Кто хоронил павших бойцов Великой Отечественной? Кому судьба такая выпадала...

Почти все места масштабных сражений на территории бывшего СССР буквально усеяны костями погибших. Причём даже сегодня. Многочисленные поисковые отряды рассказывают, что останков просто великое множество. Очень много воинов времён Великой Отечественной так и не был похоронены, причём в первую очередь это касается тех, кто находился в статусе «пропал без вести». Остальных же старались хоронить как положено, причём для этого у противников имелись специальные отряды.

Похоронные команды Советской Армии

Похороны солдат РККА во время войны проходили в соответствии со специальными документами и правилами. В качестве подобной можно привести директиву главного политического управления КА за подписью генерал-полковника Льва Мехлиса. Директива подразумевала создание специальных команд, которые будут «прочёсывать» местность на предмет обнаружения погибших и их погребения, причём коллективно. Военные кладбища должны были фиксироваться на карте, поэтому устройство одиночных могил не допускалось.

На деле в такие команды попадали люди, далёкие от похоронного дела. В командах «похоронщиков» хронически не хватало рук. Так, например, проверка, проведённая в 1943 году в стрелковых полках, выявила, что в работе принимали участи группы всего по 3-4 человека, очевидно, относившиеся к своей работе, как к наказанию.

Неудивительно, что работать по правилам хотелось вовсе не многим. Тем более, что специальных инструментов для этого дела катастрофически не хватало. Сотни тел красноармейцев так и оставляли лежать на том месте, где люди были убиты, а тех, кого все же хоронили, зачастую даже не удавалось опознать.

Могилы иногда даже не рыли — их заменяли ямами и воронками после бомбёжек. С увековечиванием памяти красноармейцев также возникали сложности – намогильные надписи делались карандашом на бумаге и очень скоро пропадали. Либо их не делали вовсе.

Похоронные команды в Вермахте

А вот в немецкой армии дела в этом направлении состояли куда лучше. Дивизионные похоронные службы возглавлялись специальными офицерами или военными священниками. Ещё со времён кайзера Вильгельма II в немецкой армии существовал специальный похоронный ритуал и в Вермахте старались ему чётко следовать. Даже несмотря на все трудности на восточном фронте.

Если у немецких похоронных команд было время, они изготавливали для всех погибших отдельные деревянные гробы и оборудовали индивидуальные могилы. Над холмиками ставились деревянные кресты с надписями, часто на них вешали каски погибших. Встречались даже памятники.

Санитарные команды Вермахта иногда забрасывали землёй брошенные тела советских солдат. Разумеется, это делалось исключительно с целью предупреждения распространения болезней. О ритуалах здесь речи не шло.

Запротоколировать, как все должно выглядеть, можно любой ритуал. И погребальный в том числе. Но реальность не всегда дает совпасть провозглашенному с происходящим на самом деле. Могли быть тяжелые бои, отступления, и тогда должные почести воинам вряд ли оказывались. И, наверное, дело чести сейчас для поисковых отрядов нашего времени как можно больше отыскать безымянные, наспех сооруженные захоронения, чтобы люди, отдавшие за нас жизни, были преданы земле достойно.

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По инф. cyrillitsa.ru

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