В Англии ищут добровольцев для испытания вакцины от COVID-19

В Англии добровольцев, на которых испытают действие вакцины от COVID-19. В России препарат нужно ждать не раньше, чем через год.
Вакцину разработали ученые Оксфордского университета.
Как отмечают разработчики, у большинства зараженных коронавирусом болезнь протекает мягко и не требует специального медицинского вмешательства. Инфекция может стать опасной для жизни каждого шестого пациента.
Новая вакцина ChAdOx1 nCoV-19 должна защитить от заражения здоровых людей. Добровольцев, на которых она будет испытана, ищут среди жителей долины Темзы. Им сделают инъекции настоящей вакцины или препарата-плацебо. Возраст участников эксперимента — от 18 до 55 лет.
Напомним, англичане первыми сообщили о том, что разработали вакцину от опасного вируса. Над ней работает группа ученых из Института Дженнера в Оксфорде под руководством профессора Сары Гилберт (Sarah Gilbert).
Для испытаний в Оксфорде будут приглашены добровольцы разного возраста, включая пожилых людей. Ранее Институт Дженнера создал вакцину от ближневосточного респираторного синдрома (MERS), тоже вызываемого одной из разновидностей коронавирусов. Вакцина дает сильный иммунитет после однократной инъекции.
Разработчики надеются, что обычные правила лицензирования вакцин будут в данном случае смягчены, как это было сделано для вакцин от лихорадки Эбола.
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В России, в свою очередь, сотрудники Федерального медико-биологического агентства уже разработали семь прототипов вакцин против COVID-19. Тем не менее, хотя бы одну, но готовую к применению вакцину можно ждать не ранее, чем через 11 месяцев, рассказала глава агентства Вероника Скворцова.
Еще больше времени на эту работу отводит ВОЗ: по заявлению представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, ожидать готовую вакцину против коронавируса можно не ранее, чем через год, речь о ее производстве пока не идет. Она напомнила, что этот процесс многостадийный и длительный, который включает не только синтез самого препарата, но и клинические испытания.
«Что касается тест-систем, то научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“ включен ВОЗ в глобальный реестр референс-лабораторий, обладающих возможностями для помощи в лабораторной диагностике нового коронавируса и в других странах мира», — добавила доктор Вуйнович.
Тем временем, как сообщила глава российского ФМБА Вероника Скворцова, ее агентство уже внесло дополнительный вклад в борьбу с пандемией — создало опытные образцы аппаратов ИВЛ, которые могут одновременно вентилировать легкие двум или даже четырем пациентам.
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