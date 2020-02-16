Адмирал наших споров. К столетию расстрела Колчака

7 февраля 2020 года было ровно сто лет, как в Иркутске на льду реки Ушаковки расстреляли адмирала Колчака. Одновременно с ним был казнен и председатель его правительства В. Н. Пепеляев.

Трусливо и в спешке от имени власти рабочих и крестьян по распоряжению председателя ЧК Иркутской губернии Самуила Чудновского, приговор приведен в исполнении расстрельной команды под руководством коменданта Иркутска Бориса Блантлиндера. Тела казненных, в нарушение русских традиций, не предали земле, а опустили в прорубь Ушаковки.

У людей сегодня двойственное отношение к личности адмирала Колчака — все зависит от того, кто как воспитан, или кто как оболванен — идеологическая пропаганда делает свое дело. У каждой новой власти свой взгляд на историю, свои учебники и учителя. Но в любом случае личность Александра Васильевича Колчака достойна памяти потомков.

Вот два мнения в стихотворной форме на события столетней давности.

Адмирал

Надеяться поздно, и каяться поздно,

Пора подводить неизбежный итог;

В таежных просторах дымит бронепоезд,

Последний резерв уводя на восток.

Плывет за окошком под стук монотонный

Свинцовое небо, лишенное звезд.

А вам все мерещатся пенные волны,

Седой океан да свирепый норд-ост.

Последнее слово, увы, не за вами.

Державы судьба замерла на весах.

Как давят на плечи погоны с орлами!

От тяжести этой темнеет в глазах.

В кровавых сраженьях вконец обессилев,

Ваш фронт отнесен на задворки страны.

Великие беды падут на Россию...

Но этому вы помешать не вольны.

Союзники — жадная, хищная свора —

Стремятся урвать пожирнее кусок.

Отечество — на волоске от позора...

Как тонок невидимый тот волосок!

Но что б эти волки у вас не просили —

Ответ непременно всегда был таков:

— Нет, я, господа, не торгую Россией,

В отличие, скажем, от большевиков.

Последняя верная тысяча сабель

Уже не отменит фатальный исход.

Спешит на подмогу ваш доблестный Каппель....

И сам он погибнет, и вас не спасет.

А вы ведь могли, не рискуя собою,

Покинуть игру, не оставив следа....

Но ваши глаза переполнены болью:

— Позвольте, а Честь! Как же Честь, господа?

Изводит предательства подлая рана,

Погибелен путь по колено в крови.

А рядом — лишь ангел по имени Анна

С глазами-озерами слез и любви.

Вершат свое дело болезнь и усталость,

Старуха с косой сторожит свою дань.

Терпите, голубчик, недолго осталось.

Уж кто-то во льду прорубил иордань.

К. Фролов-Крымский

Раскраски

Они, желая счастливой доли,

Полили кровью чужое поле.

Они сражались здесь, словно черти,

Желая лютой друг другу смерти.

Односельчане и одногодки,

Они вцепились друг другу в глотки.

Все дело в том, что их цвет был разный:

Один был белый, другой был красный.

Их там чужие нашли крестьяне

И схоронили на той поляне;

И мимоходом какой-то штатский,

Велел назвать ту могилу братской.

Но смерть не сделала их друзьями,

И нету мира им в этой яме:

Там, под землею, грызутся кости,-

В них столько лютости, столько злости!

Ну, что ж... Бывают года лихие.

А были парни-то неплохие;

Все дело в том, что их цвет был разный:

Один был белый, другой был красный.

Уж очень надо кому-то, чтобы

У нас был повод для лютой злобы.

И нас с тобою опять разделят:

Тебя — покрасят, меня — побелят.

Олег ПЕНЬКОВ г. Усолье-Сибирское

Подготовил Б. Н. Полянчиков

Последний подвиг адмирала

Презентация фильма иркутского кинодокументалиста Александра Голованова и режиссера Марии Аристовой «Последний подвиг адмирала. Правда о золоте Колчака» состоялась 7 февраля сразу на двух площадках города: на камерной сцене Иркутского драмтеатра и в областном краеведческом музее.

Фильм, снятый ГТРК Иркутск, приурочен ко дню памяти Александра Колчака, когда 100 лет назад его расстреляли по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.

— Это фильм-расследование. Сегодня в обществе ходят разные мифы о том, что золото Колчака лежит на дне Байкала, спрятано в какой-то шахте или украдено интервентами и вывезено из страны. 317 тонн — огромная часть золотого запаса страны будто бы бесследно исчезла! Однако, проведя расследование, мы убедились, что ни одна из этих версий не правдоподобна, — рассказывает Александр Голованов.

Новый фильм предлагает свою интерпретацию событий столетней давности. В основе его только факты — десятки исторических документов времен Гражданской войны: от предательства союзников «белых» до ареста Колчака, от судьбы золотого запаса до расстрела адмирала.

— Основные впечатления от фильма — это, конечно, трагизм фигуры адмирала. Трагизм, масштаб и вот эта боль, которая по сути дела остается с нами, боль о событиях Гражданской войны, — сказал по поводу фильма директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Cтупин.

Известно, что судьба не раз приводила Колчака в Иркутск. Отсюда он отправился в экспедицию для розысков барона Толля, здесь в 1904 году венчался в Харлампиевской церкви с Софьей Омировой, а в 1920 году был расстрелян.

Творческие силы Иркутска также не раз обращались к фигуре Колчака: в 1998 году на сцене Иркутского драмтеатра режиссером Вячеславом Кокориным был поставлен спектакль «Звезда адмирала» по пьесе иркутского публициста и драматурга Сергея Остроумова, а в 2005 году режиссер драмтеатра Геннадий Шапошников поставил по этой пьесе спектакль «Колчак».

Соб. инф.

В Иркутске с 5 по 7 февраля проходила всероссийская научно-практическая конференция «1920 год в истории России», посвященная 100-летию событий Гражданской войны и 100-летию гибели адмирала Александра Колчака. Наш город посетили известные ученые, в том числе доктор исторических наук, профессор Московского государственного института культуры Владимир Хандорин. Накануне приезда он ответил на вопросы, посвященные Колчаку, где развенчал некоторые мифы, что ходят вокруг фамилии известного адмирала. (Предлагаем вниманию наших читателей некоторые из этих ответов).

Владимир Хандорин: Колчак не был британским агентом

— Можно ли считать Колчака большим полярным исследователем?

— Он стажировался у великого нобелевского лауреата Фритьофа Нансена и не был «рядовым полярником», в честь таких не называют острова. (Есть остров имени Колчака и мыс имени его жены Софьи). Барон Толль в своих записках отмечал заслуги Колчака в организации его экспедиции по поиску Земли Санникова. Его труд «Лед Карского и Сибирского морей» актуален до сих пор. Колчак открыл траекторию дрейфа арктических льдов. Северный морской путь — это его идея, высказанная более века назад.

— За что Колчака ненавидели немцы?

— Колчака наградили Орденом Святого Георгия 4-й степени за доблесть и боевые отличия, проявленные в Моонзундской операции 1915 года. Также Колчак получил и английский Орден Бани 3-й степени — за минные операции против немецких кораблей. Его резкий карьерный взлет связан именно с успехами минных рейдов на Балтике. Там он командовал минной дивизией. И Григорович, морской министр, потому и отправил Колчака летом 1916-го командовать Черноморским флотом — для Босфорской десантной операции и захвата Константинополя. Операцию планировали на весну 1917-го. Десант сорвала революция. Колчак смог блокировать Босфор. Немецко-турецкий флот заперли в проливе. Колчак завалил его минами — 2000 мин выставили! У нас было полное господство на Черном море.

— Колчак стоял за царя?

— Колчак единственный из высшего командования армии и флота не телеграфировал Николаю II просьбу об отречении. И до последнего призывал флот выполнять свой долг перед Государем императором и Родиной. Но из его слов на допросах 1920 года в иркутской тюрьме понятно, что после февральских событий Колчак сомневался, что монархию реально восстановить.

— Колчака завербовали англичане?

— В Лондоне летом 1917-го Колчак произвел большое впечатление. Он встречался с высшими адмиралами британского флота, летал на маневры и на разведку, его посвящали в секреты. Но службу не предлагали. Документов о его вербовке нет. Колчак обратился к британскому правительству о поступлении на службу осенью 1917-го. Возвращаясь из командировки в США через Японию, он узнал, что в России власть захватили большевики, желавшие сепаратного мира с Германией. Колчак воспринял это как предательство.

С британцами было взаимопонимание. А вот американцы ему не нравились. Он говорил, что американцы ведут войну ради мифических лозунгов о демократии, но больше занимаются саморекламой, чем реально помогают союзникам. Британцы адмиралу предложили отправиться на Месопотамский фронт — там англичане вели военные действия с турками. Но в Сингапуре его настигло известие, что обстановка изменилась и в его услугах больше не нуждаются. На чем его «британская служба» и закончилась, не начавшись. О том, что Колчак принимал присягу британской короне — полная чушь.

— Но он осенью 1918-го сверг антибольшевистское правительство в Омске при участии англичан?

— Такова версия главы французской военной миссии в Сибири генерала Жанена, позже отдавшего приказ о выдаче Колчака большевикам. Есть работы историков: англичанина Флеминга, американца Пайпса и канадца Перейра. По документам британского МИДа они разобрали историю переворота Колчака против директории. За четыре дня до него, 14 ноября 1918 года, Лондон решил признать демократическую директорию в Омске. Но опубликовать признание не успели, так как произошел переворот Колчака. Союзники опасались, что это приведет к гражданской войне внутри антибольшевистского лагеря. Но увидев, что Колчаку удалось укрепиться у власти, стали с ним сотрудничать. Хотя-де-юре его так и не признали.

— От Колчака ждали, что он сдаст золотой запас России союзникам?

— Не это было главным. Переворот в Омске был отчасти случайным. После неудачи на Китайско-Восточной железной дороге, конфликтов с атаманом Семеновым и с японцами, Колчак через Владивосток по Транссибу пробирался на юг России, в добровольческую армию, о чем писал жене. Когда Колчак остановился в Омске, то заговорщики к нему обратились с просьбой заменить дряблую Директорию настоящей властью.

— Почему Колчак не отдал золотой запас за военную помощь — ему же это предлагали?

— Колчак из союзников никому золота отдавать не хотел. Министр его правительства Георгий Гинс описывал, что, когда началось отступление лета 1919-го, представители союзников предложили Колчаку передать золотой запас под охрану чехов. Но адмирал заявил, что лучше отдаст это золото большевикам и оно останется в России, чем передаст союзникам.

— Колчак, как писали, топил немцев, расстреливал крестьян, порол женщин?

— «Колчак расстрелял 25 тысяч восставших в Екатеринбургской губернии» — это заявил большевистский прокурор Александр Гойхбарг на процессе колчаковских министров весной 1920 года. Где обвинил Колчака в массовых репрессиях. Но откуда прокурор взял эту цифру? Документами он не подтвердил.

— Но женщин и детей по приказу Колчака пороли, и заложников убивали?

— Пороли. Но не по его приказу. Различайте политику вождей Белого движения и эксцессы на местах. Был один случай. Приказ генерала Сергея Розанова при подавлении войсками восстания в Енисейской губернии, за которую он отвечал. Колчак приказал подавить. Но фразы о заложниках там не было. Эффект испорченного телефона. Потом приказ Розанова отменили по настоянию колчаковского министра юстиции как незаконный.

— Колчак присутствовал при расстрелах?

— Нет. Можно говорить о жестокостях воевавших в зоне ответственности Колчака атаманов и генералов Семенова, Калмыкова, Унгерна, Анненкова. Но есть разница в эксцессах на местах и в политике правительства. Колчак позиционировал себя как продолжатель позиции Столыпина. Впрочем, есть одно исключение. Колчак издал приказ о расстреле на месте взятых на поле боя коммунистов и добровольцев Красной армии — касавшийся только боевой обстановки. Попавшиеся в тылу большевики подлежали суду.

— Но жестокость Колчака не отрицают ни его поклонники, ни тем более, противники?

— Да, он был жесток. Адмирал Владимир Пилкин писал, что Колчак не подбирал немцев с потопленных им кораблей. В переписке адмирала с женой видно, как он ненавидел немцев в период Первой мировой.

— Почему Колчака расстреляли в феврале 1920-го — ведь уже был январский указ большевиков об отмене смертной казни?

— Формально Ленин прямого приказа о расстреле Колчака не отдавал. (Телеграмму Ленина впервые опубликовали, открыв архивы Троцкого). Ленин там писал: «Не распространяйте никаких сведений о Колчаке и ничего о нем не говорите. А после занятия нашими войсками Иркутска объявите, что так было сделано под влиянием ситуации». И еще добавил: «сделайте все архинадежно».

— Где убили Колчака?

— Не в иркутской тюрьме, на берегу Ангары. И он перед расстрелом не пел «Гори гори, моя звезда», ведь есть такой миф. И не дарил свой портсигар тому, кто его убил. Он достойно встретил свою смерть.

— Колчак проиграл из-за...

— ... Не из-за военных факторов, отсутствия единства, вялой помощи союзников. Хотя это важно. Причины — политические. Слабая пропаганда. И не привлек на свою сторону большинство народа.

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