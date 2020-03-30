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Москвичи, передвижение по городу ограничено. Жители регионов: готовьтесь!
По инф. rosbalt.ru   
30 Марта 2020 г.
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Москвичам с 30 марта ограничили передвижение по городу. На очереди - регионы России, заявил премьер Мишустин.

Всем больным коронавирусом лекарства будут выдавать бесплатно

Схожую информацию транслирую системы громкой связи, установленные на машинах, курсирующих по улицам города.

Уточняется, что данные меры требуется предпринять во избежание заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, сегодня второй день из девяти, объявленных нерабочими, чтобы избежать распространения нового типа инфекции. Около 55 тыс. точек питания и магазинов закрылись. Накануне большинство москвичей вняли призывам перейти в режим самоизоляции, но определенное количество людей восприняло нерабочие дни как выходные.

Между тем в Москве зафиксировано уже 1014 случаев заболевания COVID-19: 46% заболевших в возрасте от 35 до 64 лет, 33,5% — 18 до 34 лет, 15% — люди старше 65 лет, 5,5% — дети.

Родителей просят помнить, что вынужденное закрытие школ и детских садов не подменяет собой каникулы и не предполагает пребывание детей в обычном режиме на уличных детских площадках(во дворах и в парках), являющихся общественными территориями. Прогулки рекомендованы лишь на частных объектах — например, на личных дачных участках.

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Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с эпидемией коронавируса, пообещал мэр города Сергей Собянин.

Как сообщается на его сайте, общий размер ежемесячного пособия по безработице и новой выплаты составит 19 тыс. 500 рублей.

«Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки», — отметил Собянин.

Он также сообщил, что все больные коронавирусом жители столицы получат лекарства бесплатно.

«Также в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции», — добавил градоначальник.

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Введенный в Москве режим самоизоляции нужно распространить на всю Россию. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, обращаясь к региональным властям в контексте ситуации с коронавирусом.

Мишустин попросил регионы изучить возможность введения режима самоизоляции для населения. По его словам, в сложившейся ситуации это поможет уберечь жизнь и здоровье людей.

  • Напомним, по последним данным, в России зарегистрировано 1 тыс. 534 случая заражения коронавирусом, восемь пациентов умерли, 64 — выздоровели. В мире заражены 634 тыс. человек, почти 30 тыс. умерли.

По инф. rosbalt.ru

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