Лариса Попугаева: драма «алмазной леди»

65 лет назад, 21 августа 1954 года, произошло историческое событие: в Далдыно-Алакитском районе Якутии, на территории водораздела двух маленьких ручьев, которые впадают в реку Далдын, была найдена первая в СССР кимберлитовая трубка. Ей дали символическое имя - "Зарница". Открытие сделала 30-летняя девушка Лариса Попугаева. "Зарница" подарила ей звездный час славы, а затем - слезы, унижение и долгие годы обиды. О том, как это было, с "Российской газетой" поделилась Ирина Пантелеева, которая посвятила этому исследованию свою книгу.

После войны в СССР начались активные поиски коренных месторождений алмазов. В Москве был создан специальный союзный трест N 2, которому подчинялись несколько крупных стационарных экспедиций. Ленинградские алмазники были объединены в Центральную экспедицию, которая вела тематические работы на территории всей страны. Именно тогда заведующей шлихо-минералогической лабораторией этой экспедиции была назначена будущий автор метода пироповой съемки поиска алмазов Наталия Николаевна Сарсадских.

В 1950 году Сарсадских возглавила работу по актуальной теме "Составление шлиховой карты Сибирской платформы", целью которой стало обнаружить минералы-спутники алмаза. Работу сосредоточили в Вилюйском районе Якутской АССР, который считался наиболее перспективным. К весне 1953 года, после трех полевых сезонов, минералог Наталия Николаевна собрала и изучила шлихи из рыхлых отложений и из дробленых коренных пород. В результате исследований она определила, что район верхнего течения реки Марха - наиболее благоприятный для поисков минералов-спутников алмаза.

В 1953 году все трудности полевых работ в Якутии вместе с Наталией Сарсадских разделила ее помощница - минералог Лариса Попугаева. Еще в поле, просматривая шлихи, Наталия Сарсадских обнаружила незнакомый ей минерал, который удалось определить только после консультации с доцентом кафедры минералогии Ленинградского государственного университета Александром Кухаренко. Сравнив минерал, найденный в Якутии, с образцами пиропов из Южной Африки, которые хранились в музее университета, выяснили, что этот минерал - пироп. И пироп, извлеченный из кимберлита! Так в 1953 году был разработан шлиховой метод поисков коренных месторождений алмазов по пиропам.

Однако руководство Союзного треста N 2 деньги на поиски кимберлитов выделить отказалось. И тогда Иван Краснов, который возглавлял тогда Тунгусско-Ленскую экспедицию ВСЕГЕИ, предложил перевести одного человека в штат его геологоразведочной экспедиции.

Даже лежа в кабинете с грелкой на лбу, она давала советы, которым внимали члены коллегии и министр

Сама Сарсадских летом 1954 года поехать в поле не смогла (в феврале у нее родилась дочь), поэтому вместо себя отправила свою помощницу Ларису Попугаеву. Поначалу ехать Попугаева отказалась наотрез: боялась, что не справится, ведь в этом районе и опытные геологи Амакинской экспедиции ничего не нашли! Но Сарсадских все же удалось убедить коллегу, тем самым своими руками отдав Попугаевой все лавры первооткрывателя первого в СССР коренного месторождения алмазов.

Метод пироповой съемки, разработанный Сарсадских, и привел Попугаеву к "открытию века", как окрестили открытие "Зарницы" специалисты.

Под предлогом того, что все материалы о поисках алмазов засекречены, Ларису Попугаеву заставили передать их в Амакинскую экспедицию, которая базировалась в те годы в Нюрбе. Кроме того, ее вынудили перейти в штат этой экспедиции, и прилетевшим в Нюрбу корреспондентам столичных и местных газет было заявлено, что первое коренное месторождение алмазов в стране открыла геолог Попугаева из Амакинской экспедиции!

Вот как пишет о травле Ларисы в книге "Алмазные экспедиции" первооткрывательница трубки "Мир" Е.Н. Елагина: "Как только Попугаева прилетела в Нюрбу, ее прямо с самолета пригласили к руководству экспедиции и вместо поздравлений стали попрекать: "Почему открыла кимберлиты на территории работ Амакинской экспедиции?"

Попугаева продержалась почти два месяца. В конце концов она не выдержала и сдалась, поверив обещаниям, что ей создадут хорошие условия для дальнейшей работы. 15 ноября 1954 года она написала заявление о переходе на работу в Амакинскую экспедицию по собственному желанию. Вскоре Попугаевой разрешили выехать из Нюрбы. Она прилетела в Ленинград в надежде на сочувствие и моральную поддержку. Но друзья и коллеги из Центральной экспедиции обозвали ее предательницей, приклеили прозвище "выскочка" и, объявив бойкот, выставили ее письменный стол в коридор!

Так из-за трагической ошибки Ларисы Анатольевны открытие трубки "Зарница" на долгие годы оказалось в руках Амакинской экспедиции. Грустно сознавать, что открытие "Зарницы" навсегда развело в разные стороны двух таких прекрасных, умных и достойных женщин, как Лариса Попугаева и Наталия Сарсадских, ранее духовно близких, высоко ценивших свою дружбу и способных с полуслова понимать друг друга".

Но на этом драматическая история не закончилась: фамилии Сарсадских и Попугаевой были вычеркнуты властной партийной рукой из списка лауреатов самой почетной награды Советского Союза - Ленинской премии, хотя в списке, представленном Нюрбинским РК КПСС и Якутским обкомом партии, они были.

...Лариса Гринцевич родилась 3 сентября 1923 года в Калуге. В 1937-м ее отца, секретаря Одесского обкома партии, арестовали и расстреляли как "врага народа". В 1941-м Неля, как звали Ларису близкие, блестяще окончила школу и поступила на геолого-почвенный факультет ЛГУ. Началась война, и семья была эвакуирована в город Молотов (ныне - Пермь). Здесь Лариса Гринцевич продолжила учебу на геолого-почвенном факультете Молотовского университета.

Из воспоминаний Е.Н. Елагиной: "С Нелей Гринцевич, которая вскоре превратилась в Ларису Анатольевну Попугаеву, меня познакомила Наталия Николаевна Сарcадских. Прехорошенькая, прекрасно сложенная Неля, с нежными, пастельными красками лица и пепельными волосами, подобна была старинной французской статуэтке. Если бы не слишком серьезное выражение глаз, она казалась бы вчерашней примерной школьницей. Вся ее изящная, хрупкая фигура не вязалась с обликом геолога, прошагавшего сотни километров трудными маршрутами по затаеженным берегам безлюдных рек Заполярья. Неля умела всплакнуть по разным пустякам, зато при серьезных испытаниях, а таковые, к сожалению, слишком часто возникали в ее трудно складывающейся жизни, не плакала вовсе. Неля Гринцевич прошла суровую школу жизни. Говорила она грубым, прокуренным голосом, не выпуская из рук папиросу "Беломор", шокируя этим незнакомых людей. Неля обладала высокими нравственными качествами и до последнего своего часа оставалась удивительно добрым и отзывчивым человеком..."

О первой зиме Великой Отечественной войны Елагина пишет: "Зима стояла суровая, и Неля застудила голову: до конца своих дней она мучилась от внезапных приступов страшной головной боли. С началом приступа она смертельно бледнела, под провалившимися глазами появлялись чернильно-черные круги, которые захватывали половину щеки. Изнуряющие приступы иной раз продолжались по несколько часов. В начале 60-х годов Ларису Попугаеву часто вызывали в Москву для переговоров с министром геологии об образовании института полудрагоценных камней. Однажды на заседании коллегии у Ларисы случился приступ. Но даже лежа на диване в громадном министерском кабинете с грелкой на лбу, она умудрялась давать какие-то дельные советы, которым внимали важные члены коллегии вместе с министром. Многие годы сохранялась в министерских стенах память об этом необычном заседании, обрастая новыми подробностями. Это создало Попугаевой такую популярность, что при всей строгости пропускной системы даже вооруженные вахтеры не решались задерживать ее при выходе. Совершенно не способна была Лариса просить что-либо для себя. Долгие годы ее семья жила в маленькой комнатушке густо заселенной коммунальной квартиры, и только за год до смерти она получила ордер на отдельную квартиру".

Дороги войны

Отличный артиллерист

Весной 1942 года Лариса Гринцевич добровольцем ушла на фронт. Всю войну прошла младшим сержантом: была заместителем командира зенитного орудия 89-й артиллерийской дивизии, части, которая входила в состав противовоздушной обороны Москвы. В 1943 году отважную девушку наградили знаком "Отличный артиллерист", а в 1945-м - медалью "За победу над Германией". В дивизии вступила в ряды ВЛКСМ (раньше ее не принимали как дочь "врага народа"), а в 1944-м - в ряды ВКП (б).

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Кстати

Я живу в палатке, как мужчина

Сохранилось стихотворение Ларисы Анатольевны, которое передает чувства всех женщин-геологов, которые совершали ежедневный подвиг, работая в непроходимой якутской тайге.

Я живу в палатке, как мужчина,

Мужские надеваю сапоги.

На них комками налипает глина,

От них в воде расходятся круги.

Я тихий камень трогаю руками,

Когда тайга под ливнями гудит.

И говорят геологи, что камень,

Такой же камень у меня в груди.

Как на ветру сосна, я в напряженье.

Мне нелегко мужчинам

быть под стать.

Как хочется хотя бы на мгновенье

К тебе припасть

и снова слабой стать.

После возвращения в Ленинград Попугаева занималась наукой. В 1970 году ей по предложению министра геологии СССР академика А.В. Сидоренко по совокупности трудов, без защиты диссертации была присуждена ученая степень кандидата геолого-минералогических наук. В этом же году она наконец получила почетный диплом и знак "Первооткрыватель месторождения". К сожалению, судьба отмерила этой стойкой женщине всего 54 года жизни: Ларисы Анатольевны не стало 19 сентября 1977 года.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ