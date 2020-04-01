Как получать две пенсии: выбираем НПФ и программу

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Итак, чтобы получать две пенсии после выхода на заслуженный отдых необходимо стать участником программы Негосударственного Пенсионного обеспечения и выбрать как сам Фонд (НПФ), так и подходящий пенсионный план. Как это сделать расскажем в статье.
При этом пенсионные планы каждого из НПФ расписаны в их пенсионных правилах, посмотреть которые можно в презентациях на соответствующих сайтах. Изучая предложения банков, учитывайте тот факт, сколько вы готовы вносить ежемесячно и на протяжении какого времени, а также доходность фонда.
Первоначальный взнос
Работать с НПФ можно начать сразу же после подписания договора (выбора фонда и плана), внеся установленную сумму (ежемесячного платежа) и начав копить с нуля или положить на счет сразу крупную сумму.
В большинстве НПФ есть возможность не только выбирать размер ежемесячных отчислений, но и предусмотреть вероятность пропуска платежа в каком-то месяце.
Период накопления – это тот самый срок на протяжении, которого вы будете делать ежемесячные взносы. При этом нет необходимости платить до выхода на пенсию. Соответственно выйти на дополнительную пенсию можно через некоторое время после выхода на основную пенсию (по старости, инвалидности, выслуге лет) или делать взносы только в первые годы, а потом, продолжая работать, не платить (до момента выхода на заслуженный отдых пенсия будет расти за счет инвестиций Фонда).
Однако чем позже наступит период выхода на официальную пенсию, тем больше вы успеете накопить на дополнительную пенсию (при условии регулярного внесения платежей).
Но помните: выйти на негосударственную пенсию позже, чем на государственную - можно, а вот сделать наоборот, нет. Кроме того, можно начать получать вторую пенсию от НПФ позже запланированного времени без изменения договора. Выплачивается такая пенсия на основе соответствующего заявления.
Период выплат второй пенсии может быть срочным, когда вы выбираете срок, в течение которого будет выплачена накопленная сумма или периодичность выплат, которые производятся до исчерпания суммы на счету и бессрочным, когда вы получаете вторую пенсию до конца жизни. При этом для расчёта ежемесячной выплаты Фонда делит накопленную сумму на ожидаемую продолжительность жизни в месяцах.
Если после установления срока выплат (при срочном варианте) на счету остаются накопления, то они инвестируется даже в период выплат, а накопления наследуется, если участник программы НПФ умрет раньше, чем закончатся деньги на счете.
Продолжительность жизни устанавливается исходя из данных Росстата для каждого года рождения и пола. Если вдруг участник живет дольше запланированного периода выплат (т.е. когда деньги на счету кончаются), то НПФ продолжает выплачивать пенсию в том же размере и в той же периодичности.
Условия договора с НПФ
Выбирая НПФ и программу, внимательно изучите не только презентацию, но и условия договора, который вам нужно будет подписать. В нем прописывается обязанность вносить определенную сумму в год. Если вы внесёте суммарно меньше, то Фонд может в одностороннем порядке расторгнуть договор или переключить вас на срочный тип выплат.
Доходность НПФ
Доходность НПФ простыми словами – это та сумма, которую к вашим взносам добавит сам Фонд. Соответственно, чем она выше, тем больше будет размер второй пенсии.
Доходность заранее неизвестна и может меняться ежегодно, а значит, НПФ может работать не только в «плюс, но и в «минус».
Кроме того, говорить о доходности того или иного Фонда можно только сравнивая ее с инфляцией. Соответственно разница между ней и доходностью, служит реальным показателем прибыли.
Статистику по инфляции можно также найти на сайте Росстата, а на официальных ресурсах НПФ публикуются показатели доходности за прошедшие периоды, как и сведения о том, сколько было заработано Фондом. Поэтому, если после вычета комиссии вам начислил 10%, а инфляция составила 3%, то реальная доходность ваших пенсионных накоплений будет равна 7%. Но сама сумма начислений на ваш инвестиционный счет будет немного меньше за счет вычета комиссии.
Очень часто на сайте НПФ присутствует опция «Калькулятор», который позволяет «поиграть» с цифрами, учитывая пол, возраст, первоначальный и ежемесячный взносы, и посмотрев получившиеся цифры (предполагаемая пенсия) выбрать пенсионный план.
Некоторые НПФ позволяют в период накоплений менять пенсионную схему.
Но в любом случае уточните, как будет рассчитываться выкупная сумма:
При досрочном расторжении договора;
При заборе всех накопленных средств на этапе выплат;
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Только после уточнения всех важных моментов можно приступить к подписанию договора об открытии индивидуального пенсионного счета с выбранным Фондом.
Следить за накоплениями и делать взносы можно через личный интернет-кабинет, как и подавать заявление на выплату пенсии, когда придет время.
Итак, чтобы получать две пенсии после выхода на заслуженный отдых необходимо стать участником программы Негосударственного Пенсионного обеспечения и выбрать как сам Фонд (НПФ), так и подходящий пенсионный план. Как это сделать расскажем в статье.
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