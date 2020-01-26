Не брать ничего у больных или с кладбища. Какие табу были у русских раньше и существуют сейчас?

Во все времена и у всех народов существовали различные табу, в том числе связанные с определенными предметами. Разумеется, было такое и на Руси. Считалось, что к некоторым предметам лучше не прикасаться.

Разумеется, речь далеко не обо всех предметах. Так, прихожанам и в наши дни нельзя дотрагиваться руками до чаши со Святыми Дарами. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что непосвященным нельзя прикасаться руками к священным сосудам. Это могут делать лишь люди духовного звания.

Если у человека находили так называемые «черные» книги, в которых приводились описания магических ритуалов, обрядов вызывания демонов, его даже могли за это казнить. А потому к ним было опасно и прикасаться.

Также не касались предметов, которые участвовали в магических обрядах. По народным поверьям, с целью наведения порчи колдуны могли подбросить своей жертве иголки, самодельных куколок «с наговором», звериную шерсть или человеческие волосы, птичьи перья и так далее.

Если вещь была явно подброшена, ее рекомендовалось поднять, не прикасаясь непосредственно руками (например, через сено или солому) и сжечь. Если человек находил на дороге что-то ценное или даже деньги, это тоже могло быть колдовским «подкладом». Поэтому поднимать и трогать найденное решались не все.

У больных людей старались по возможности ничего не брать, потом что суеверно боялись, что болезнь может перейти на человека с вещами. Если же человек болел заразной болезнью, то ему давали отдельную посуду и другие предметы обихода, которыми остальные члены семьи не пользовались. После того как больной выздоравливал или умирал, его одежду сжигали вместе с другими предметами, которыми он пользовался во время болезни.

В первую очередь никогда ничего не брали с кладбища. Такое суеверие существует и в наши дни.

Если в гроб к мертвецу положили какие-то вещи – например, украшения или платок, то вынимать их обратно уже было нельзя. Нельзя было брать и вещей, оставленных ранее на могиле.

Осквернение могил всегда считалось непотребством. А в старину верили, что покойник может явиться с того света за вещью, которую у него забрали. Старались не брать никаких вещей, ранее принадлежавших человеку, который при жизни был преступником или слыл колдуном – считалось, что они «поганые», приносят несчастье.

Русские старались ничего не есть и не пить в доме недоброжелательного человека или колдуна, ведьмы. Считалось, что если они не отравят и не опоят, то могут как-то плохо воздействовать через пищу и напитки.

В определенных обстоятельствах женщин не допускали к готовке еды. Например, во время критических дней, на последних сроках беременности, сразу после родов, а также если женщина была больной, безобразной, слыла ведьмой. Считалось, что такая «повариха» может испортить пищу.

Многие из народных поверий и сейчас в действии. А имеются и противоположные. Например, если женщина хочет забеременеть, ей стоит попить чай (или другой напиток) из того же стакана/кружки, что и дама, находящаяся в интересном положении.

А еще кое-что любопытное из истории можно прочитать здесь:

По инф. cyrillitsa.ru

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