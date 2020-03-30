Германия открыла для России архив о Великой Отечественной войне

Германия открывает для специалистов из России информацию о советских военнопленных и подневольных рабочих времён Второй мировой войны, хранящуюся в федеральном архиве в городе Кобленц, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

По словам дипломата, этот архив содержит данные о судьбах более 500 тысяч советских граждан. Документы после войны не были упорядочены. Раскрытие архива имеет особое значение для России в канун 75-летия окончания Второй мировой войны, отметил посол.

«Мы очень рады тому, что там было собрано очень много материала, который будет передаваться частями. Это очень важный момент для историков нашей страны, для архивариусов», — сказал Геза Андреас фон Гайр.

По его словам, Германия хочет, чтобы информация о судьбах советских военнопленных и подневольных рабочих дошла непосредственно до их семей, однако пока он не знает, каким образом будет организован процесс передачи данных.

Посол также выразил надежду, что совместная работа с архивами позволит выработать у России и Германии схожую оценку истории Второй мировой войны.

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По инф. Парламентской газеты

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