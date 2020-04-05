Русский предсказатель генерал Мошков обрисовал прошлое и будущее России. Что ждет нас?

Царского генерала Валентина Мошкова не зря называли «российским Нострадамусом»: он действительно описал историю своей родины до 2062 года. Однако предсказания Мошкова были основаны вовсе не на его сверхъестественных способностях: в своих трудах военачальник использовал исключительно научный подход.

Генерал, которого вычеркнули из ученых

Как указано в издании «Культурное наследие народов Европы» Александра Новика, Валентин Александрович Мошков родился в 1852 году в Костромской губернии в дворянской семье. Мошков получил военное образование, окончив Михайловское артиллерийское училище. Начав военную карьеру в 16 лет и успев поучаствовать в Русско-турецкой войне, в 44 года Мошков был произведен в полковники. В 1905 году Валентин Александрович стал генерал-майором. Однако во второй половине жизни интересы генерала сместились в сторону научных занятий. Мошков был увлечен этнографией и даже состоял в Императорском географическом обществе. Кроме того он являлся координатором этнографического общества при Казанском университете.

По долгу службы Валентин Мошков действительно долгое время проживал в Казани, однако впоследствии был переведен в Варшаву. В польской столице Мошков активно публиковался. В частности именно там в свет вышел его труд «Новая теория происхождения человека и его вырождения». В 1913 году Валентин Александрович, видимо, решил полностью посвятить себя науке: он подал в отставку и был уволен «с мундиром и пенсией». Вот только вскоре генералу пришлось бежать от гражданской войны в Болгарию. Он умер в Софии в 1922 году. Как пишет Владимир Михайлов в своей книге «Система социальных ограничений», в 1930-х годах в СССР работы Мошкова подверглись жесткой критике, а его имя было надолго вычеркнуто из истории.

Теория циклов Мошкова

О Валентине Мошкове вспомнили только через 60 лет после смерти. Именно тогда, как утверждает Игорь Прокопенко, автор книги «Тайны пророчеств и предсказаний», исследователи обнаружили труды генерала, содержащие предсказания о будущем России. В частности в своем труде «Новая теория происхождения человека и его вырождения» Мошков изложил теорию о цикличности истории. Согласно предположениям ученого, каждый исторический цикл представляет собой период продолжительностью 400 лет. В свою очередь каждый цикл делится на 2 части по два столетия: прогонизм или стабильное развитие и время упадка. Иными словами, по Мошкову, в первой половине 400-летнего цикла любое государство крепнет и достигает расцвета в конце 200 года, а затем происходит постепенное снижение мощи.

Кроме того Мошков был уверен в том, что каждое столетие цикла также имеет свои характерные черты. Валентин Александрович даже дал им названия: «золотой», «серебряный», «медный» и «железный» века. Первые три века содержат как подъем, так и упадок, но последний, «железный», представляет из себя «сплошной упадок». Также, если верить Виктору Белову, автору книги «Время перемен в России», Мошков говорил, что 20 лет в начале и 20 лет в конце любого цикла – это всегда так называемое «смутное время». По этим «смутным временам», а также по событиям, которые резко отличаются от предыдущего направления государственной жизни, можно определить границы циклов.

Генерал о современной России

Как пишет Николай Непомнящий в издании «Великая книга пророков», за начало первого исторического цикла Валентин Мошков взял 812 год, когда вожди полян, ильменских славян, кривичей и ряда других племен объединились, образовав первое древнеславянское государство, которое принято называть Киевской Русью. Непомнящий путем несложных вычислений приходит к выводу, что началом третьего 400-летнего цикла являлся 1612 год. Таким образом до 1712 года в России длился «золотой» век, с 1712 до 1812 – «серебряный», с 1812 до 1912 – «медный». Самое же упадочное столетие длилось в России с 1912 по 2012 годы. Мошков уверенно заявлял, что последние 12 лет данного цикла россияне должны были наблюдать за полной анархией в стране.

Между тем следом за «железным» веком, как писал Валентин Мошков, должно начаться «золотое» столетие. Вот только, как указано в сборнике «Русская расовая теория до 1917 года» (ФЭРИ-В, 2002 год), даже условно благоприятный «золотой» век делится на два 50-летних периода, первый из которых является самым трудным. Иными словами, по Мошкову, настоящего расцвета Россия не достигнет по меньшей мере до 2062 года. Тем не менее ученый утверждал: «К счастью, вместе с законами исторических циклов для нас открылась истинная причина вырождения и безошибочное средство к его устранению». Валентин Александрович уверял, что о том, как обратить «железный» век в «золотой», он расскажет в своей следующей книге. Однако написать ее военачальник не успел.

Жалко, что предсказатели делают свои пророчества как-то обтекаемо. Вот особенно про происходящее сейчас хотелось бы знать: куда спасаться, чем и когда история с пандемией хотя бы в отдельно взятой России в принципе уже закончится. А нет, все примерно: «золотой век», «серебряный», «медный». И сиди гадай для собственного успокоения...

Стоит напомнить, что ниже тоже можно прочитать любопытное об историческом:

По инф. cyrillitsa.ru

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