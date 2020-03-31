Китай пережил эпидемию. Как и какой ценой? Вспоминаем

Эпидемия коронавируса в Китае началась в середине – конце декабря 2019 года. 27 декабря доктор Чжан Цзисян, работавшая в Объединённой больнице традиционной китайской и западной медицины провинции Хубэй, впервые столкнулась с предполагаемым случаем новой болезни. Она немедленно доложила об этом руководству больницы, а те сразу же отправили сообщение в Центр по контролю заболеваний района Цзянхань.

Число предполагаемых случаев тем временем росло. 29 декабря больница доложила об эпидемической ситуации непосредственно в отделы по контролю заболеваний провинциальных и муниципальных комитетов здравоохранения, вследствие чего муниципальный комитет здравоохранения г. Ухань издал приказ с требованием всем больницам города сообщить о случаях необъяснимой пневмонии до 16.00 30 декабря

В тот же день Ай Фэн, заведующая отделением неотложной помощи центральной больницы Уханя, получила отчёт о вирусологическом исследовании для пациентов с неизвестной пневмонией. По просьбе своего бывшего сокурсника, тоже практикующего врача, она отправила ему фотографию отчёта, предварительно обведя красной ручкой слово «коронавирус SARS».

Той же ночью отчёт через мессенджеры распространился среди врачей Уханя, после чего у доктора Ай Фэн начались проблемы. Будучи источником распространения «слухов», она была опрошена дисциплинарной комиссией больницы и подверглась беспрецедентно строгой критике со стороны руководства.

Позже Ай Фэн в своих интервью неоднократно упоминала о сожалении, которое испытывает из-за того, что, столкнувшись с осуждением, прекратила «бить в набат». Особенно она сожалеет о погибших коллегах: «Если бы я знала, чем всё кончится, то говорила бы об этом везде, несмотря ни на что, разве не так?».

30 декабря 2019 года в 5 часов вечера доктор Ли Вэньлян, сотрудник Уханьского офтальмологического центра, опубликовал сообщение в чате одногруппников в мессенджере «Вичат», в котором говорилось, что «на Южно-Китайском рынке морепродуктов было диагностировано 7 случаев коронавируса SARS», и напомнил своим одногруппникам (все они были врачами) о защите от вирусов. 1 января 2020 года полицейское управление Уханя выпустило отчёт о том, что 8 человек, которые публиковали и распространяли ложную информацию, оказывали неблагоприятное воздействие на общество, были наказаны в соответствии с законом. Главный телеканал страны CCTV сообщил об этом инциденте в новостной ленте. Ли Вэньлян был одним из этих восьми человек: 3 января 2020 года полиция Китая вынесла ему предупреждение за «размещение ложных сведений в Интернете».

Тогда миллионы людей в китайском сегменте Сети хвалили полицию и оставляли гневные комментарии в адрес восьми человек, включая Ли Вэньляна, за распространение «слухов».

19 января 2020 года Ли Ган, заместитель директора Уханьского центра по контролю и профилактике заболеваний, на пресс-конференции заявил: «Из 763 установленных лиц, тесно контактировавших с больными, 681 лицо уже исключено из медицинского наблюдения, среди них не обнаружено связанных случаев заболевания. В настоящее время, по итогам всестороннего анализа, можно утверждать, что новый тип коронавируса, судя по всему, обладает низкой способностью к инфицированию. Это не исключает возможности ограниченной передачи от человека к человеку, но риск непрерывной, последовательной передачи инфекции от человека к человеку довольно низок. Эпидемия предотвратима и находится под контролем»

Однако по состоянию на 00:00 7 февраля в провинции Хубэй было зарегистрировано уже 22 112 подтверждённых случаев болезни, и 618 смертей от коронавируса. В целом по Китаю на тот момент был зарегистрирован 31 161 подтверждённый случай и 636 смертей. Эпидемия быстро распространялась.

Ли Вэньлян, его родители и коллеги также оказались заражены новым коронавирусом. Во время лечения доктор Ли Вэньлян сказал журналистам: «После выздоровления снова выйду на передовую. Эпидемия распространяется, и я не хочу быть дезертиром!». Он умер от коронавируса рано утром 7 февраля 2020 года.

Его смерть вызвала настоящий траур в интернете: грустные, озлобленные и скорбящие люди распространили по Сети такое количество сообщений, которое не смогли предвидеть китайские интернет-цензоры.

Ситуация в Ухане в тот период была довольно мрачной: инфицированных коронавирусом пациентов стало слишком много, коек в больницах не хватало, и многим больным приходилось оставаться дома, полагаясь лишь на волю Неба.

14 февраля пришла печальная новость о том, что известный китайский режиссер Чанг Кай, его родители и старшая сестра умерли от коронавируса в своём доме; спасся только сын, который был на учёбе в Великобритании. Чанг Кай – отнюдь не рядовой человек, но в разгар эпидемии даже ему не удалось получить больничную койку!

Меры правительства по предотвращению эпидемии

Перед лицом эпидемии китайское правительство приняло комплексные, тщательные и строгие меры профилактики и контроля:

1. Было объявлено, что с 10 часов 23 января 2020 года все городские автобусы, метро, паромы и междугородние пассажирские перевозки в Ухане будут приостановлены; гражданам не разрешается покидать город без особых на то причин. Аэропорт и железнодорожный вокзал временно закрыты.

2. Для оказания экстренной помощи пострадавшим в Ухане был мобилизован медицинский персонал по всей стране.

По состоянию на 15 марта 30 197 врачей со всего Китая были переведены в Ухань. По состоянию на 25 февраля более 3000 врачей были заражены коронавирусом, и, к огромному сожалению, 26 из них умерло.

3. В Ухани было построено два крупных госпиталя. «Госпиталь горы бога огня», строительство которого началось 23 января, может вместить 1000 коек (площадь строительства – 34 тыс. кв. м.), объект сдан 2 февраля, приём пациентов официально начался 3 февраля. «Госпиталь горы бога грозы», строительство которого началось 26 января, имеет площадь строительства 75 тыс. кв. м., вмещает 1500 больничных коек – введён в эксплуатацию вечером 5 февраля. Приём пациентов официально начался 6 февраля.

4. Также в Ухане развёрнуто 17 крупных мобильных госпиталей на 10 тысяч коек.

5. Правительство на национальном уровне призвало граждан чаще мыть руки, носить защитные маски и соблюдать дистанцию между людьми в общественных местах, сократить перемещения. Был организован широкомасштабный мониторинг температуры, приостановлены публичные собрания и т.д.

Проблемы, возникшие в процессе профилактики эпидемии в Китае

1. В некоторых местах во время борьбы с эпидемией под предлогом карантинных мер произвольно перекрывался доступ к населённым пунктам и преграждалось движение, что пагубно влияло на транспортировку жизненно необходимых грузов.

2. После того, как населённый пункт попадал в карантин, местные органы власти не везде смогли гарантировать бесперебойные поставки предметов первой необходимости или стабилизировать цены на рынке, что привело к резкому росту цен на медицинские маски, лекарства и продукты питания

3. Некоторые правительственные работники даже входили в жилые дома и под предлогом борьбы с эпидемией уничтожали имущество жителей, убивали домашних кошек и собак.

4. Во время борьбы с эпидемией в Ухане из-за ограниченности медицинских ресурсов приоритет отдавался лечению пациентов, инфицированных коронавирусом. Некоторые из тех, у кого были диагностированы иные тяжёлые заболевания (лейкемия, уремия, инсульт и т. д.) умерли оттого, что не получали нормального лечения.

Точное количество умерших не от коронавируса никто не подсчитывал, да это и невозможно.

Китайская экономика во время эпидемии

Эпидемия нанесла огромный ущерб экономике Китая. Максимальный урон претерпела сфера услуг, особенно массовых услуг с интенсивными потоками клиентов (кинотеатры, туризм, торговые центры, рестораны и т.д.). В 2019 году за время праздника весны (китайского Нового года) туристическая индустрия принесла стране невероятный доход в 510 млрд юаней. Даже если в оставшиеся месяцы 2020 года индустрия туризма покажет такие же результаты, как годом ранее, то убыток все равно составит около 510 млрд юаней. Это мощнейший удар для многих малых и средних туристических агентств. Общая касса китайской киноиндустрии в 2019 году составила 64,5 млрд юаней, 7 из них пришлось на праздник весны. Это означает, что даже при сохранении прежних показателей в этом году убытки приблизятся к 7 млрд. В 2019 году общий доход предприятий общественного питания за время праздника весны составил 1,1 трлн юаней. В этом году на время эпидемии почти все рестораны, кафе и бары в Китае прекратили предоставление услуг в режиме офлайн, и могли полагаться лишь на онлайн-продажи, чтобы остаться на плаву. В этом отношении индустрия общественного питания также потеряла более 500 миллиардов юаней. Гражданская авиация из-за нового коронавируса потеряла более 100 миллиардов юаней

Открыв какую-либо китайскую платформу для онлайн-продажи билетов, можно было найти множество рейсов ценой в несколько десятков юаней. Поразительно, но билеты по маршруту Шэньчжэнь-Чэнду достигали цены 5 юаней (около 40 рублей)

Огромные потери не обошли стороной производственную отрасль, складирование и логистику. А 24 февраля китайское правительство обнародовало «Положение о всеобъемлющем запрете незаконной торговли дикими животными, об искоренении вредной привычки употребления в пищу диких животных и об эффективных гарантиях здоровья и безопасности людей», и отныне торговля дикими животными запрещена, равно как и употребление их в пищу. Но как же теперь выживать 14 миллионам китайских фермеров, которые зарабатывают на жизнь разведением диких животных? Как им перестроиться? Это огромная проблема.

Один пациент из провинции Хунань, излечившийся от коронавируса, обнародовал счёт, полученный при выписке из больницы: заболевание в лёгкой форме обошлось ему более чем в 50 000 юаней за 27 дней лечения, в то время как его друг, находившийся в тяжёлом состоянии, тратил по 100 000 юаней в неделю. Эти расходы взяло на себя правительство Китая. В настоящее время более 80 000 человек в Китае заражены новым коронавирусом, и стоимость их лечения ляжет тяжёлым бременем на бюджет страны.

Во время эпидемии многие отрасли потерпели убытки, но были и те, кто оказался в плюсе. Большинству китайцев приходится оставаться дома, лежать в постели или сидеть за столом, и онлайн-игры стали для многих главным развлечением. По данным отдела мобильных игр Tencent, во время праздника весны игру King of Glory посещало в среднем 120–150 миллионов активных пользователей в день, что составляет 1/10 населения страны.

За исключением младенцев и пожилых людей, которые не играют в онлайн-игры, добрая половина населения Китая играет в King of Glory, ежедневная выручка которой может достигать 2 миллиардов юаней: самый высокий однодневный доход развлекательного продукта за всю историю человечества.

Стриминговые сервисы и видеохостинги также увеличили трафик. «Лига легенд», «Игра королей» и «Элита мира» – все это от Tencent. Ма Хуатенг – крупнейший победитель эпидемии. Следом идёт сфера онлайн-торговли, а также продавцы масок и медицинских приборов. Вопреки общей тенденции к снижению, во всей фармацевтической промышленности Китая наблюдается независимая волна резкого подъёма цен на А-акции. На фоне взрывного роста заказов крупные фармацевтические компании и производители медицинского оборудования работают в полную силу, загружая производственные мощности до предела; многие заводы, которые ещё вчера находились на грани закрытия, сегодня возвращаются к жизни.

Нынче говорят, что иметь машину для изготовления медицинских масок – это как иметь печатный станок для денег, только легально.

Согласно информации, обнародованной 2 марта Национальной комиссией по развитию и реформам, на 29 февраля производственные мощности страны были рассчитаны на производство 110 миллионов масок ежедневно (включая обычные маски, медицинские маски и медицинские маски N95), в то время как собственно производство составило 116 миллионов штук за день. По сравнению с 1 февраля оба показателя выросли, соответственно, на 520 и 1200 процентов, что позволило ослабить проблему нехватки масок. Около 3000 компаний перешли на их производство, включая несколько известных производителей автомобилей и кондиционеров. Значительно выросли также прибыли в сфере социальных сетей и онлайн-образования.

Экономика Китая с 20 января по начало февраля понесла тяжёлые потери, но очень скоро сможет восстановиться, так как по окончании эпидемии все отрасли экономики неизбежно ждёт обратная волна роста.

Самые тяжёлые моменты для Китая уже позади

По состоянию на 00:00 18 марта 2020 года, согласно отчётам из 31 провинции (автономных районов и муниципалитетов) и строительного корпуса Синьцзяна, в Китае зарегистрировано 8056 подтверждённых случаев болезни (включая 2622 в тяжёлой форме). Излечилось за всё время 69 601 пациентов, погибло – 3237, всего 80 894 подтверждённых случая и 119 предполагаемых. Самые тяжёлые моменты для Китая уже позади.

17 марта медики, откомандированные в Ухань (всего 3675 человек) завершили свою спасательную миссию и отправились в обратный путь. Двухмесячная борьба с эпидемией была недолгой, но действительно тяжёлой, и победа далась нелегко.

Однако болезнь все ещё распространяется по миру, и страны, где эпидемия приняла угрожающие масштабы, как например Иран и Италия, обратились за помощью к Китаю.

Многие медицинские работники, которые только что вернулись в свои родные места, не успев отдохнуть, отправились на новое задание. Бригада медиков из Сычуани вылетела в Италию, из Шанхая – в Иран, а врачи из Цзянсу помогли Пакистану...

Реальными мерами по борьбе с эпидемией Китай демонстрирует уровень ответственности, достойный великой страны.

Почему эпидемия в Китае развивалась именно таким образом?

Эта широкомасштабная эпидемия не должна была вспыхнуть в такой стране, как Китай, где и современная медицина, и социальная организация находятся на высоком уровне. Хоть распознание нового вируса и требует времени, мы должны были предусмотреть эту опасность и оперативнее принимать решительные меры.

Правительство не смогло смириться с тем, что кто-то заявлял о наличии эпидемии до того, как правительство само разберется в ситуации. Именно это привело к тому, что доктора Ай Фэн и Ли Вэньлян подверглись критике со стороны руководства и полиции.

Именно из-за этого меры Китая по противодействию эпидемии серьёзно опоздали.

После официального признания эпидемии правительство стремится показать своё «всесилие», которое в Китае часто означает ­– «сосредоточить много сил и сотворить великие дела». В данном случае – за короткое время развернуть два крупных и 17 мобильных госпиталей.

В то же время правительство усердно работает над выполнением неявного обещания: вылечить всех пациентов с новым коронавирусом.

Западная христианская философия считает, что все люди грешны, безгрешен только Бог, который единственно может быть «всемогущим, всеведущим и всеблагим». Полагаю, ни одно правительство в мире не способно повторить успех китайского правительства: мобилизовать медицинский персонал по всей стране, чтобы помочь Уханю, приказать большинству предприятий страны приостановить производство во имя предотвращения эпидемии и т.д.

Во время этой противоэпидемической операции мир увидел огромную эффективность Китайской системы. Но, кроме этого, стали очевидны и проблемы Китая, за которые народ заплатил высокую цену.

Множество предприятий закрылось, а убытки все ещё составляют несколько триллионов юаней.

Прискорбно и то, что Китай ценой больших потерь смог выиграть время для других стран, но они, судя по всему, не использовали его с умом.

По инф. stoletie.ru

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