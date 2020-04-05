Кто хоронил павших бойцов Великой Отечественной? Кому судьба такая выпадала...

Почти все места масштабных сражений на территории бывшего СССР буквально усеяны костями погибших. Причём даже сегодня. Многочисленные поисковые отряды рассказывают, что останков просто великое множество. Очень много воинов времён Великой Отечественной так и не был похоронены, причём в первую очередь это касается тех, кто находился в статусе «пропал без вести». Остальных же старались хоронить как положено, причём для этого у противников имелись специальные отряды.
Похоронные команды Советской Армии
Похороны солдат РККА во время войны проходили в соответствии со специальными документами и правилами. В качестве подобной можно привести директиву главного политического управления КА за подписью генерал-полковника Льва Мехлиса. Директива подразумевала создание специальных команд, которые будут «прочёсывать» местность на предмет обнаружения погибших и их погребения, причём коллективно. Военные кладбища должны были фиксироваться на карте, поэтому устройство одиночных могил не допускалось.
На деле в такие команды попадали люди, далёкие от похоронного дела. В командах «похоронщиков» хронически не хватало рук. Так, например, проверка, проведённая в 1943 году в стрелковых полках, выявила, что в работе принимали участи группы всего по 3-4 человека, очевидно, относившиеся к своей работе, как к наказанию.
Неудивительно, что работать по правилам хотелось вовсе не многим. Тем более, что специальных инструментов для этого дела катастрофически не хватало. Сотни тел красноармейцев так и оставляли лежать на том месте, где люди были убиты, а тех, кого все же хоронили, зачастую даже не удавалось опознать.
Могилы иногда даже не рыли — их заменяли ямами и воронками после бомбёжек. С увековечиванием памятикрасноармейцев также возникали сложности – намогильные надписи делались карандашом на бумаге и очень скоро пропадали. Либо их не делали вовсе.
Похоронные команды в Вермахте
А вот в немецкой армии дела в этом направлении состояли куда лучше. Дивизионные похоронные службы возглавлялись специальными офицерами или военными священниками. Ещё со времён кайзера Вильгельма II в немецкой армии существовал специальный похоронный ритуал и в Вермахте старались ему чётко следовать. Даже несмотря на все трудности на восточном фронте.
Если у немецких похоронных команд было время, они изготавливали для всех погибших отдельные деревянные гробы и оборудовали индивидуальные могилы. Над холмиками ставились деревянные кресты с надписями, часто на них вешали каски погибших. Встречались даже памятники.
Санитарные команды Вермахта иногда забрасывали землёй брошенные тела советских солдат. Разумеется, это делалось исключительно с целью предупреждения распространения болезней. О ритуалах здесь речи не шло.
Запротоколировать, как все должно выглядеть, можно любой ритуал. И погребальный в том числе. Но реальность не всегда дает совпасть провозглашенному с происходящим на самом деле. Могли быть тяжелые бои, отступления, и тогда должные почести воинам вряд ли оказывались. И, наверное, дело чести сейчас для поисковых отрядов нашего времени как можно больше отыскать безымянные, наспех сооруженные захоронения, чтобы люди, отдавшие за нас жизни, были преданы земле достойно.
Еще об историческом и любопытном можно прочитать ниже:
Почти все места масштабных сражений на территории бывшего СССР буквально усеяны костями погибших. Причём даже сегодня. Многочисленные поисковые отряды рассказывают, что останков просто великое множество. Очень много воинов времён Великой Отечественной так и не был похоронены, причём в первую очередь это касается тех, кто находился в статусе «пропал без вести». Остальных же старались хоронить как положено, причём для этого у противников имелись специальные отряды.
"В конце войны Алой и Белой розы Англию внезапно охватила эпидемия английского пота. Она уносила жизни преимущественно крепких мужчин и убивала быстрее чумы. Об этой болезни до сих пор строятся догадки", - пишет немецкое издание Die Welt.
Летом 1959 года в бассейн реки Олёкма был направлен небольшой отряд, в задачу которого входила проверка заявок местных охотников и оленеводов о найденных ими выходах полезных ископаемых: соли, слюды, угля, золота… В те времена к этим заявкам относились очень серьезно. При якутском территориальном геологическом управлении существовал даже отряд по проверке заявок, начальником которого был назначен один из опытнейших геологов, участник второй Колымской экспедиции под руководством Ю. А. Билибина в начале тридцатых годов, Григорий Сергеевич Киселёв. Сегодня мы публикуем отрывки из его полевого дневника…
Сергей Вадимович Беседин родился в 1955 г. В Иркутске живёт с 1977 г. По образованию журналист, но в его трудовой книжке царит разнообразие профессий, что свойственно многим творческим людям. Как нештатный автор публиковался в областной газете «Культура: вести, проблемы, судьбы». В настоящее время – на пенсии.
И вот мы снова с вами, наши дорогие читатели. Надеемся, что все смогли пережить очередной День смеха и розыгрышей, никого не довели до инфаркта знакомые завзятые юмористы, забывшие чувство меры, никто не взял на душу грех и ответственность перед Уголовным кодексом в ответ на «остроумие» шутника... Да, 1 апреля позади, но ведь никто не запрещает нам с юмором относиться к себе и своим проблемам, к неожиданным новшествам в общественной жизни, очередным фокусам власть имущих и безумно разбогатевших, совершенно оторвавшихся от нашей с вами реальной жизни, и даже к нелепостям, сопровождающим нашествие коронавируса.
В связи с объявленным карантином по причине распространения коронавируса в Москве, многие жители столицы закрывают свои московские квартиры и перебираются на дачи, в надежде переждать пандемию там. Однако не все медики одобрительно относятся к такому варианту изоляции.
За те десять лет, что я не брал у него интервью, знаменитейший врач России Леонид Рошаль (тут перечень титулов примерно на пару гигов) практически не изменился. И про него по-прежнему можно сказать словами доктора Пирогова: «Врачом называется тот, в чьем присутствии больному легче». Здоровому – тоже.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.