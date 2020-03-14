Картина Сальвадора Дали была обнаружена… на барахолке

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Работница комиссионного магазина в городе Китти-Хоук в американском штате Северная Каролина разбирала поступившие для оценки работы и обнаружила подлинник Сальвадора Дали, пишет Smithsonian Magazine.
Внимание женщины привлекла картина, выполненная акварелью.Она решила отнести ее на оценку другому эксперту и оказалось, что это работа Дали из цикла по мотивам произведений Данте Алигьери.
Художник сделал цикл иллюстраций к «Божественной комедии» и «Чистилищу» по заказу Национальной библиотеки Италии. Всего должно было быть 100 картин, но библиотека отозвала заказ.
Женщина продала картину за $1200 и пожертвовала эти деньги на благотворительность.
В январе из галереи Couleur в Стокгольме украли от 10 до 12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали. Каждая похищенная работа стоит от €19 тыс. до €46 тыс. Общая стоимость пропажи оценивается в €280-380 тыс.
В октябре 2019 года из галереи Сан-Франциско украли другую работу Дали — офорт «Горящий жираф». Вор провел в галерее 32 секунды. Похищенная работа — один из оттисков с оригинальной работы Дали, которые пронумерованы и стоят около $20 тыс. каждый. По словам директора галереи Анджелы Келлетт, это был центральный экспонат выставки.
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В Иркутске девочка получила тяжелую травму головы из-за упавшей на нее наледи. Возбуждено уголовное дело. (Сейчас, с наступлением весны, когда с крыш в регионах Сибири сходит снег, надо быть очень внимательным. - прим. МГ.)
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