Тайна могилы Соньки Золотой ручки

Она не дает покоя бандитам, полицейским и... деятелям искусства

По официальным данным, знаменитая воровка и аферистка Софья Блювштейн, она же Сонька Золотая Ручка, умерла и похоронена на сахалинской каторге в 1902 году. Однако на протяжении уже нескольких десятилетий одна из могил Ваганьковского кладбища является местом массового поклонения самых разных категорий людей именно как захоронение этой легендарной преступницы.

Что об этом говорят работники кладбища

Сотрудники ГУП «Ритуал», обслуживающего Ваганьковское кладбище, в историю с захоронением здесь Соньки Золотой Ручки не верят, хотя документально подтвердить или опровергнуть сей факт уже не представляется возможным – дореволюционных архивов, по которым можно вычислить, кого где хоронили в начале ХХ века, не сохранилось.

Есть несколько версий появления данного монумента, которые охотно рассказывают посетителям экскурсоводы (сохранились фотографии, когда скульптура была с головой и все 3 пальмы наличествовали; сейчас цела только одна). Но все истории так или иначе конспирологичны, ибо недоказуемы:

это могила актрисы оперетты;

захоронение любовницы (или дочери) некого состоятельного купца, который привез монумент из Италии (у подножия скульптуры есть надписи «Milan» и «E. Astorri» (очевидно, так завали скульптора));

Золотая Ручка сумела в очередной раз сбежать из мест заключения, добралась до Москвы, умерла в этом городе и была похоронена на Ваганьковском;

ее труп в знак уважения перевезли из Сахалина и похоронили в Москве (категории перевозчиков разнятся – от воров до губернаторов).

Работники «Ритуала» говорят, что массовое поклонение «могиле Соньки Золотой Ручки» началось с 90-х годов ХХ века – сюда с того времени практически каждый день несут цветы, венки (чаще – сигареты), ставят зажженные свечи. А также оставляют записочки, разную еду и напитки (нередко посетители тут же выпивают-закусывают, поминая воровку). Весь постамент и скульптурное изваяние исписаны разного рода просьбами к Соньке. Содержание пожеланий разнообразное – от воровского «Дай фарту» до философского «Помоги выжить в этом мире». Из-за обилия этих надписей скульптуру и постамент периодически перекрашивают.

Объект притяжения для воров и... милиционеров

Для воровского мира это место – нечто вроде объекта непременного поклонения – талисман, фетиш, подобие идола. К примеру, доподлинно известно, что перед началом очередного серьезного преступления «к Соньке» в 1990-х всегда наведывались «курганские» – они верили, что подобные визиты гарантируют удачу в делах.

Милиция использовала подобные сходки в своих интересах – опера, переодевшись в гражданское, подслушивали, о чем говорят и что пишут на «сонькиной» могиле преступники, и это помогало раскрывать намерения злоумышленников.

Зачем туда ходил Виктор Мережко

Известный советский, российский сценарист, драматург, писатель и режиссер Виктор Мережко снял по своему сценарию сериал о Соньке Золотой Ручке. Брат режиссера Юрий рассказал журналисту украинского отдела «Комсомольской правды», что Мережко тоже навещал эту могилу, носил цветы. Режиссер верит: незримое присутствие Соньки помогло ему снять эту работу. В одном из интервью Мережко говорил, что тоже убежден: Золотая Ручка все же сбежала с каторги и последние годы, до своей смерти, прожила в Москве, где умерла и была похоронена.

В чем сила могилы

Кладбищенский сторож Вячеслав считает, что «Сонькино место» хоть и «сильное», но эта сила – нехорошая, дьявольская – если и просить о чем-то, то лучше у православных святых, а не у мошенницы. Мережко утверждает, что люди просят Соньку потому, что она грабила богатых и «была бессребренницей», себе капиталов на этом не собрала, а бедным, случалось, помогала. Журналист Life, навестивший «могилу Соньки», встретил там «представительного мужчину», который рассказал репортеру историю своего знакомого, тоже просившего Соньку помочь в бизнесе – просителю потом якобы так «поперло», что все полученные доходы теперь и внукам не прожить, так много денег удалось заработать.

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Сyrillitsa.ru

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