Зоркому десятикласснику повезло открыть новую планету!

Американский десятиклассник Вольф Кукер сумел заметить в телескоп еще не открытую ранее планету. Он стажировался в НАСА всего три дня, сообщает CNBC.

Кукер принял предложение пройти стажировку в Центре космических полетов имени Годдарда. Здесь ему выдали задание исследовать изменение яркости звезд с помощью телескопа TESS. На всякий случай школьник решил начать работу с проверки уже просмотренной предыдущими волонтерами системы.

Через три дня Кукер увидел тень, падающую от системы TOI 1338. Это оказалась планета, назвали ее TOI 1338b.

Новая планета расположена на расстоянии 1.3 тыс. световых лет от Земли. У нее две звезды.

7 января тот же телескоп TESS, получивший прозвище «охотника за мирами», передал координаты первой потенциально обитаемой планеты. TOI 700 d имеет размеры Земли и находится в зоне обитаемости.

27 декабря 2019 года космический телескоп TESS обнаружил две экзопланеты возле звезды, по характеристикам близкой нашему Солнцу. Одна из планет похожа на Нептун, другая относится к классу «суперземель», то есть превосходит по массе Землю, но значительно уступает планетам-гигантам.

19 апреля 2018 года ракета-носитель Falcon 9 вывела в космос TESS – космический телескоп, главной задачей которого станет поиск новых экзопланет. Ожидается, что TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) сможет обнаружить более двадцати тысяч планет за пределами Солнечной системы, тогда как на момент запуска телескопа подтверждено существование всего около 3800 таких планет.

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Polit.ru

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