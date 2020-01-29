Ведомственные льготы: на что может рассчитывать пенсионер Росатома

Сотрудники различных министерств, ведомств и государственных корпораций, после выхода на пенсию могут пользоваться разнообразными льготами. О том, что полагается бывшим работникам Росатома, расскажем в статье (а о других льготах для других категорий - по ссылке).

Социальная политика

Ещё в августе 2013 года, госкорпорация «Росатом» утвердила новую отраслевую социальную политику, которая наделяла неработающих ветеранов-пенсионеров особым статусом, от которого напрямую зависит и перечень доступных льгот. В целом список льгот принимается на каждом предприятии отрасли отдельно и может быть расширен приятными дополнениями. При этом те или иные меры социальных льгот предоставляются также с учетом материального уровня жизни пенсионера, возраста, наличия заболеваний (хронических и профессиональных) и прочих нюансов, так сказать в персональном порядке.

Новый вид поддержки

Новейшим видом социальных льгот в рамках указанной выше программы для пенсионеров ведомства стала помощь в оплате медикаментозного лечения. Это до сих пор самый востребованный вид помощи: оплату лекарственных препаратов в т.ч. дорогостоящих, теперь можно частично переложить на плечи бывшего работодателя.

«Ветеран атомной энергетики и промышленности»

Определённые преимущества предусмотрены и для тех неработающих пенсионеров, которые удостоились знака «Ветеран атомной энергетики и промышленности». Такие работники могут рассчитывать на следующие виды помощи:

1) Единовременная (после получения награды) выплата, в среднем равная 1,5 от средней заработной платы по предприятию;

2) Увеличение на 10% единовременного вознаграждения при выходе на пенсию (по сравнению с тем, что предусмотрено в коллективном договоре);

3) Увеличение размера дополнительной пенсии, выплачиваемой из средств негосударственного пенсионного страхования на 25%;

4) На полную или частичную оплату путевки на санаторно-курортное лечение один раз в три года (но в пределах сумм, предусмотренных коллективными договорами).

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством РФ, знак «Ветеран атомной энергетики и промышленности» предоставляет право оформить звание «Ветеран труда» и претендовать в свою очередь на соответствующие ему социальные льготы, например, на получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В целом уточнять наименование льгот лучше всего в своем регионе.

«Заслуженный пенсионер атомной отрасли»

Наличие награды «Заслуженный пенсионер атомной отрасли» или «Почетный пенсионер атомной отрасли» предоставляет следующие виды льгот

· Материальная помощь на оплату дорогостоящих медицинских процедур и препаратов, включая зубопротезирование;

· Финансовая помощь в случае повреждения или утраты личного имущества в чрезвычайной ситуации;

· Материальная помощь в случае тяжелого финансового положения, связанного со смертью близких родственников;

· Выплаты в связи с юбилейными датами неработающих пенсионеров;

· Возможность получения финансовой помощи родственникам неработающего пенсионера в случае его смерти;

· Разовая социальная поддержка.

Независимо от статуса, материального положения, состояния здоровья и прочих персональных особенностей пенсионер корпорации всегда может рассчитывать на получение адресной помощи, которая рассчитывается индивидуально с учетом жизненной ситуации каждого пенсионера.

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