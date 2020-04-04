«Не прячьте ваши денежки… » О новом налоге «на проценты с миллиона»

Экономист объясняет, чем обернется инициатива по удержанию 13% налога с банковских вкладов россиян.

Российский президент внес предложение обложить налогом проценты с вкладов. Дословно оно звучало так: «...Для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб., установить налог на процентный доход в размере 13%».

Предположим, у вас на депозите лежит 1 млн руб. под 6% годовых. В конце срока вы получите 60 тыс. руб. дохода. С этих 60 тысяч государство удержит 13% (около 7 тыс. руб.). Получится, что вы вложили деньги не под 6%, а под 5,4%. Это, конечно, не обрадует вкладчиков, но поводом для какого-то уж очень сильного переживания, мне кажется, едва ли станет.

Сейчас, впрочем, появились призывы (в частности, от лидера эсеров Сергея Миронова. – прим.) о том, чтобы повысить размер вклада, с процентов по которому будет браться налог, до 1,4 млн – сумма, застрахованная государством. Поэтому что-то еще может измениться.

Многие спрашивают: как понять фразу «объем банковских вкладов»? Это означает: если человек обладает вкладами (неважно, в каком числе банков) суммарным объемом от 1 млн руб., то он платит 13% налога с полученных по ним процентов.

Другой вопрос: как узнают, сколько и в каких банках у человека вклады? Отвечаю: ЦБ это легко узнает по ИНН, который указан в договоре с банком. Но могу себе представить, какой проблемой это станет для самих банков – это же нужно отдельный вид отчетов составлять...

Впрочем, такая практика есть во многих странах – тут Путин сказал чистую правду. Например, в Германии, где ставки очень низкие, если не сказать нулевые. Но там, насколько я знаю, банки сразу удерживают налог – с любого вклада.

В России, к слову, такая норма уже есть, и давно. Но она касается лишь тех случаев, если ставка банка на несколько пунктов выше ставки рефинансирования ЦБ. Налог берут именно на эту разницу, и банки сами его высчитывают. Сейчас это фантастика, а в 2006–2007-м такое встречалось. С меня как-то тоже удерживали этот налог.

Еще одно предложение Путина касалось выплат доходов физлицам (в виде процентов и дивидендов), уходящих в офшорные юрисдикции. Они будут облагаться налогом в 15%. Он даже сказал, что это потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. И что если иностранные партнеры не примут предложение, то Россия выйдет из соглашений в одностороннем порядке.

Звучит грозно. Но, на мой взгляд, эта мера почти ни к каким изменениям не приведет. Те, кто работает сейчас с офшорами, делятся на две группы. Первая – те, кто работает официально: уведомляют российские налоговые ведомства, сдают отчеты... Вторая – те, кто использует офшоры вчерную, и ее новация вообще не затронет.

И наконец, в кризис особых дивидендов нет, потому для многих это вообще неважно. А те, для кого важно, могут попросту уменьшить свои дивиденды (вплоть до нуля). То есть это тактическое решение, которое на практике мало кого затронет.

В разъяснениях эксперта вроде бы все гладко, а свои деньги все равно жалко. Даже если имеется, к примеру, у стариков на вкладах и побольше миллиона, не всем такие средства накопить было легко. Кто-то потратил на это целую жизнь. И состоятельными этих граждан не назовешь, некоторые почти последнюю копейку клали на счет, чтобы было у них к старости что-то за душой.

А пока в ожидании окончательных решений по налогам давайте посмотрим, как сделать нашу жизнь финансово хоть немного полегче:

Sobesednik.ru

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