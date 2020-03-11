Пенсия — домохозяйке? А почему бы и нет?

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Положена ли пенсия неработающим домохозяйкам по закону в России
Согласно действующему законодательству, никогда не работавшие в своей жизни домохозяйки могут рассчитывать на социальную пенсию, которая представляет собой минимальное пособие. Оно будет выплачиваться даже в том случае, если у представительницы прекрасного пола абсолютно отсутствует трудовой стаж. Стоит отметить, что размер социальной пенсии может быть значительно ниже установленного в регионах Российской Федерации прожиточного минимума.
Для того чтобы получать социальную пенсию, неработающая домохозяйка сможет в будущем подать заявление на выдачу пособия по возрасту, которое гарантировано каждому гражданину Российской Федерации. Согласно законодательству, заявление подаётся через пять лет после наступления пенсионного возраста. Таким образом, домохозяйки могут начать получать выплаты в 60,5 лет.
По состоянию на март 2020 года, страховая пенсия может быть выплачена тем лицам, которые имеют минимальный трудовой стаж равный 10 лет. Согласно пенсионной реформе, в 2024 году он увеличится ещё на 5 лет. Стоит отметить, что уход за ребёнком до 1,5 лет, период пребывания на учёте на бирже труда и время необоснованного удержания в местах лишения свободы может засчитано в трудовой книжке в качестве стажа во время оформления страховой пенсии.
Средний арифметический размер социальной пенсии в 2020 году по старости равняется 5,5 тыс. рублей. Однако, стоит отметить, что по закону Российской Федерации, для неработающих домохозяек будут предусмотрены социальные доплаты к пенсии, которые ставят перед собой цель уравнять получаемые средства с прожиточным минимумом пенсионера. Это означает, что человек может рассчитывать на сумму приблизительно равную 8-9 тыс. рублей.
Чиновники рассказали про гарантированный пенсионный план
Если верить чиновникам, то они планируют добавить в пенсионную реформу понятие «гарантированного пенсионного плана». Он означает, что граждане Российской Федерации смогут лично планировать, сколько средств будет откладываться ими на старость. Предполагается, что гражданин России сможет лично указать нужный ему процент и даже отказать от того, чтобы делиться деньгами и Пенсионным фондом.
Помимо этого, предполагается, что мужья неработающих домохозяек или представительниц прекрасного пола, которые являются самозанятыми, смогут платить за них гарантированный пенсионный план (ГПП). Как будет работать данное понятие по отношению к самозанятым гражданам остаётся неясным. Предполагается, что для них правительство подготовит отдельный механизм. Обсуждение данной темы, по состоянию на март 2020 года, ведётся только между депутатами Государственной думы. О том будет ли введен гарантированный пенсионный план, остаётся не ясным на сегодняшний день.
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