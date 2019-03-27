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Пытаемся удержаться на рабочем месте в лихорадке сокращений "устаревшей рабсилы"
|По инф. baba-deda.ru
|27 Марта 2019 г.
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Работодатели объяснили, почему увольняют людей старшего возраста. А специалисты по трудоустройству дали советы, как постараться удержаться на старой работе или найти новую. 100% работающих советов тут не предвидится, но прислушаться есть смысл: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", увы.
После 50 лет найти работу трудно, а потерять ее легко. Это признал даже президент: именно по его инициативе были приняты законы, усиливающие ответственность за дискриминацию на рынке труда по возрастному признаку. А увольнение работника за 5 лет до пенсии и вовсе стало уголовным преступлением (почему эта норма не будет работать практически - мы уже писали). Разберемся, почему работодатели стремятся омолаживать кадровый состав, и сделаем из этого выводы: как себя вести при таком отношении?
Устаревшие люди
Журналист пообщался с несколькими работодателями из трех разных бизнесов: пищевого производства, логистики и строительства.
- У нас такое время: за семь-девять лет полностью меняются технологии, прекращают свое существование целые профессии, - сказал пищевик. - Я не компьютеры делаю и не гаджеты, а фарш и колбасу, но и здесь стрелки тикают с той же скоростью. У меня сейчас работает линия, ее срок эксплуатации выйдет через полтора года. К тому времени должна быть смонтирована и запущена новая линия. Люди со старого конвейера доработают вместе с ним, а потом я их уволю. Переучиваться на новую технологию у них времени нет: они будут работать на старом производстве до последнего дня. Новый конвейер пойдет уже с новыми людьми. На их возраст я смотрю меньше всего. Но и они должны знать: когда выслужит срок их технологическая цепочка — они уйдут вместе с ней.
- Я не заглядываю в паспорта своим операторам и менеджерам, - сказал организатор транспортных цепочек. - Но работа у них круглосуточная: они должны быть на связи и решать вопросы непрерывно, без выходных. Такую нагрузку тянут только люди среднего возраста. Молодые люди не могут: им нужно время для свиданий, строительства семей, обустройства быта, а наш труд этого не позволяет. Люди старшего возраста тоже не могут — просто надрываются и сами уходят.
- Наш холдинг — довольно старый, еще с советскими традициями, поэтому много людей не на договорах, а в штате, - говорит строитель. - И вот принимают закон о том, что я стану преступником, если кого-то уволю за пять лет до пенсии. И что мне делать? Пришлось пересмотреть все личные дела и уволить тех, кому до пенсии шесть лет или пять с половиной. Потому что я не могу становиться заложником этих людей, и мне не нужны сотрудники, с увольнением которых могут возникнуть проблемы. Я всем, кому больше 50 лет, предложил перейти на систему заключения договоров сроком на один год. Умные согласились. Недавно я сам проводил собеседование с 58-летним специалистом, который мог стать для меня довольно ценным работником. Я предложил ему контракт на год. Он сказал, что хочет доработать до пенсии. Ну сам виноват, ничего не получил.
Видеть будущее
Угроза увольнения или сокращения висит над многими людьми старше 50 лет и очень важно для «выживания» то, как человек себя ощущает в такой ситуации. В этом уверена возрастной психолог и писательница Екатерина Мурашова.
«Я дам всего две рекомендации, - сказала она «КП». - Первое: составить для себя модель потребного будущего. Человек в 55 или 65 лет еще не умирает. Нужно представить для себя один удачный день из своей жизни через пять или десять лет. Кем ты работаешь, как отдыхаешь. Поэтапно: я встаю утром, куда я иду, что делаю, кто вокруг меня. То есть создать себе абсолютно идеальный, полностью устраивающий маршрут. И запомнить его. Не думать: как же я буду если то лили се, а быть настроенным жить именно так, как ты хочешь и любишь. Если эта модель у тебя есть, то она и тебе добавляет уверенности, и просвечивает сквозь тебя, становится видной окружающим, в том числе и работодателю. К тебе сразу начинают относиться, как не просто к уверенному в себе, но и к надежному человеку. Это очень хорошо видно, и таких людей, разумеется, предпочитают.
Второй момент: подбить ресурсы. Систематизировать свои находки: чего я достиг, что я умею, что я понял, кого я сделал умнее и счастливее. Составить реестр своих достижений, из которого видно, что жизнь была и остается успешной. Это можно записать на бумажке, но главное, чтобы сохранилось внутри. Если у человека это есть, то опять же — просвечивает. К таким людям тянутся, за них стараются держаться».
Используйте опыт
- Конечно, в возрасте старше пятидесяти лет работу лучше не терять, а поиск нового места может занять большее время, чем у более молодых специалистов: два-три месяца, - сказала читателям «КП» основатель кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова. - Но на вашей стороне — большой опыт. Используйте его и рассмотрите для себя такие направления, как отраслевое наставничество, профобразование, работа в госпредприятиях и организациях, социальных проектах. Зрелые специалисты чаще всего работают в медицине, образовании, науке, промышленности, ряде строительных специальностей.
Ведите поиск работы, используя параллельно различные каналы: знакомства, job-ресурсы, кадровые агентства, биржи труда, социальные сети. Проинформируйте своих коллег по отрасли и близких о том, что ищете работу, заручитесь рекомендациями коллег по отрасли.
И подойдите максимально серьезно к формальностям: в резюме указывайте точно ключевые навыки и умения (например, «управление проектами») – рекрутеры часто ищут кандидатов по ключевым словам.
Будьте общительны
Лучший способ гарантировать себе относительно стабильный заработок — иметь запасной аэродром на случай увольнения со старого места. У многих существует иллюзия, что если человек — профессионал, то он не пропадет, и его на первом же собеседовании оценят. Увы, это не так. В нашей стране ни шагу не сделаешь без знакомств. По крайней мере, если потенциальному работодателю за вас замолвит словечко общий знакомый — это надежнее любого резюме. Чтобы иметь знакомства — достаточно просто быть общительным. Не терять контактов с людьми, которые перешли на другую работу. Тратить один из выходных на то, чтобы посещать курсы повышения квалификации. Неважно, чему вас там научат. Важно обрастать новыми связями с другими учащимися. Глядишь, кто-то из них окажется на хорошем месте — вот вам и потенциальный работодатель.
В сети очень много написано о том, как правильно составить резюме, но ничего не говорится об одной вещи, которую делать нельзя ни в коем случае. Запретите себе размещать резюме на ресурсах с открытым доступом до тех пор, пока у вас есть работа. Ваш отдел кадров может наткнуться на него, и руководство сделает вывод: ага, он уходить собрался, значит нужно подыскать ему замену. Да и потенциальный работодатель с высокой долей вероятности решит связаться с вашим нынешним, чтобы навести справки, и не ждите при этом хороших рекомендаций.
Общительным-то быть нужно, но вот искать запасной аэродром при живом начальнике лучше втихаря.
Станьте выгодным
Предположим, вы уволены, а запасного аэродрома нет. Ничего страшного. Главное — не облениться в первые дни вынужденного безделья. Начните относиться к поиску нового места как к такой же работе: тратьте на это несколько часов каждый день.
Загляните в службу занятости, но не спешите доверять свою судьбу чиновникам. Особенно если вы не настолько на мели, чтобы просить пособие. Свой банк вакансий они обязаны дать вам на просмотр и без регистрации в качестве безработного. Сравните эти предложения с теми, что есть на интернет-ресурсах для трудоустройства и займитесь самопрезентацией.
Прежде, чем готовить резюме, нужно разобраться, для кого конкретно вы его пишете. Сначала следует посмотреть открытый банк вакансий и только потом описывать те свои достоинства и витки биографии, которые необходимы для этой вакансии. Тогда резюме получится не очень длинным и бьющим в цель. Если вы хотите попробоваться на трех вакансиях — напишете три разных резюме.
И не переставайте быть общительным. Позвоните в организацию, на место в которой претендуете. Если там свободный вход — лучше съездите туда. Пообщайтесь с секретарем, чтобы выяснить, кто будет проводить собеседование. Если менеджер по персоналу — ему нужно предъявлять одни козыри, а если хозяин — другие.
Второй вариант — наилучший. Реальный руководитель лучше знает, чего от вас хочет. Он не будет требовать от инженера для работы в цеху строгого костюма, а от пиарщика знания котангенсов. И его можно заинтересовать тем, что наличие в обойме людей предпенсионного и пенсионного возраста потенциально выгодно. Расскажите будущему начальнику по секрету, что президент поручил правительству и законодателям предложить реальные стимулы для бизнеса держать работников предпенсионного возраста. К примеру, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предлагает освобождать таких работодателей от части платежей с фонда заработной платы, предоставлять другие льготы по налогообложению и упрощать доступ к госзакукам. Такая практика уже существует применительно к инвалидам, и брать их на работу стало выгодно.
Ну а если беседовать придется все-таки с менеджером по персоналу, то тут важнее не то, что у вас в голове, а что на теле.
Снимите это немедленно
Рекрутинговое агентство Superjob ежегодно проводит опросы работодателей о том, кого бы они хотели видеть среди соискателей на свои вакансии. Аналитики заметили, что за последнее десятилетие изменились гендерные предпочтения начальников. В 2010 году 53% при прочих равных условиях выбрали бы мужчину, а в 2019-ом женщины получили еще большее преимущество — 55%.
Аналитики объясняют это появлением нового поколения офис-менеджеров и менеджеров по персоналу. Это — молодые люди, которые большое значение придают тому, как одеты соискатели и чем от них пахнет. Поскольку женщины, естественно, всегда одеваются опрятнее, чем мужчины, то они вышли вперед в гонке за вакансиями. Советов женщинам мы давать не будем, а мужчинам рекомендуем перед собеседованием раздобыть темный, но не черный пиджак (если речь идет о вакансии выше среднего звена — костюм). Рубашка должна быть светлой, но желательно не белой. Галстук можно не надевать: главное, чтобы из-под воротника не торчала майка. Если время года не летнее — возьмите сменную обувь: темные, но не блестящие туфли. Легкая небритость вышла из моды, поэтому перед собеседованием лучше привести лицо в порядок и побрызгать его либо хорошим дорогим одеколоном, либо самым дешевым тройным. Неземные ароматы так называемого «среднего класса» могут вызвать у собеседников неприличные мысли на ваш счет.
Советы работодателей
Как понравиться при собеседовании? Вот какие советы дают сами работодатели.
1. Не ведите себя слишком раскрепощенно; дайте понять, что вы весьма серьезно и ответственно относитесь к собеседованию.
2. Держите все необходимые документы в папочке в руках, чтобы не пришлось копаться в сумке или портфеле. Такие поиски могут сразу составить о вас плохое впечатление.
3. Спросите: «Как к Вам можно обращаться»? Чаще всего работодатель, который моложе вас, предлагает звать его по имени. Тогда зовите его по имени и на вы. Если он скажет, что на ты — больше не выкайте.
4. Если вас спросят о прошлых работодателях — ни в коем случае не говорите о них плохо. На вопрос о причине потери работы отвечайте, что предприятие сменило профиль, но расстались вы по-хорошему.
5. Постарайтесь, чтобы ваша речь была не громче и не тише работодателя. Попадите с ним в один ритм.
6. Вероятно, что после вас на собеседовании будут и другие претенденты. Поэтому очень важно, чтобы работодателю запомнился конец разговора. Прощаясь, скажите, что очень рады знакомству и ждете звонка или сообщения. Не протягивайте руку первым, а когда протянут — пожмите ее умеренно крепко.
7. Если вам сказали, что вы не подходите — не нужно сардонических улыбок. Вежливо и дружелюбно спросите, какую из других вакансий из тех, что вы рассматриваете у других работодателей, вам бы порекомендовали.
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