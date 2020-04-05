ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Русский предсказатель генерал Мошков обрисовал прошлое и будущее России. Что ждет нас?
Юлия Попова, cyrillitsa.ru   
05 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Царского генерала Валентина Мошкова не зря называли «российским Нострадамусом»: он действительно описал историю своей родины до 2062 года. Однако предсказания Мошкова были основаны вовсе не на его сверхъестественных способностях: в своих трудах военачальник использовал исключительно научный подход.

Русский предсказатель генерал Мошков обрисовал прошлое и будущее России. Что ждет нас?

Генерал, которого вычеркнули из ученых

Как указано в издании «Культурное наследие народов Европы» Александра Новика, Валентин Александрович Мошков родился в 1852 году в Костромской губернии в дворянской семье. Мошков получил военное образование, окончив Михайловское артиллерийское училище. Начав военную карьеру в 16 лет и успев поучаствовать в Русско-турецкой войне, в 44 года Мошков был произведен в полковники. В 1905 году Валентин Александрович стал генерал-майором. Однако во второй половине жизни интересы генерала сместились в сторону научных занятий. Мошков был увлечен этнографией и даже состоял в Императорском географическом обществе. Кроме того он являлся координатором этнографического общества при Казанском университете.

По долгу службы Валентин Мошков действительно долгое время проживал в Казани, однако впоследствии был переведен в Варшаву. В польской столице Мошков активно публиковался. В частности именно там в свет вышел его труд «Новая теория происхождения человека и его вырождения». В 1913 году Валентин Александрович, видимо, решил полностью посвятить себя науке: он подал в отставку и был уволен «с мундиром и пенсией». Вот только вскоре генералу пришлось бежать от гражданской войны в Болгарию. Он умер в Софии в 1922 году. Как пишет Владимир Михайлов в своей книге «Система социальных ограничений», в 1930-х годах в СССР работы Мошкова подверглись жесткой критике, а его имя было надолго вычеркнуто из истории.

Теория циклов Мошкова

О Валентине Мошкове вспомнили только через 60 лет после смерти. Именно тогда, как утверждает Игорь Прокопенко, автор книги «Тайны пророчеств и предсказаний», исследователи обнаружили труды генерала, содержащие предсказания о будущем России. В частности в своем труде «Новая теория происхождения человека и его вырождения» Мошков изложил теорию о цикличности истории. Согласно предположениям ученого, каждый исторический цикл представляет собой период продолжительностью 400 лет. В свою очередь каждый цикл делится на 2 части по два столетия: прогонизм или стабильное развитие и время упадка. Иными словами, по Мошкову, в первой половине 400-летнего цикла любое государство крепнет и достигает расцвета в конце 200 года, а затем происходит постепенное снижение мощи.

Кроме того Мошков был уверен в том, что каждое столетие цикла также имеет свои характерные черты. Валентин Александрович даже дал им названия: «золотой», «серебряный», «медный» и «железный» века. Первые три века содержат как подъем, так и упадок, но последний, «железный», представляет из себя «сплошной упадок». Также, если верить Виктору Белову, автору книги «Время перемен в России», Мошков говорил, что 20 лет в начале и 20 лет в конце любого цикла – это всегда так называемое «смутное время». По этим «смутным временам», а также по событиям, которые резко отличаются от предыдущего направления государственной жизни, можно определить границы циклов.

Генерал о современной России

Как пишет Николай Непомнящий в издании «Великая книга пророков», за начало первого исторического цикла Валентин Мошков взял 812 год, когда вожди полян, ильменских славян, кривичей и ряда других племен объединились, образовав первое древнеславянское государство, которое принято называть Киевской Русью. Непомнящий путем несложных вычислений приходит к выводу, что началом третьего 400-летнего цикла являлся 1612 год. Таким образом до 1712 года в России длился «золотой» век, с 1712 до 1812 – «серебряный», с 1812 до 1912 – «медный». Самое же упадочное столетие длилось в России с 1912 по 2012 годы. Мошков уверенно заявлял, что последние 12 лет данного цикла россияне должны были наблюдать за полной анархией в стране.

Между тем следом за «железным» веком, как писал Валентин Мошков, должно начаться «золотое» столетие. Вот только, как указано в сборнике «Русская расовая теория до 1917 года» (ФЭРИ-В, 2002 год), даже условно благоприятный «золотой» век делится на два 50-летних периода, первый из которых является самым трудным. Иными словами, по Мошкову, настоящего расцвета Россия не достигнет по меньшей мере до 2062 года. Тем не менее ученый утверждал: «К счастью, вместе с законами исторических циклов для нас открылась истинная причина вырождения и безошибочное средство к его устранению». Валентин Александрович уверял, что о том, как обратить «железный» век в «золотой», он расскажет в своей следующей книге. Однако написать ее военачальник не успел.

Жалко, что предсказатели делают свои пророчества как-то обтекаемо. Вот особенно про происходящее сейчас хотелось бы знать: куда спасаться, чем и когда история с пандемией хотя бы в отдельно взятой России в принципе уже закончится. А нет, все примерно: «золотой век», «серебряный», «медный». И сиди гадай для собственного успокоения...

Стоит напомнить, что ниже тоже можно прочитать любопытное об историческом:

По инф. cyrillitsa.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
  • Русский предсказатель генерал Мошков обрисовал прошлое и будущее России. Что ждет нас?
    Царского генерала Валентина Мошкова не зря называли «российским Нострадамусом»: он действительно описал историю своей родины до 2062 года. Однако предсказания Мошкова были основаны вовсе не на его сверхъестественных способностях: в своих трудах военачальник использовал исключительно научный подход.
  • Кто хоронил павших бойцов Великой Отечественной? Кому судьба такая выпадала...
    Почти все места масштабных сражений на территории бывшего СССР буквально усеяны костями погибших. Причём даже сегодня. Многочисленные поисковые отряды рассказывают, что останков просто великое множество. Очень много воинов времён Великой Отечественной так и не был похоронены, причём в первую очередь это касается тех, кто находился в статусе «пропал без вести». Остальных же старались хоронить как положено, причём для этого у противников имелись специальные отряды.
  • Эпидемия английского пота: болезнь вела охоту на крепких молодых мужчин
    "В конце войны Алой и Белой розы Англию внезапно охватила эпидемия английского пота. Она уносила жизни преимущественно крепких мужчин и убивала быстрее чумы. Об этой болезни до сих пор строятся догадки", - пишет немецкое издание Die Welt.
  • Почему у нас патриотизм всегда военный?
    Прочитайте это стихотворение. Здесь нет призыва ни к любви, ни к ненависти. Здесь немудреный рассказ про обычную любовь. Но такую, от которой сжимается горло.
  • Маршрут на Тэмулякит (Из дневника геолога)
    Летом 1959 года в бассейн реки Олёкма был направлен небольшой отряд, в задачу которого входила проверка заявок местных охотников и оленеводов о найденных ими выходах полезных ископаемых: соли, слюды, угля, золота… В те времена к этим заявкам относились очень серьезно. При якутском территориальном геологическом управлении существовал даже отряд по проверке заявок, начальником которого был назначен один из опытнейших геологов, участник второй Колымской экспедиции под руководством Ю. А. Билибина в начале тридцатых годов, Григорий Сергеевич Киселёв. Сегодня мы публикуем отрывки из его полевого дневника…
  • Геннадий Хазанов - Старые Добрые шутки. Смотреть лучшие монологи
  • Дровология
    0304 9 1a Сергей Вадимович Беседин родился в 1955 г. В Иркутске живёт с 1977 г. По образованию журналист, но в его трудовой книжке царит разнообразие профессий, что свойственно многим творческим людям. Как нештатный автор публиковался в областной газете «Культура: вести, проблемы, судьбы». В настоящее время – на пенсии.
  • Памяти Юрия Бондарева и Леонида Зорина – таких разных гигантов литературы
    Ушли от нас Юрий Бондарев и Леонид Зорин. Два писателя, фактически — два антагониста. Два больших человека.
  • Эпоха Великой отечественной: писатели на «Ноевом ковчеге»
    В эвакуации деятели культуры оказались вдали от столиц, но открыли для себя дух глубинки.
  • Улыбнитесь... Если можете...
    И вот мы снова с вами, наши дорогие читатели. Надеемся, что все смогли пережить очередной День смеха и розыгрышей, никого не довели до инфаркта знакомые завзятые юмористы, забывшие чувство меры, никто не взял на душу грех и ответственность перед Уголовным кодексом в ответ на «остроумие» шутника... Да, 1 апреля позади, но ведь никто не запрещает нам с юмором относиться к себе и своим проблемам, к неожиданным новшествам в общественной жизни, очередным фокусам власть имущих и безумно разбогатевших, совершенно оторвавшихся от нашей с вами реальной жизни, и даже к нелепостям, сопровождающим нашествие коронавируса.
  • Владимир Высоцкий - Лекция о международном положении
  • Я слишком женщина
    0304 8 1a Ирина Владимировна Лебедева по профессии педагог, преподаёт русский язык и литературу. Живёт в Братске. Автор нескольких сборников стихов. Большинство произведений опубликовано на сайте Стихи.ру.
  • Оʼкей, бумер! Оʼкей, миллениал!
    Возможно, в конфликте отцов и детей в наступление перейдут отцы, а после битвы окажется, что победили бездетные тетушки, размышляет писатель Денис Драгунский.
  • Cемья с детьми на карантине: это тоже испытание для психики!
    Пережить время карантина семье с детьми поможет домашняя логистика, режим дня и не только
  • Аркадий Райкин - Монолог современного Хлестакова
  • Последний вагон
    child tikho Мама и папа часто возили сына на лето к бабушке. Когда он подрос, то сказал родителям:
  • Переждать карантин на даче: тут не будет доставки продуктов, да и скорая может не приехать
    В связи с объявленным карантином по причине распространения коронавируса в Москве, многие жители столицы закрывают свои московские квартиры и перебираются на дачи, в надежде переждать пандемию там. Однако не все медики одобрительно относятся к такому варианту изоляции.
  • ТОП 10 Самых таинственных мест планеты
  • Везучий сосед
    gora Жил в деревне человек, каких много: работал от зори до зори, забот у него на весь день хватало и ещё на следующий день оставалось.
  • Защитные маски: модная примета нашего времени?
    А что, если мода — это не только способ избавиться от скуки быта и повседневности? Вдруг это тайный код, которым мы записываем самую суть нашего времени?

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 