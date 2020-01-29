Имя в истории: Николай Второв. Сегодня его называли бы олигархом

Николай Второв был самым богатым человеком России. Его ежегодная прибыль составляла 660 млн золотых рублей. Изучая его биографию, становится понятно, что Второв добился всего сам, начиная с самых низов. Его не останавливали преграды и падения, он умело добивался поставленных целей.
Семья Николая Второва
Второв Александр Федорович – отец Николай – был простым мещанином. Когда ему исполнилось 22 года, он решил заняться бизнесом. Чтобы реализовать задуманное, Второв отправился в Иркутск.
Стоит отметить, что в то время условия для продажи оставляли желать лучшего. Александр Второв начал посещать местную ярмарку и заниматься логистикой. И в скором времени Второв отрыл собственный магазин – «Второвский пассаж». Его сеть торговых точек расширялась, они появились в 13 городах.
В 1837 году Александр Второв переехал с семьей в Москву. Николаю на этот момент был 31 год, он активно помогал отцу в бизнесе.
Николай Второв продолжил дело отца
Николай Второв активно помогал отцу в бизнесе. Его главной целью было развиваться в данном направлении. В Москве многие слышали о Второве. За глаза его называли «русским Морганом».
В 1911 году Александр Второв скончался, и Николай получил наследство в размере 8 млн золотых рублей. Он решил продолжить дело отца. Помимо магазинов, он вошел в правление крупных банков, занимался кредитованием компаний и заводов, начал играть на рынке недвижимости.
Роскошная жизнь Николая Второва
Николай Второв был одним из самых успешных бизнесменов России. От него зависели тысячи людей по всей стране. Он занимался промышленностью, золотодобычей, строительством заводов и фабрик.
Во время Первой мировой войны Второв построил особняк в Москве, который стал самым красивым зданием города. Также бизнесмен открыл Деловой двор и гостиницу для бизнес-партнеров.
Весной 1918 года Второв был убит при странных обстоятельствах. По одним источникам, в собственном доме, а по другим, в Деловом дворе. Преступники не были найдены.
Напомним, мы часто пишем о богатстве и бедности в России - а их контраст сегодня чудовищен! - и не устаем повторять: сами по себе крупные состояния не могут быть чем-то крамольным или морально недопустимым. Важно - как они нажиты. Позор современных российских олигархов - в том, что свои миллиарды они заработали благодаря мутным схемам приватизации, а также благодаря монопольному положению, которое обеспечивает им государство (это и называется "государственно-монополистический капитализм"). В условиях нормальной рыночной конкуренции эти люди вряд ли достигли бы своих высот и уважения в обществе! Вот, кстати:
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Министерство юстиции РФ прописало порядок взыскания средств с банковских счетов должников. Главное новшество в том, что теперь социальные пособия будут защищены от случайного взыскания судебными приставами. Н...
18 января 2020 года Центробанк России опубликовал данные о среднестатистической процентной ставке в отечественных финансовых организациях по вкладам. Данные указаны только по рублевым депозитам. Стало известн...
С 1 января в России подняли таможенные пошлины на товары, приходящие почтой из-за рубежа. За китайский, да и любой другой зарубежный товар стоимостью выше 200 евро (и/или свыше 31 кг) нам теперь придется допл...
Госдума России приняла в третьем чтении изменения в Налоговый кодекс, распространяющие патентную систему на дачников и садоводов, которые выращивают на своих участках урожай на продажу. (По идее - речь идет ...
Все большая популярность банкротства связана как с «примером соседа», так и с изменившимся отношением граждан — от правового нигилизма к рациональному взгляду, к использованию современных и законных возможнос...
Мошенники получают доступ к номерам банковских карт россиян не только в теневом сегменте интернета — информация может утечь в Сеть, к примеру, из-за того, что люди часто пересылают фотографии «пластика» друг ...
В одной из «вечнозеленых» схем обмана пенсионеров мошенники выдают себя за работников социальных служб. Обходя квартиры, они предлагают обменять сбережения на более крупные или «новые» купюры, которые в дейст...
Несмотря на то, что действующим законодательством РФ предусмотрены ситуации, при которых вред (моральный, материальный, деловой репутации) подлежит возмещению в полном объеме, существуют и основания, исключаю...
В этом году продолжает действовать переходный период по увеличению возраста, дающего право на получение пенсии по старости (напомним, речь идет о пресловутой пенсионной реформе - которой мы, конечно же, возму...
На пенсионное обеспечение граждане имеют право по достижении необходимого возраста и наличии трудового (или специального) стажа. Но без проблем реализовать это право удается далеко не всем. Некоторым людям мо...
Сроки перевода пенсионных накоплений, сделанных до 2014 года, в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — из Пенсионного фонда (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будут ...
В соответствии с положениями действующего законодательства РФ рассчитывать на получение возмещения вреда, причинённого в рамках трудовых отношений, могут не только работодатели, но и работники (а не секрет, ч...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.