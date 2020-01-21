Итоговое сочинение -2020: красивые темы и жаркие споры

Уверена: все, рождённые в СССР, помнят своё выпускное сочинение. Первый день лета, цветы, белые фартуки у девочек, галстуки – у мальчиков. В новом веке показалось, что сочинение – архаизм, и его сбросили с корабля современности. Потом вернули, но споры вокруг сочинения не утихают.

Первыми забили тревогу преподаватели вузов: семнадцатилетние абитуриенты не могли связать двух слов, делали огромное количество ошибок в письменных работах, не знали авторов всемирно известных произведений. Стало очевидно, что сочинение необходимо вернуть. Но, поскольку нельзя дважды войти в одну и ту же реку, понадобился новый формат.

Его нащупали в 2014 году: сочинение решено было писать не в конце учебного, а в конце календарного года как допуск к ЕГЭ. Что касается тем, то от них во избежание появления новых «золотых» сочинений (готовых текстов, которые можно купить и выучить наизусть), отказались. А чтобы как-то сориентировать выпускников, придумали следующее: накануне учебного года объявлять пять концептов (направлений, в рамках которых в декабре на экзамене ученики получают конкретные темы).

В конце августа прошлого года были обнародованы такие концепты: «Война и мир – к 150-летию романа», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». А в декабре одиннадцатиклассники получили уже конкретные темы:

1. Согласны ли вы с убеждением автора романа «Война и мир», что каждый человек должен пройти свой путь исканий?

2. Какую книгу вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться?

3. Как вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы добра и зла – сердце человека?

4. Считаете ли вы смирение добродетелью?

5. Что мешает взаимопониманию между любящими?

В прошлом декабре с сочинением не справились лишь 2% выпускников.

На мой взгляд, и концепты, и темы – настоящий подарок: важные, интересные, внятные. Насмешила полемика в соцсетях: «Как можно было давать тему (речь шла о теме № 4), в которой встречаются два религиозных понятия? Она непонятна детям-атеистам!»

Господи, неужели вы всерьёз считаете, что семнадцатилетним людям, будь они трижды атеисты, непонятны простые слова – «смирение» и «добродетель»? Плохо же вы о них думаете!

Спустя пять лет стало очевидно, что нельзя спускать заранее не только конкретные темы, но и концепты. Ведь мы народ левшей, умельцев, мастеров на все руки: после публикации концептов (в августе) в интернете сразу же появляются «банки аргументов» и другие подсобные средства. Поэтому в воздухе витает идея: не вернуться ли – разумеется, на новом витке – к традиции советской школы, когда выпускник, идущий на сочинение первого июня, не знал никаких концептов, а на экзамене просто получал несколько тем?

Носится и ещё одна идея: не перестать ли требовать от выпускников литературных аргументов – пусть они подтверждают свои мысли сведениями из любой области – истории, музыки, спорта, просто жизни, наконец. Но на мой взгляд, в этом случае итоговое сочинение перестанет быть экзаменом по литературе, а не иметь такого экзамена стране, считающей себя литературоцентричной, по меньшей мере странно. Да и мысль, подтверждённая примером «из жизни», может легко превратиться в простую демагогию, чтобы не сказать – трёп.

Есть и ещё проблемы. Итоговое сочинение проверяется учителями той школы, где пишется, а зачастую, что греха таить, тем учителем, который работает в одиннадцатом классе. Какой учитель захочет вымести сор из избы, то есть признать, что ничему не научил своих учеников?

И последнее.

Лично я советую своим ученикам не относиться к итоговому сочинению как к формальности, а постараться – в процессе написания – прояснить что-то важное лично для себя. В этом году один мой ученик, выбрав на экзамене пятую тему, объяснил свой выбор так: «Ведь это важно – задуматься о том, что мешает любви. Это может пригодиться в жизни...» Я тогда вспомнила слова Маленького принца: «Это по-настоящему полезно, потому что красиво!»

Литература, которую в позапрошлом веке называли изящной словесностью, – прежде всего красива. Пусть – не в последнюю очередь благодаря итоговому сочинению – прагматичные дети двадцать первого века поверят, что она по-настоящему «полезна».

И еще из размышлений о современном образовании на нашем портале для дедушек и бабушек:

По инф. lgz.ru

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