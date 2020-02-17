Найти бойца Великой отечественной — годы спустя: современные возможности

В наше время есть возможность найти пропавшего человека во время Великой Отечественной войны по фамилии и отчеству. Для этого создано множество сайтов, которые особенно популярны в преддверии 9 мая. Все что нужно знать о пропавшем человеке, так это фамилию, чтобы система могла выдать результат.

В последнее время в России начали ответственно подходить к вопросу поиска людей, которые пропали во время Великой Отечественной войны. Созданы базы данных, где можно узнать о судьбе фронтовиков.

Как быстро найти информацию о человеке, пропавшем в году Великой Отечественной войны

На дворе 2020 год, но до сих пор многие россияне не знают о судьбе своих родных, которые пропали в году войны. Современные технологии помогают в таких поисках. На сегодняшний день достаточно знать минимум информации о человеке и уметь пользоваться Интернетом, чтобы найти родственника.

В годы войны погибло 27 млн человек, более 3,5 млн пропали без вести. В архивах Минобороны РФ есть вся информация об этих людях. Чтобы родные могли узнать о том, какая была судьба у солдата, создано множество сайтов, которые расскажут об этом. Все они имеют доступ к архиву военного ведомства РФ.

Существуют ресурсы, которые работают только по пропавшим без вести и погибшим, к примеру, «Память народа». Для того, чтобы найти человека, нужно вбить в поиск браузера «найти солдата пропавшего без вести». На сайтах есть разделы по поиску таких людей. Там достаточно вбить фамилию. Понятно, что для более конкретного поиска нужно знать и другие данные, к примеру, год рождения и где родился человек. Потому что в поиске может выбить сотни фамилий. Если есть дополнительная информация, тогда по ней можно быстро найти нужно человека.

Как найти солдата ВОВ по имени и фамилии

Любой человек может найти своего родственника, который воевал во время войны или трудился в тылу по имени и фамилии. Для того, чтобы эта информация была доступна, волонтерскими движениями созданы ресурсы с доступными базами данных.

Одно стоит отметить, что на таких сайтах нет фотографий, а в базе выбивает сотни одинаковых имен и фамилий и даже отчества одинаковые. Чтобы среди всех людей узнать своего родственника желательно знать дату рождения, или же какую-либо другую информацию, по которой можно идентифицировать участника войны.

Для поиска солдата по имени и фамилии достаточно вбить: «найти солдата ВОВ по фамилии», поисковый сервер выдаст ряд сайтов с базами данных. Практически все ресурсы связаны с Минобороны РФ, где находятся все данные о лицах получивших награды, пропавших без вести, погибших. Общедоступной базой является ресурс «Подвиг народа» .

В базу также добавляют данные, которые поступают от поисковиков. Люди находят тела погибших солдат, идентифицируют их и вносят информацию в поиск для того, чтобы родственники смогли найти человека. Часто бывает, что узнать информацию о солдате не представляется возможным, но есть какие-то зацепки, по которым родственники узнают, близкого человека.

Найти человека попавшего в годы ВОВ через Минобороны РФ

Интернет — это склад информации, где можно найти абсолютно все. Самое главное, чтобы данные кто-то выложил на каком-нибудь ресурсе и тогда поиск обязательно закончится успехом.

Не у всех есть возможность найти человека сразу, поскольку в базах находится огромное количество одинаковых фамилий и имен. Даже даты рождения и города проживания могут быть одинаковыми. Однако если имеется хоть какая-нибудь информация, к примеру, где воевал, есть ли ранения, награды, тогда можно точно найти человека. Для этого нужно обратиться с официальным письмом в Минобороны РФ, предоставив все данные о разыскиваемом человеке.

Отправлять обращение лучше в то время, когда нет большой нагрузки. Обычно многие хотят найти человека в преддверии празднования Дня Победы. Стоит отметить, что поиск может быт долгим, поскольку ответ будет официальным, на поиски информации в архивах и ответ затрачивается длительное время.

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По инф. 1rre.ru

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