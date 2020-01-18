|
Бесплатные лекарственные препараты: кому положены и как их получить
|Наталия Козинченко, 1rre.ru
|18 Января 2020 г.
|
Министерство здравоохранения предоставило список препаратов и категории граждан, которые могут получать бесплатно лекарственные средства в 2020 году. Эксперты рассказали, что делать, если в поликлинике лечащий врач отказывается выписывать рецепт. Помимо этого, была рассмотрена проблема недостачи препаратов в аптеках.
Список, кому положены бесплатные лекарственные препараты в 2020 году
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации №890, утверждён перечень препаратов, которые доступны гражданам бесплатно. Лица, кому именно положены такие лекарственные средства, перечислены в списке:
Существуют ситуации, когда препараты заканчиваются. В таком случае их можно заменить аналогами. Если человек не согласен на замену, продлевается срок действия рецепта. В основном он составляет 10 суток. За это время недостающий лекарственный препарат в аптеке должен быть восполнен.
Процедура получения бесплатных лекарственных средств в 2020 году
Рецепт обязан выписать лечащий врач пациента. Далее документ визирует печатью заведующий медицинским учреждением. Данный рецепт действителен на протяжении 1 месяца. Если пациент не имеет возможности забрать лекарственное средства из аптеки, то за него это могут сделать ближайшие родственники.
После оформления рецепта следует сделать 3 ксерокопии. При оформлении документа следует предоставить паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС, полис Обязательного медицинского страхования.
Для того чтобы быстрее найти адрес аптеки, нужно поискать в Интернете или поинтересоваться у лечащего врача. Рецептурные лекарственные средства легче всего получить в столице России, Санкт-Петербурге, Татарстане и Ханты-Мансийске.
Как поступать, если лечащий врач отказывается выписывать рецепт на бесплатные лекарства в 2020 году
Зачастую лечащие врачи отказываются выписывать рецепт на бесплатные лекарственные средства, ссылаясь на недостаточное финансовое обеспечение медицинского учреждения, отсутствие бланков. В данном случае следует обратиться к заведующему поликлиникой.
Если и там не получается добиться рецепта на бесплатные лекарства, тогда следует написать заявление в Департамент здравоохранения. Также можно обратиться в Министерство здравоохранения. Именно в этом государственном органе могут предоставить внятный ответ, имеются на балансе данные лекарственные средства или нет.
В 2020 году бесплатно могут выписывать следующие препараты:
В аптеке также могут отказать в выдаче лекарства. Однако взамен фармацевт имеет право предложить аналог препарата – подобное по составу лекарственное средство, но с другим торговым названием.
В случае отсутствия аналога, рецепт пациента берётся на учёт. После поступления лекарства в аптеку с человеком связывается ее представитель.
Еще о последних новостях сферы здравоохранения можно узнать здесь:
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители •