Поисковый отряд "Лиза Алерт" – сообщество тех, кому не всё равно

"В России ежегодно пропадают 120 тысяч человек. Десятки тысяч волонтеров мобилизуются, чтобы попытаться найти их и даже заменить полицию. К их поискам присоединяются частные пилоты вертолетов", – пишет корреспондент Le Figaro в Москве Николя Винь.

"Согласно статистике министерства внутренних дел, цитируемой прессой, каждый год пропадают без вести 120 тыс. россиян, в том числе 23 тыс. детей.

К классическому бегству подростков и тревожным исчезновениям добавляются одинокие пожилые люди, страдающие от старческого слабоумия – почти все они без электронных браслетов, а также бесчисленные прогуливающиеся и грибники, которые бродят по бескрайним лесам страны. Сбор белых грибов остается важным видом деятельности для многих бабушек, продающих свой урожай на улице. В течение летнего сезона за один день в лесу могут потеряться 150 человек", – говорится в статье.

"Во Франции первым непроизвольным движением родственников, когда пропадают их близкие, является вызов полиции. В России постепенно на смену государственной власти приходят частные объединения. Такое добровольное обязательство отражает как динамичность гражданского общества, так и небрежность сил безопасности", – считает корреспондент.

"26-летняя Оксана и 39 летняя Анна являются волонтерами и членами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", который стал волонтерским некоммерческим общественным объединением, – указывает Le Figaro. – Первая – заведующая лабораторией, она регулярно оставляет своего сына под опекой своих родителей, чтобы заняться поиском пропавших без вести. Вторая – пресс-секретарь в Procter & Gamble. "Я участвую в поисковых операциях одну ночь в неделю. Тем самым я чувствую себя полезной для общества", – объясняет она.

"Это большая ответственность и большая нагрузка, но я не хотела довольствоваться тем, чтобы просто платить деньги фондам, как это делается в России", – поясняет волонтер Таня, работающая косметологом, которая говорит, что она нашла свой путь после участия в первой поисковой операции в 2012 году.

"Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" был основан двумя годами ранее после исчезновения в лесу пятилетней девочки по имени Лиза вместе с ее тетей и собакой", – отмечает журналист. "Это был праздничный день, и когда родители вызвали полицию, та была занята гуляньями и не сдвинулась с места. Отец разместил сообщение в интернете, и прибежали простые люди. Они не знали, как помочь, но понимали, что нужно что-то делать. Два тела были найдены только через шесть часов после смерти", – рассказывает Ксения Кнорре-Дмитриева, руководитель пресс-службы поискового отряда "Лиза Алерт".

"Только в одной Москве 200 человек активно и постоянно сотрудничают с "Лиза Алерт". Это люди с очень разными мотивами, – говорится в статье. "Одни – ярые националисты и сторонники Путина, другие – противники режима. Некоторые приходят сюда, чтобы встретить новых людей, другие участвуют в поисковых операциях в лесу с таким же удовольствием, с каким охотники охотятся за сокровищами, или просто не могут сидеть на диване. Но это не проблема, главное, что они помогают найти людей. Долгое время человеческая жизнь в России ценилась очень невысоко. Своими действиями мы стремимся повысить ее ценность", – говорит Ксения Кнорре-Дмитриева, которая работала журналисткой оппозиционной "Новой газеты".

"Олег Леонов отказался от должности коммерческого директора в крупной телекоммуникационной компании, чтобы посвятить себя "Лизе Алерт". В настоящее время он разрабатывает мобильное приложение, предназначенное для облегчения процесса поисков, которое он надеется позднее продать министерству внутренних дел. Официально поисково-спасательный отряд заявляет, что работает рука об руку с полицией. Но мы быстро догадываемся, что здесь сталкиваются два мира, один из которых населен добровольцами, а другой – бюрократами, – комментирует Винь. – Последние "не имеют ресурсов для поиска 120 тысяч пропавших без вести каждый год, особенно в такой большой стране, как Россия", утверждает Олег Леонов, который недавно получил награду от ГУ МВД России по Московской области.





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"Сотрудники полиции порой завидуют этим частным конкурентам со стороны, которые вторгаются в их владения. В связи с этим министерство внутренних дел не смогло ответить на запросы Le Figaro. Волонтеры жалуются на российское законодательство, которое фактически вынуждает полицию ждать две недели, прежде чем она сможет отследить последние звонки пропавшего без вести. Это практические уничтожает любой шанс найти их живыми и отбивает у чиновников охоту вмешиваться".

"Поэтому очень часто россияне, потерявшие близкого человека, инстинктивно звонят "Лизе Алерт", а не по номеру экстренной помощи 112, которому они не доверяют", – поясняет Ксения Кнорре-Дмитриева.

"Александр Михайлов, еще один волонтер в этой нетипичной среде, больше всего гордится своей независимостью. Он является пилотом вертолета и восемь лет назад создал вертолетный поисково-спасательный отряд "Ангел", который приходит на помощь собирателям грибов с неба. Отряду помогает горстка анонимных бизнесменов, которые имеют собственные вертолеты и, если необходимо, предоставляют их "Лизе Алерт", – указывает газета.

"Я не хочу, чтобы меня посадили в тюрьму, как режиссера Кирилла Серебренникова, который согласился принять государственные деньги для финансирования своих спектаклей. И независимо от того, сколько я трачу лично, я живу полной жизнью", – говорит этот пилот.

"Сначала нам требовалось 200 часов, чтобы найти от 10 до 15 человек. Сегодня мы за тот же период времени спасаем 150 человек, а средняя продолжительность наших рейсов варьируется от 45 минут до 1:30 по сравнению с 3 часами в прошлом", – с гордостью говорит Александр Михайлов.

Перевод Inopressa.ru

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