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Картина Сальвадора Дали была обнаружена… на барахолке
По инф. polit.ru   
14 Марта 2020 г.
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Работница комиссионного магазина в городе Китти-Хоук в американском штате Северная Каролина разбирала поступившие для оценки работы и обнаружила подлинник Сальвадора Дали, пишет Smithsonian Magazine.

На барахолке в США обнаружили картину Сальвадора Дали

Внимание женщины привлекла картина, выполненная акварелью.Она решила отнести ее на оценку другому эксперту и оказалось, что это работа Дали из цикла по мотивам произведений Данте Алигьери.

Художник сделал цикл иллюстраций к «Божественной комедии» и «Чистилищу» по заказу Национальной библиотеки Италии. Всего должно было быть 100 картин, но библиотека отозвала заказ.

Женщина продала картину за $1200 и пожертвовала эти деньги на благотворительность.

В январе из галереи Couleur в Стокгольме украли от 10 до 12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали. Каждая похищенная работа стоит от €19 тыс. до €46 тыс. Общая стоимость пропажи оценивается в €280-380 тыс.

  • В октябре 2019 года из галереи Сан-Франциско украли другую работу Дали — офорт «Горящий жираф». Вор провел в галерее 32 секунды. Похищенная работа — один из оттисков с оригинальной работы Дали, которые пронумерованы и стоят около $20 тыс. каждый. По словам директора галереи Анджелы Келлетт, это был центральный экспонат выставки.
  • Еще о коллекциях и коллекционерах, о редких вещах в руках редких людей — по ссылке.

Polit.ru

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