можно посетить, не покидая пределов своего дома. Это становится особенно актуально сейчас, в связи с обрушившейся на многие страны пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией.

Созерцание величайших мировых шедевров через монитор, конечно же, не сравниться с реальным путешествием в разные страны и посещением знаменитых музеев, но внесет разнообразие в скучную жизнь на карантине и будет весьма познавательным.

Тем более, многие прогрессивные музеи мира при помощи современных технологий использования сферических 3D панорам высокого разрешения с обзором на 360°создали реалистичные интерактивные версии с максимальным эффектом присутствия. А увеличение многих картин и экспонатов дает возможность их осмотра до мельчайших деталей.

Из наиболее популярных цифровых версий музеев можно отметить следующие:

Государственная Третьяковская галерея (Россия, Москва)

Самая крупная в мире коллекция русского искусства, основанная Павлом Третьяковым в 1856 году. В настоящее время в Государственной Третьяковской галереи хранится более 180 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры и огромная коллекция иконописи русских мастеров.

Ежегодно по залам Третьяковской галереи проходит свыше полутора миллионов посетителей и до сотни передвижных выставок отправляются из стен музея по городам страны.

Для виртуального посещения Третьяковской галереи можно воспользоваться видеоэкскурсиями, которые предлагаются на официальном сайте музея. Кроме того, в настоящее время ведется оцифровка полной коллекции Третьяковской галереи, ведь в залах музея для просмотра доступно не более 6% от того, что хранится в его запасниках.

Государственный Эрмитаж (Россия, Санкт-Петербург)

Музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, включающий шесть связанных между собой зданий, в которых открыто для посещения 365 залов, где хранится около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. Начало Эрмитажу было положено императрицей Екатериной II, открывшей свою коллекцию картин для просмотра широкой публики.

Виртуальный тур по Государственному Эрмитажу является имитацией реального тура и предоставляет возможность ознакомления посетителей с бесценными сокровищами музея.

Лувр (Франция, Париж)

Музей-дворец Лувр – это тысячи экспонатов, которые помогут понять развитие культуры всего мира. Прогулки по виртуальному Лувру никого не оставят равнодушным. Даже те, кому посчастливилось там побывать, побродить по знаменитому Греческому залу, насладиться искусством Возрождения и увидеть прекрасную Мону Лизу, будут рады совершить еще и виртуальное путешествие.

На официальном сайте музея предлагается несколько виртуальных туров по залам музея и отдельные полотна для детального online-просмотра .

Версальский Замок (Франция, Версаль)

Версальский дворец считается одним из важнейших исторических объектов Франции и Европы. Бывшую резиденцию королей мечтает посетить каждый, кто оказывается в этой стране. Его масштабы, архитектура, парки и фонтаны поражают воображение.

Виртуальный тур в Версаль, для которого были использованы 132 тысячи фотографий, тоже оказался весьма популярным. Его посетители могут прогуляться по дворцу, детально рассмотреть интерьер, картины, скульптуры, а затем отправиться на прогулку по саду и полюбоваться великолепными фонтанами.

Британская Национальная Галерея (Англия, Лондон)

Одна из лучших коллекций западноевропейской живописи, хранящая около 2500 тысяч картин XIII-XX века. Здесь собраны полотна практически всех великих художников, представляющих разные школы европейской живописи.

Теперь шедевры Тициана, Рубенса, Лоренна, Тернера и многих других великих мастеров можно увидеть online .

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По инф. 1rre.ru

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