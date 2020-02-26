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Странные смерти крестников Николая II: «проклятие Романовых» коснулось и их?
Ольга Ельникова, cyrillitsa.ru   
26 Февраля 2020 г.
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О проклятии Романовых слышали все, кто хоть сколько-то интересовался судьбой династии. Трагический финал семьи Романовых нередко связывают именно с этим мистическим фактом, который особенно ужасно отразился на судьбе сына последнего императора. Ведь даже если бы мальчик не был расстрелян в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, то с большой долей вероятности его жизнь все равно оборвалась бы преждевременно из-за гемофилии.

Странные смерти крестников Николая II: «проклятие Романовых» коснулось и их?

А имело ли пресловутое проклятие влияние на судьбу крестников Николая II? Ведь, по церковной традиции, крестник – тоже ребенок, не менее близкий, чем родное дитя.

Что такое «проклятие Романовых»?

Прежде всего, это мрачное поверье связывают с судьбой сына Марины Мнишек, «воренка», прозванного так потому что он был рожден от «вора и самозванца». Когда в 1614 году Марина и ее трехлетний сын были схвачены царскими войсками, «воренка» казнили публично, чтобы пресечь все разговоры о возможном спасении «наследника» (Лжедмитрий был как положено венчан на царство, и его ребенок мог быть использован противниками Романовых). Марина, видя казнь своего маленького сына, по преданию, прокляла род Романовых и предрекла ему такой же страшный конец. Впоследствии это проклятие вспоминали не раз, и прежде всего, в связи с пресечением рода по мужской линии (внук Петра Великого Петр II был последним в роду). Судьба последнего царевича почти в точности повторила судьбу казненного ребенка Марины Мнишек.

Связывают несчастную судьбу мужчин из царской фамилии и с «проклятием немок». Все Романовы, которые заключили браки с представительницами Гессенской династии, умерли насильственной смертью. Первым в этом ряду был Павел I, сын Екатерины. Она женила цесаревича на Августе-Вильгельмине-Луизе Гессен-Дармштадтской, получившей в православном крещении имя Натальи Алексеевны. При дворе ходили слухи, что юная супруга цесаревича не нашла общего языка с царствующей свекровью, и та приказала акушерке уморить ее во время родов. И умирая, Наталья Алексеевна вроде бы прокляла всех Романовых, кто посмеет жениться на принцессах Гессенского дома. Скорее всего, это просто слух, но факт остается фактом. Павел был убит заговорщиками, Александр II, женатый на Максимилиане-Вильгельмине-Августе-Софии-Марии Гессенской (в православии Мария Александровна) погиб от бомбы террористов, судьба Николая II, супругой которого стала Виктория-Алиса-Елена-Луиза-Беатриса Гессенская (в православии Александра Федоровна) так же трагична. Дядя Николая II великий князь Сергей Александрович был так же женат на гессенской принцессе, и погиб от руки бомбиста.

Кем были крестники Николая II

В царской семье было принято становиться крестными родителями малышей подданных, особенно из числа ближайшей ко двору прислуги. Нет числа царским крестникам – детям дворцовых лакеев, кормилиц, поваров и т.д. Начало этой традиции положил еще Петр I, и она продолжалась вплоть до последнего императора. Государь и члены его семьи таким образом демонстрировали свое расположение к верному слуге и близость к простому народу. А для царского крестника из простолюдинов такой акт монаршей милости открывал очень хорошие перспективы. Мальчики получали возможность продвинуться по службе, девочки – удачно выйти замуж, родители крестника – материальную поддержку.

В 1901 году Николай II стал крестным отцом ребенка кормилицы своих детей Ксении Воронцовой. Она была крестьянкой, и поступила на должность кормилицы в 1895 году, ей тогда было 22 года. Александра Федоровна так же неоднократно становилась крестной матерью детей дворцовой прислуги, щедро одаривая счастливых родителей.

Но, разумеется, Николай Александрович крестил не только детей простолюдинов, был он крестным отцом и лиц знатного происхождения.

Судьба крестников Николая II

Проследить, как сложилась жизнь всех многочисленных царских крестников в настоящее время едва ли возможно. Однако, жизнь по меньшей мере двух крестников последнего императора наводит на мысль о том, что пресловутое проклятие коснулось и их.

Прежде всего стоит вспомнить Олега Константиновича, члена императорской фамилии, правнука Николая I. Его крестным отцом был Николай II. Это был блестяще образованный человек, оставивший заметный след в отечественной пушкинистике. Именно ему принадлежал проект факсимильного издания рукописей Пушкина, к сожалению, не осуществленный полностью из-за начала Первой мировой войны. В 1913 году он поступил корнетом в лейб-гвардии гусарский полк. Принимал участие в боевых действиях в составе своего полка, храбро сражался, и был тяжело ранен в одной из стычек с германским разъездом. Умер в госпитале в Вильно.

Еще один высокопоставленный крестник Николая Александровича тоже принял странную смерть, которую многие считали насильственной. Речь о болгарском царе Борисе III. Он был сыном Фердинанда I и Марии-Луизы Бурбон-Пармской, которая была ярой католичкой. При рождении будущий царь получил имя Клемент Роберт Мария Пий Станислав Саксен-Кобург-Готский, однако, по настоянию отца в 1896 году был крещен в православие под именем Борис. Крестным отцом его стал император Николай II.

После окончания Первой мировой войны, из которой Болгария вышла с большим уроном, поскольку воевала на стороне Германии, Фердинанд I отрекся от престола. Его сын, крестник Николая, спустя годы повторил ошибку отца и вступил во Вторую мировую войну так же на стороне Германии, правда, свою армию воевать с СССР не отправил. Кроме того, Борис III спас от геноцида болгарских евреев. В августе 1943 года он вылетел в Берлин для встречи с Гитлером. Что уж там произошло между фюрером и болгарским царем, сказать сложно, но в Софию Борис вернулся в очень плохом состоянии и скончался через несколько дней после возвращения. По официальной версии, причиной смерти стал инфаркт, однако члены царской семьи считали, что Бориса отравили немцы по приказу Гитлера.

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