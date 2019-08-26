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Спасти род северных белых носорогов сможет только суррогатная мать
|По инф. rosbalt.ru
|26 Августа 2019 г.
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В мире остались только две самки северного белого носорога. Последний самец этого вида умер в марте 2018 года. Благодаря чудесам науки, есть надежда на сохранение этого редчайшего животного...
Теперь команда ветеринаров борется за спасение этого вида. Ученым уже удалось извлечь 10 яйцеклеток у самок Наджин и Фату. Они живут под круглосуточной охраной в заповеднике в Кении. Из-за генетических отклонений самки неспособны выносить плод, поэтому оплодотворенных эмбрионов подселят в организм суррогатной матери — самки южного белого носорога, сообщает ВВС.
Генетически южный и северный вид очень близки. Северные белые носороги практически полностью исчезли из-за браконьерства и уничтожения их естественной среды обитания.
Наука многое пытается сделать для сохранения редких животных, в истреблении которых виноват, чаще всего, сам человек, "вершина животного царства". Многие люди на планете с волнением следят за такими историями... А вы?
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