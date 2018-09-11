"Заморозка накопиловки" продлжится, как минимум, еще на 2021-й год

Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что «заморозка» пенсионных накоплений по всей вероятности будет продлена еще на год — до 2021 года включительно. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Идея как таковая — они ее не кладут куда-то на дальнюю полку, но просто в этом бюджетном цикле будет сложновато это сделать, скорее всего, не получится. Это надо вносить бюджетным пакетом, мы его не видели. Поэтому они (Минфин РФ — „Росбалт“) внесут, скорее всего, опять заморозку еще на один год, до 2021-го», — отметил Топилин.

Он напомнил, что «заморозка» накопительных пенсий действует до 2020 года включительно.

«Заморозка „накопиловки“ идет каждый год, сейчас она до 2020 года включительно. Мы в бюджете Пенсионного фонда деньги на эти цели не предусматривали, поэтому, скорее всего, Минфин будет вносить законопроект, которым будет обнуляться тариф и в 2021 году», — добавил Топилин.

С начала 2018 года вступил в силу документ за подписью президента РФ Владимира Путина, согласно которому, накопительная часть пенсии не будет формироваться до конца 2020 года. При этом все средства будут направляться на «финансирование страховой части трудовой пенсии».

По инф. rosbalt.ru

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