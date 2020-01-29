Имя в истории: Николай Второв. Сегодня его называли бы олигархом

Николай Второв был самым богатым человеком России. Его ежегодная прибыль составляла 660 млн золотых рублей. Изучая его биографию, становится понятно, что Второв добился всего сам, начиная с самых низов. Его не останавливали преграды и падения, он умело добивался поставленных целей.

Семья Николая Второва

Второв Александр Федорович – отец Николай – был простым мещанином. Когда ему исполнилось 22 года, он решил заняться бизнесом. Чтобы реализовать задуманное, Второв отправился в Иркутск.

Стоит отметить, что в то время условия для продажи оставляли желать лучшего. Александр Второв начал посещать местную ярмарку и заниматься логистикой. И в скором времени Второв отрыл собственный магазин – «Второвский пассаж». Его сеть торговых точек расширялась, они появились в 13 городах.

В 1837 году Александр Второв переехал с семьей в Москву. Николаю на этот момент был 31 год, он активно помогал отцу в бизнесе.

Николай Второв продолжил дело отца

Николай Второв активно помогал отцу в бизнесе. Его главной целью было развиваться в данном направлении. В Москве многие слышали о Второве. За глаза его называли «русским Морганом».

В 1911 году Александр Второв скончался, и Николай получил наследство в размере 8 млн золотых рублей. Он решил продолжить дело отца. Помимо магазинов, он вошел в правление крупных банков, занимался кредитованием компаний и заводов, начал играть на рынке недвижимости.

Роскошная жизнь Николая Второва

Николай Второв был одним из самых успешных бизнесменов России. От него зависели тысячи людей по всей стране. Он занимался промышленностью, золотодобычей, строительством заводов и фабрик.

Во время Первой мировой войны Второв построил особняк в Москве, который стал самым красивым зданием города. Также бизнесмен открыл Деловой двор и гостиницу для бизнес-партнеров.

Весной 1918 года Второв был убит при странных обстоятельствах. По одним источникам, в собственном доме, а по другим, в Деловом дворе. Преступники не были найдены.

Напомним, мы часто пишем о богатстве и бедности в России - а их контраст сегодня чудовищен! - и не устаем повторять: сами по себе крупные состояния не могут быть чем-то крамольным или морально недопустимым. Важно - как они нажиты. Позор современных российских олигархов - в том, что свои миллиарды они заработали благодаря мутным схемам приватизации, а также благодаря монопольному положению, которое обеспечивает им государство (это и называется "государственно-монополистический капитализм"). В условиях нормальной рыночной конкуренции эти люди вряд ли достигли бы своих высот и уважения в обществе! Вот, кстати:

- а их контраст сегодня чудовищен! - и не устаем повторять: сами по себе крупные состояния не могут быть чем-то крамольным или морально недопустимым. Важно - как они нажиты. Позор современных российских олигархов - в том, что свои миллиарды они заработали благодаря мутным схемам приватизации, а также благодаря монопольному положению, которое обеспечивает им государство (это и называется "государственно-монополистический капитализм"). В условиях нормальной рыночной конкуренции эти люди вряд ли достигли бы своих высот и уважения в обществе! Вот, кстати: Российские миллиардеры все богатеют. А кто больше всего?

По инф. 1rre.ru

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