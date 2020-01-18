Бесплатные лекарственные препараты: кому положены и как их получить

Министерство здравоохранения предоставило список препаратов и категории граждан, которые могут получать бесплатно лекарственные средства в 2020 году. Эксперты рассказали, что делать, если в поликлинике лечащий врач отказывается выписывать рецепт. Помимо этого, была рассмотрена проблема недостачи препаратов в аптеках.

Список, кому положены бесплатные лекарственные препараты в 2020 году

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации №890, утверждён перечень препаратов, которые доступны гражданам бесплатно. Лица, кому именно положены такие лекарственные средства, перечислены в списке:

гражданам, которые получили увечья во время военных действий ;

; людям, пережившим блокаду Ленинграда ;

; семьям погибших военных в Афганистане;

военных в Афганистане; детям до 3 лет;

инвалидам I и II групп;

людям, которые болеют разными формами туберкулёза;

ВИЧ-инфицированным;

военнослужащим;

сотрудникам полиции ;

; людям, которые больны онкологией;

гражданам, имеющим звание героев Российской Федерации и Советского Союза;

жителям Крайнего Севера.

Существуют ситуации, когда препараты заканчиваются. В таком случае их можно заменить аналогами. Если человек не согласен на замену, продлевается срок действия рецепта. В основном он составляет 10 суток. За это время недостающий лекарственный препарат в аптеке должен быть восполнен.

Процедура получения бесплатных лекарственных средств в 2020 году

Рецепт обязан выписать лечащий врач пациента. Далее документ визирует печатью заведующий медицинским учреждением. Данный рецепт действителен на протяжении 1 месяца. Если пациент не имеет возможности забрать лекарственное средства из аптеки, то за него это могут сделать ближайшие родственники.

После оформления рецепта следует сделать 3 ксерокопии. При оформлении документа следует предоставить паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС, полис Обязательного медицинского страхования.

Для того чтобы быстрее найти адрес аптеки, нужно поискать в Интернете или поинтересоваться у лечащего врача. Рецептурные лекарственные средства легче всего получить в столице России, Санкт-Петербурге, Татарстане и Ханты-Мансийске.

Как поступать, если лечащий врач отказывается выписывать рецепт на бесплатные лекарства в 2020 году

Зачастую лечащие врачи отказываются выписывать рецепт на бесплатные лекарственные средства, ссылаясь на недостаточное финансовое обеспечение медицинского учреждения, отсутствие бланков. В данном случае следует обратиться к заведующему поликлиникой.

Если и там не получается добиться рецепта на бесплатные лекарства, тогда следует написать заявление в Департамент здравоохранения. Также можно обратиться в Министерство здравоохранения. Именно в этом государственном органе могут предоставить внятный ответ, имеются на балансе данные лекарственные средства или нет.

В 2020 году бесплатно могут выписывать следующие препараты:

опиоидные обезболивающие;

НПВС и жаропонижающие;

противоаллергические средства ;

; противосудорожные;

анксиолитики;

лекарства от бессонницы ;

; антидепрессанты;

противоопухолевые;

спазмолитики;

противодиарейные и слабительные;

препараты, применяемые в офтальмологии.

В аптеке также могут отказать в выдаче лекарства. Однако взамен фармацевт имеет право предложить аналог препарата – подобное по составу лекарственное средство, но с другим торговым названием.

В случае отсутствия аналога, рецепт пациента берётся на учёт. После поступления лекарства в аптеку с человеком связывается ее представитель.

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