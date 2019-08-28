Ученые разбираются с рационом птерозавров

Палеонтологи пришли к выводу, что некоторые из птерозавров юрского периода питались подобно современным фламинго: погружали в воду клюв, набирали в него воду, а затем выпускали воду наружу, отфильтровывая содержимое — мелкие планктонные организмы, которые и составляли их пищу. Сделать такой вывод учёным помогли окаменевшие экскременты птерозавров.

Исследователи из Уппсальского университета и Института палеобиологии Польской академии наук под руководством Мартина Кварнстрёма изучили содержимое трёх копролитов из карьера Вежбица в Польше, известного многочисленными находками окаменевших птерозавров. Размер и форма этих копролитов, а также соседство их с древними следами позволяют предполагать, что они принадлежат птерозаврам из группы ктенохазматид.

Для изучения внутренней структуры копролитов учёные применили синхротронную рентгеновскую микротомографию. Она позволила увидеть микроскопические остатки пищи, в том числе фораминифер, небольшие раковины морских беспозвоночных и, возможно, остатки многощетинковых червей. «Разумное объяснение того, как птерозавр, достаточно большой для того, чтобы производить помёт такого размера, глотал столь маленькую добычу, заключается в питании при помощи фильтрации», — сказал Мартин Кварнстрём.

Авторы работы также напоминают об описанном ещё в 1970 году аргентинским палеонтологом Хосе Бонапарте виде птерозавров — птеродаустро (Pterodaustro guinazui). На нижней челюсти этого вида имелось множество видоизменённых зубов, образующих плотный ряд тонких щетинок. Эти щетинки, как пластинки китового уса, могли использоваться для процеживания воды и добычи мелких водных беспозвоночных.

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