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Спасти род северных белых носорогов сможет только суррогатная мать
По инф. rosbalt.ru   
26 Августа 2019 г.
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В мире остались только две самки северного белого носорога. Последний самец этого вида умер в марте 2018 года. Благодаря чудесам науки, есть надежда на сохранение этого редчайшего животного...

Спасти род северных белых носорогов сможет только суррогатная мать

Теперь команда ветеринаров борется за спасение этого вида. Ученым уже удалось извлечь 10 яйцеклеток у самок Наджин и Фату. Они живут под круглосуточной охраной в заповеднике в Кении. Из-за генетических отклонений самки неспособны выносить плод, поэтому оплодотворенных эмбрионов подселят в организм суррогатной матери — самки южного белого носорога, сообщает ВВС.

Генетически южный и северный вид очень близки. Северные белые носороги практически полностью исчезли из-за браконьерства и уничтожения их естественной среды обитания.

Наука многое пытается сделать для сохранения редких животных, в истреблении которых виноват, чаще всего, сам человек, "вершина животного царства". Многие люди на планете с волнением следят за такими историями... А вы?

По инф. rosbalt.ru

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