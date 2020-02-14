Профессиональный актер дубляжа: многое может рассказать об этом Алексей Иващенко

Актер, автор песен и мюзиклов, исполнитель, известный по дуэту «Иваси», Алексей Иващенко рассказал о своей работе в озвучивании фильмов. Он 20 лет уже, к слову, озвучивает Хью Гранта.

– У вас есть какое-то особое отношение к Хью Гранту?

– Есть, и оно чрезвычайно позитивное. Иногда бывает, что поймать психофизику артиста очень трудно, и тогда голос не ложится. Но именно Хью Гранта мне с самого начала было как-то легко озвучивать. Идут годы, он меняется, я меняюсь, голоса наши меняются, но остается ощущение, что мы совпадаем.

– А есть вообще в озвучке такое понятие, как «ваш актер»?

– Раньше были знаменитые пары. Например, Жан-Поль Бельмондо и Николай Караченцов. Трудно представить себе Бельмондо с чьим-то другим голосом. А еще великая пара Банионис и Демьяненко. Донатас Банионис же не озвучивал свои роли, у него довольно сильный литовский акцент. Александр Демьяненко делал свою работу на грани гениальности. Но у меня нет такого, что этот артист только мой, хотя Хью Гранта действительно озвучивал немало.

– Но вас-то мы тоже знаем не как закадрового персонажа. Не обидно, уже добившись многого, заниматься озвучкой?

– Ни капельки! Это чрезвычайно интересно! И трудно, ведь моя задача – дотянуться до уровня, который задает актер. Все это увлекает и вдохновляет.

– А бывают пикантные ситуации в этой работе? Например, постельные сцены, которые озвучивать, может, как-то неловко...

– Был один фильм, назывался «Я и он», на протяжении которого я все время чувствовал неловкость. Сюжет такой: человек просыпается в день своего 33-летия и с удивлением обнаруживает, что с ним начала разговаривать его часть тела, ответственная за взаимоотношения с женским полом. Режиссер озвучания мне сказала: «Алексей, мы никого, кроме вас, в этой роли не видим». Я не знал, как к этому относиться. Было ужасно весело! Фильм имел огромный успех, а потом куда-то исчез. А я бы его с удовольствием пересмотрел.

– Вы же видите зарубежный фильм чуть ли не первым в стране. Рекомендуете что-то друзьям-знакомым?

– Если фильм хороший, конечно! Тот же Хью Грант в последние годы снимается в очень хороших фильмах и очень хороших ролях. Три последние его работы, которые я озвучивал, как раз и рекомендовал: «Примадонна» (там его дуэт с Мерил Стрип выше всяких похвал), прекрасный «Паддингтон 2», где он играет замечательного злодея, и чудесные «Джентльмены». Жду не дождусь, когда они выйдут, потому что Гай Ричи, вернувшийся в свою стилистику, – это очень интересно.

Кадр из фильма "Примадонна", на снимке Хью Грант и Мерил Стрип

– В Москве на премьерах нельзя пользоваться мобильными телефонами: ходят охранники с лазерными указками и следят, чтобы никто для пиратов ничего не снял. А на самых мощных хитах вроде «Звездных войн» мобилы вообще запечатывают в пакет всем зрителям. А за вами следят?

– Нет, конечно! Но за то, чтобы фильм не утек к пиратам, беспокоятся. Одно время, особенно у создателей суперблокбастеров, было принято присылать для нас копию, где ничего не видно, только в «яйце» появляется голова персонажа, который в данный момент говорит. Мы так это и называли – «фильм в яйцах». Страшно неудобно для озвучания. Иногда присылают черно-белые копии с «водяными знаками» на весь экран.

– Вы как-то озвучивали подряд два фильма, в названии которых обыгрывается День святого Валентина. На носу снова праздник влюбленных, вокруг которого в России много дискуссий. А вы что думаете об этом?

– Чем больше в нашей жизни праздников, тем лучше! Наши они, не наши – какая разница? А фильмы эти, признаться, практически не помню.

– А еще много разговоров о том, что нам навязывают западные ценности, в том числе через западное кино... Как к таким разговорам относитесь?

– (Смеется.) Ужасно отношусь, если честно! Хорошее кино не имеет национальности. Ценности – они человеческие, они едины для всей планеты: доброта, разум, любовь, талант. Как можно разделять кино, театр, музыку по принципу «наше/не наше»? Например, если вы не знаете, кто сочинил мелодию, догадаться можно, только зная стилистику автора.

Чем занимается Алексей Иващенко, помимо озвучания:

пишет музыку для некоторых музыкальных спектаклей

для некоторых пишет тексты для спектаклей

для спектаклей переводит многие мюзиклы, выходящие на сценах Москвы

две оперетты Имре Кальмана идут в переводе Иващенко: «Принцесса цирка» и в Екатеринбурге «Сильва»

идут в переводе Иващенко: «Принцесса цирка» и в Екатеринбурге «Сильва» готовит русский текст к премьере знаменитого мюзикла «Шахматы» (ожидается осенью)

Такая невидимая, но очень важная работа. Как бы зрители воспринимали героев иностранного фильма и проникались содержанием картины, если бы не мастерство актеров дубляжа!

А еще любопытное о людях культуры можно прочитать здесь:

Sobesednik.ru

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