Льготы для пенсионеров РЖД: досрочная пенсия и перечень прочих привилегий

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РЖД или Российская Железнодорожная Компания, которая сегодня входит в число крупнейших транспортных организаций мира, образовалась в 2003 году на базе Министерства путей сообщения. Являясь работодателем, который предоставляет трудоустройство около 1,5% трудоспособного населения в России, она позаботилась и о привилегиях, доступных сотрудникам, вышедшим на пенсию. Какие это льготы и кому полагаются, расскажем в статье.
Кто может рассчитывать на льготы?
В общем, все полагающиеся льготы, включая доступные после выхода на пенсию, изначально прописываются в коллективном договоре, который заключается между работником и ОАО при трудоустройстве. В остальном объем, и перечень привилегий напрямую зависит от величины стажа, наличия травм и заболеваний, полученных при исполнении обязанностей и прочих заслуг. Кроме того, сотрудники РЖД имеют право на досрочный выход на пенсию за тяжелые условия труда (на 5 лет раньше общеустановленного возраста).
Досрочная пенсия
Для того чтобы претендовать на досрочную пенсию необходимо не только быть сотрудником РЖД необходимо отвечать следующим условиям:
- Исполнение 55-ти лет мужчине или достижение 50-летнего возраста женщине;
- Стаж на РЖД от 12,5 лет и более для мужчин и от 10-ти лет и более для женщин,
- Страховой стаж от 25-ти лет и более для мужчин и от 20-ти лет и более для женщин.
При этом, если перечисленные выше лица проработали более половины указанного срока по специальностям, предоставляющим привилегии (о них чуть ниже), и обладают достаточным страховым стажем, то страховая пенсия будет назначена с уменьшением возраста по следующему алгоритму:
- За каждые 2,5 года работы на 1 год для мужчин;
- За каждые 2 года работы на 1 год для женщин.
Специальности, дающие право на досрочную пенсию
Теперь вернемся к списку специальностей, которые позволяют сотрудникам РЖД выйти на досрочную пенсию, это:
- Бригадиры по содержанию и ремонту путей;
- Дежурные (по сортировочным горкам и пропускающие поезда);
- Диспетчеры (поездов и ж/д станций) и старшие диспетчеры поездов в метрополитене;
- Кочегары паровозов, а также машинисты и их помощники;
- Кондукторы грузовых поездов;
- Операторы сортировочных горок;
- Монтеры путей, расположенных на участках с интенсивным движением;
- Составители поездов и осмотрщики вагонов;
- Слесари и электромонтеры, а также электромеханики и ремонтники.
Кроме того, для отдельных специальностей могут быть предусмотрены дополнительные требования. Поэтому, в каждом конкретном случае все обстоятельства (как наличие стажа и работы по специальности, соответствие претендента дополнительным требованиям, так и их введение должны подтверждаться документально: приказами, штатным расписанием, справками и т.д.).
Важно: в льготный стаж засчитывается трудовая деятельность, выполняемая полный рабочий день деятельность, за исключением периодов болезни, отпуска, простоев, посещения курсов повышения квалификация и т.д.
Другие льготы РЖД
Все льготы и пособия, предоставляемые неработающим пенсионерам РЖД, прописываются в коллективных договорах (последний с изменениями был подписан на 2019-2020 годы). В соответствии с ним привилегии предусматриваются даже для кадровых работников, которые посвятили свою жизнь железной дороге и включают в себя следующие:
- Работники РЖД, обладающие стажем более 20-ти лет, имеют право на получение бесплатных билетов на поезда дальнего следования в купе туда и обратно, с возможностью двух остановок по пути на себя и на одного своего несовершеннолетнего ребёнка;
- Бесплатные билеты (также при наличии стажа в 20 лет на себя и одного несовершеннолетнего ребенка) в пригородных поездах (на расстояние до 200 км в обе стороны) в вагонах третьего класса без доплат или в вагонах первого и второго класса с доплатой разницы от стоимости билета третьего класса;
- Отказ от бесплатного проезда для себя в плацкартном вагоне в пользу своего ребенка старше 18 лет (но не старше 24 лет), обучающегося на очном отделении (два раза в год во время каникул);
- Пенсионерам РЖД, получившим награду «Почетный железнодорожник ОАО «Российские железные дороги» или «Почетный железнодорожник» предоставляется льгота в виде бесплатного проезда в двухместном купе или в пригородном поезде на расстояние до 200 км;
- Бывшим сотрудникам РЖД, имеющим звание Героя (СССР, РФ, Социального труда), а также кавалерам орденов Славы и Трудовой славы выплачивается ежемесячная денежная помощь в размере 7 500 рублей;
- Пенсионерам, уволенным до 01.01.2008 г. и не получающим негосударственное пенсионное обеспечение может выплачиваться финансовая помощь в установленной организацией сумме. Подобная привилегия распространяется на лиц, прибывших из стран СНГ и Прибалтики до 01.01.2014г, обладающих минимальным стажем в 15 лет и имеющим знак «Почетный железнодорожник»;
- Право на обеспечение медицинской помощью в учреждениях здравоохранения РЖД;
- Право на возмещение дорогостоящего лечения в полном объёме или частично в размере, ежегодно определяемом компанией. Для того чтобы воспользоваться льготами пенсионеру необходим следующий стаж работы: более 20-ти лет для вышедших на пенсию после 01.01.2017г. и более 10-ти лет — до 01.01.2017г.;
- Предоставление бытового топлива для нуждающихся лиц, в установленном порядке;
- Право на ремонт и изготовление зубных протезов в ведомственных медицинских учреждениях или на компенсацию материальных трат на аналогичные услуги, полученные в муниципальных поликлиниках (доступно для пенсионеров со стажем: более 20-ти лет, вышедших на пенсию после 01.01.2017 и более 10-ти — до 01.01.2017 г.);
- Право на предоставление ритуальных услуг на погребение пенсионера РЖД или на получение компенсации в размере до 6 900 рублей;
- Право на получение путевки на санаторно-курортное лечение (неработающим пенсионерам)
- Право на получение материальной помощи ветеранам ВОВ на день Победы.
- Кроме того, возможно предоставление адресной социальной поддержки, а также выплата поощрения труда, за преданность компании, выплачиваемая лицам, впервые увольняющимся из компании по собственному желанию (вследствие выхода на пенсию) в размере от 1 до 6 среднемесячных заработков.
О том, как оформить полагающиеся пенсионерам РЖД привилегии, расскажем в следующей статье.
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