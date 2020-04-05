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Эпидемия английского пота: болезнь вела охоту на крепких молодых мужчин
Бертольд Зеевальд, Die Welt   
05 Апреля 2020 г.
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"В конце войны Алой и Белой розы Англию внезапно охватила эпидемия английского пота. Она уносила жизни преимущественно крепких мужчин и убивала быстрее чумы. Об этой болезни до сих пор строятся догадки", - пишет немецкое издание Die Welt.

Эпидемия английского пота: болезнь вела охоту на крепких молодых мужчин

Типичная терапия для английского пота: больные были завернуты в одеяла - что оказалось контрпродуктивным

"Когда после победы над Ричардом III в битве при Босворте в 1485 году Генрих VII из династии Тюдоров вошел со своим разношерстным войском наемников в Лондон, он принес с собой беду, которая убивала быстрее чумы. За несколько часов скончались два бургомистра и несколько членов городского совета после того, как они приняли участие в пиршестве", - повествует журналист Бертольд Зеевальд.

"Неизвестная болезнь вошла в историю под названием "английский пот". "Английский", потому что пять волн эпидемии всегда брали свое начало на острове. "Пот", потому что дурно пахнущие испарения были одним из характерных симптомов", - поясняет издание.

"Джон Кайе, личный врач при английском дворе, подробно описал течение болезни. По его словам, лишь спустя несколько часов за "холодной стадией" с ознобом, головокружением, головными и суставными болями следовала "горячая стадия", характерными признаками которой были сильная жажда, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, помрачение сознания и выделение дурно пахнущих капель пота размером с пшено, покрывавших все тело (...)", - говорится в статье.

"У некоторых из носа шла кровь, пока они не теряли сознание, у некоторых был такой сильный насморк, что они чуть было не теряли слух", - перечислял другие симптомы болезни один очевидец".

"В ужас людей приводило то, что английский пот уносил жизни преимущественно крепких молодых мужчин. Также и привилегированные условия жизни верхнего сословия не спасали от заражения. (...) Многие представители знати, прежде всех Генрих VIII, бежали в сельские районы. Но и там многие становились жертвами эпидемии. Королю удалось избежать болезни, но его жена Анна Болейн вошла в число наиболее известных людей, заразившихся болезнью. Хотя она и выздоровела, это не спасло ее от эшафота, куда отправил ее муж в 1536 году", - повествует издание.

"Спустя несколько месяцев болезнь исчезла так же быстро, как появилась. После 1485 года она возвращалась в 1507,1517, 1527-29 и 1551/52 годах. После 1517 года Англии стало для нее недостаточно, и она собирала дань по всей Европе, убив в некоторых городах половину населения".

"Против того, что это было отравление зараженными злаками, спорыньей, говорит эпидемическое течение болезни. Сообщение о том, что вовремя европейской пандемии в 1527-1529 годах наблюдалась гибель птиц, позволяет предположить, что это была агрессивная форма птичьего гриппа. Тот факт, что жертвами болезни становились в основном молодые крепкие мужчины, напоминает об испанском гриппе, жертвами которого с 1918 по 1920 год стали миллионы людей".

"В противовес идее об эпидемии гриппа недавно была предложена версия об инфекции, вызываемой хантавирусами. Они переносятся через экскременты грызунов и могут вызывать лихорадку, головные и суставные боли, а также проблемы с желудком, кишечником и почками. Инкубационный период схож с инкубационным периодом английского пота".

"Хотя несколько дней назад в Китае от хантавируса якобы скончался мужчина, эти вирусы считаются значительно менее заразными, чем вирусы гриппа. Но возможно также, что в свое время бесчинства творила их особенно агрессивная форма", - отмечает издание.

"К удивлению и радости современников английский пот просто исчез во второй половине XVI века. Вместо него 150 лет спустя во Франции внезапно появилась болезнь, имевшая определенная сходства с ним и получившая название "пикардийский пот".

Впрочем, эта болезнь реже оказывалась смертоносной. Было зафиксировано около 200 региональных вспышек заболевания, а в начале XX века оно также исчезло.

"Мутировал ли возбудитель, развили ли люди через несколько поколений иммунитет или же изменения внешних условий способствовали тому, что обе болезни покинули Европу? Это касается и чумы, которая исчезла на континенте после своей последней крупной вспышки в 1720-1722 годах в Марселе, чтобы затаиться в Азии и Африке. Может быть, - пишет Die Welt в заключение, - и Sars-CoV-2 окажет нам любезность, и исчезнет так же просто, как и появился".

История людей неотделима от разного рода эпидемий. Возникая, они подкашивали человеческий род: отнимали жизни, наносили ущерб здоровью, создавали своим появлением огромные экономические проблемы. Сейчас мир стал мобильнее, технически намного совершенней, но от эпидемий люди все равно не избавились, не застрахованы. И время от времени нас ждут нелегкие испытания. Одно из них в виде COVID-19 мы проходим сейчас. Успех избавления от грозной инфекции зависит от разных факторов: как сработают организаторы здравоохранения, врачи на местах и, конечно, от поведения нас самих. Разумного в сложившихся обстоятельствах, с упором на самодисциплину и рекомендации медиков. Хочется верить, что мы выстоим, быстро справимся, и потери при этом не будут огромны.

А о событиях, связанных с коронавирусом, можно прочитать здесь:

Перевод Inopressa.ru

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