Далекие корни имеет дворянский род Колчаков, а гербом у него был единорог

В переводе с тюркских языков фамилия адмирала Александра Колчака означает «боевая рукавица». По семейному преданию, родоначальником российских Колчаков был полководец Османской империи Ильяс-Хуссейн Колчак-паша.

Боснийский «ренегат»

О легендарном пращуре много писал сын адмирала Колчака Ростислав Александрович. В своём очерке «Адмирал Колчак. Его род и семья» он утверждает, что Ильяс Колчак-паша родился в Боснии в 1675 году. По происхождению он был серб, который принял ислам (т.е. стал в глазах соплеменников «ренегатом») и поступил на службу к султану.

Впервые судьба Колчаков пересеклась с Россией в 1711 году, во время Прутского похода Петра I. Тогда Ильяс Колчак-паша имел звание «булюбаш» и состоял при штабе великого визиря Мохамеда Бостанжи-баши. Он отличился в разведке при переправе через Прут и, предположительно, присутствовал на переговорах о перемирии с Петром I.

Вновь воевать с русскими Колчаку-паше довелось через четверть века. «Колчак» упоминается в первой оде Ломоносова «Блаженныя памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне за победу над турками и татарами и на взятие Хотина – 1739 года». Речь шла о событиях русско-турецкой войны 1735-39 гг., когда царица, воспользовавшись смутой в Стамбуле, сочла это удачным поводом для экспансии к южным морям.

В ту пору Колчак-паша был губернатором временно принадлежавшего туркам древнерусского Хотина (ныне Черновицкая область Украины). В городе он служил с 1713 года и был, как отмечает Ростислав Колчак, «исполнителем на месте польской политики Стамбула». Частично сохранилась, например, переписка Колчака-паши с предводителем польского войска гетманом Юзефом Потоцким, в которой турок предупреждает, что может атаковать зимующие на польской территории русские войска. В 1737 году Колчак-паша, будучи временным командующим дунайской армии, принимал в Хотине посланного для переговоров с турками капитан-поручика Василия Нащокина.

Пленник царицы

В 1739 году русские под командованием генерал-фельдмаршала Бурхарда Миниха перешли Днестр. Заняв Черновцы, Миних 17 августа встретил турецкую армию близ деревни Ставучаны. Благодаря преимуществу в артиллерии русские заставили турок дрогнуть, и пешие янычары уже готовы были обратиться в бегство.

«Тогда Колчак-паша двинул свою тяжелую конницу в атаку на арьергард Левендаля и на левый фланг «кордебаталии» А. И. Румянцева, — описывает бой Ростислав Колчак. – <...> Колчак повел сам 10 000 отборных всадников «серденгечетов». Барон Тотт говорит, что так называли турки волонтёров, намеренных или победить, или умереть».

После разгрома конницы Колчак-паша укрылся в Хотине, гарнизон которого уменьшился с 10 тысяч до 700 человек. Проведя переговоры с Минихом, «трехбунчужный паша» сдал крепость – за это русский военачальник обращался с ним милостиво и даже угостил обедом.

В дальнейшем жёны и наложницы Колчака вместе с его младшим сыном были отправлены в Турцию. Сам же он со старшим сыном Мехмет-беем остался в России. В столицу империи его, в знак уважения, привезли в карете генерала Бирона. По указу императрицы Колчаку выделили квартиру на одном из петербургских островов. Прислуживали османскому сераскеру в Петербурге «до 70 человек турок». На балу в феврале 1740 года императрица пожаловала высокопоставленному пленнику дорогую шубу и отпустила его на волю.

Дальнейшие сведения о судьбе Колчака-паши противоречивы. По сообщению, которое султанское правительство распространило в европейской прессе, хотинский паша был казнён в Стамбуле. В действительности же он уехал в Польшу, где его приютил старый друг, гетман Юзеф Потоцкий. Около 1743 года турецкий военачальник умер.

Российский дворянский род Колчаков ведет происхождение от оставшегося в Петербурге сына паши, Мехмет-бея, который, приняв православие, поступил на службу ко двору Елизаветы Петровны. Его внук, Лукьян Колчак (прадед «Верховного правителя России» Александра Колчака), в награду за службу в Бугском казачьем войске получил земли в Херсонской губернии. Родовым гербом Колчаков был единорог на синем фоне.

Многим людям интересно узнавать что-либо о судьбе известных дворянских родов. И о потомках выдающегося деятеля, оставившего глубокий след в истории, Александра Колчака тоже. Теперь мы имеем представление куда корнями уходит его древо. А еще любопытные публикации об адмирале царского флота можно прочитать здесь:

По инф. cyrillitsa.ru

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